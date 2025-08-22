США могут "закрыть небо" Украины в рамках гарантий безопасности, - Reuters

Одним из вариантов гарантий безопасности для Киева является привлечение американских истребителей и систем ПВО для создания бесполетной зоны.

об этом пишет Reuters со ссылкой на американских военных, которые совместно с европейскими коллегами подготовили варианты помощи Украине с привлечением своих вооруженных сил.

"Эти варианты будут представлены советникам по национальной безопасности каждой страны для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий", - говорится в заявлении военного ведомства США.

По данным Reuters, президент США Дональд Трамп оставил открытой возможность участия США в виде поставки дополнительных систем ПВО и закрытия неба над территорией Украины с помощью американских истребителей, введя бесполетную зону.

Также еще одним из вариантов, может быть отправка европейских войск в Украину под американским командованием.

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

