1 887 32

США могут "закрыть небо" Украины в рамках гарантий безопасности, - Reuters

Американские истребители могут обеспечить бесполетную зону над Украиной

Одним из вариантов гарантий безопасности для Киева является привлечение американских истребителей и систем ПВО для создания бесполетной зоны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на американских военных, которые совместно с европейскими коллегами подготовили варианты помощи Украине с привлечением своих вооруженных сил.

"Эти варианты будут представлены советникам по национальной безопасности каждой страны для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий", - говорится в заявлении военного ведомства США.

По данным Reuters, президент США Дональд Трамп оставил открытой возможность участия США в виде поставки дополнительных систем ПВО и закрытия неба над территорией Украины с помощью американских истребителей, введя бесполетную зону.

Также еще одним из вариантов, может быть отправка европейских войск в Украину под американским командованием.

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Участие военных Финляндии в операциях для Украины требует серьезного обсуждения, - премьер Орпо

авиация (2903) США (27759) воздушное пространство Украины (9)
+9
Вони хочь би свій зад закрили, в труси гадять без перестанку
22.08.2025 07:14 Ответить
+6
США може? Аутор, не терзай себу дурними надіями. Поки США керує старий пирдун - маразматик Донні, який хворіє старечою деменцією, США з наймогутнішої наддержави перетворилися в дешеву повію з окружної, які тільки здатні замість ракетних ударів підлизувати тухес фюреру свиинорейху *****.
22.08.2025 07:22 Ответить
+4
Будуть ганятися за кацапськими шахедами та ракетами? Тому що нічого іншого над Україною і так не літає. Та ну нах. Фуфло.
22.08.2025 07:40 Ответить
Ну вот опять. Британцы безостановочно придумывают фейки. Потом этого не происходит. Украинцы проклинают США.
22.08.2025 07:10 Ответить
Дебілко, вважаєш Британія контролює військових трампляндії ?
22.08.2025 07:21 Ответить
вони? в тебе прапорець сша, не вони, а ти
22.08.2025 07:15 Ответить
І шо?
22.08.2025 07:31 Ответить
Та "нічого"... Прочитає Донні твій допис, і за "недостатність патріотичності" та "неповагу до ВЕЛИКОЇ Америки", депортувать накаже... Що робить будеш?
22.08.2025 08:57 Ответить
Зараз все будуть робити, аби ми підписли угоду. Трамп знає, що американські війська на територіїї України можуть зупинити Путіна, бо Вова ссикло. Тому їх не буде, згідно з планом Трампа, про котрого чомусь думають, що він дурак та Путін його використовує. А може Трамп нас ненавидить давно, і використовує Путіна, попутно потужно балаболя.
22.08.2025 07:17 Ответить
Для наших літальних апаратів також?
22.08.2025 07:18 Ответить
Диявол криється в дрібницях, вони хочуть гарантувати безпольотну зону, але не збираються закрити українське небо від москальських ракет, і дронів.....
Аплодую стоячи, браво.....
22.08.2025 07:42 Ответить
Можуть, якщо захочуть. А чи захочуть?
22.08.2025 07:28 Ответить
США багато чого можуть, але зараз команда тампона не має яєць...щоб зупинити *****.

Тому це всі припущення що можуть США... Таке собі 🤡🤡🤡
22.08.2025 07:29 Ответить
Трампон- генератор случайных слов и чисел. Из последних- Албания вместо Армении и опять 2 недели после 10 дней. Не слушайте вы этого дебила и пересказ СМИ того, что он несёт. Его мамаша стоя рожала и уронила тыковкой в пол. С тех пор он всю жизнь несёт полную куйню.
22.08.2025 07:33 Ответить
Що закриє? Від кабів, запущених з території **********? Від балістики? Маразматики туєві.
22.08.2025 07:40 Ответить
Конкретніше! - можуть не можуть - анонімне джерело рота не закриває
22.08.2025 07:41 Ответить
дайте ще літаків ,ми самі закриємо
22.08.2025 07:44 Ответить
і далекобійні ракети до Ф16 на 120 км
22.08.2025 07:56 Ответить
На шо тільки не йде Трампон-Краснов щоб зупинити знищення економіки паРаші - заборонити Україні захищатись.
Закриють щоб Україна не могла бити по паРаші.
22.08.2025 07:46 Ответить
бажати одружитись і одружитись, як кажуть у Одесі - це дві великі різниці
22.08.2025 07:47 Ответить
Two big differences
22.08.2025 07:54 Ответить
Удар по Мукачево: глава торговельної палати США звернувся до Трампа
22.08.2025 07:58 Ответить
22.08.2025 07:59 Ответить
Гандер нагадав, що минулої ночі російські війська завдали ракетного удару по заводу компанії Flex, яка є активним членом Американської торговельної палати і одним із найбільших інвесторів.
22.08.2025 08:00 Ответить
Найбільш вірогідно НЕ "закрити небо" України. Трамп того не допустить... Як Білий дім - адвокатська контора Кремля це може Пентагону, ВПК США дозволити...

Однак для розвитку і вдосконалення ПВО реально закрити небо України було б для США, Європи корисно. Витрати би себе окупили в майбутньому...

Щожо "ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ" прошу дещо з історії від https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5?__cft__[0]=*****************-a0myQlZU0n_mQMhXRCZf6FfvAu83o00wMX_WglWhbd83XIHc5WP_GAvI7cDgZ0Ott02J9X4hEKw8Nedfarz9rgpSfLFtYaU4Y_snoy_MwyptcI4PHNWeg014BvE7_wI1F-uwxo6g0EF9TLXzv5EhVaoaXcX0w2TNg7H6w3ujT6ABIBbVafMsXkz-2iJzMepulZ39lhrBAprgDqXFZaiSAb7YM83w&__tn__=-UC%2CP-y-R Dmitry Chernyshev ФБ https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5?__cft__[0]=*****************-a0myQlZU0n_mQMhXRCZf6FfvAu83o00wMX_WglWhbd83XIHc5WP_GAvI7cDgZ0Ott02J9X4hEKw8Nedfarz9rgpSfLFtYaU4Y_snoy_MwyptcI4PHNWeg014BvE7_wI1F-uwxo6g0EF9TLXzv5EhVaoaXcX0w2TNg7H6w3ujT6ABIBbVafMsXkz-2iJzMepulZ39lhrBAprgDqXFZaiSAb7YM83w&__tn__=-UC%2CP-y-R Dmitry Chernyshev

Давайте вспомним, какие гарантии давались Чехословакии, когда Судетскую область передавали Германии.

Что было перед этим и что произошло после.



Нацистская пропаганда все время рассказывала о том, как вооруженная до зубов Чехословакия угрожает миролюбивой и беззащитной Германии.

Из речей и прокламаций Гитлера 19-29 сентября 1938 года - о чехах:

«Чехи никогда не были полностью независимым народом, пока мирные переговоры не вознесли их до незаслуженного искусственного превосходства над меньшинствами, более многочисленными, чем они сами. Богемия в средние века была курфюршеством Германии. Первый университет Германии был основан в Праге за двести лет до королевы Елизаветы.

Создание неоднородной Чехословацкой республики после войны было полным безумием. Она не имела никаких свойств нации, ни с этнологической, ни с лингвистической точки зрения, или с экономической и политической.

Около двух десятилетий все немцы, а также различные другие национальности Чехословакии подвергались наихудшему обращению, мучению, экономическому уничтожению и, прежде всего, лишались возможности самореализации, а также права наций на самоопределение. Все попытки угнетаемых изменить свою участь были неудачными перед лицом грубой воли чехов к разрушению. В моей речи в рейхстаге я заявил, что Немецкий Рейх берет на себя инициативу по прекращению любых дальнейших притеснений этих немцев».

Чехословакия, прекрасно понимая, к чему идет дело, пытаясь хоть как-то защититься от безумного соседа, начинает строительство на границе с Германией защитных сооружений - «Стена Бенеша». И успевает построить в горах 264 тяжелых блокгауза (бетон толщиной до 3,5 метров), которые могли выдержать прямое попадание самых тяжелых артиллерийских снарядов и авиабомб того времени. Плюс 10 014 легких дотов (названных смешным словом «ржопики» řopík). Успевает построить пять артиллерийских крепостей (Tvrz), главной ударной силой которых были выдвижные артиллерийские башни со 100-мм гаубицами, которые могли подниматься для выстрела и опускаться под защиту бетона для перезарядки. В туннелях вырубают узкоколейную железную дорогу для подвоза боеприпасов. Там же находятся подземные казармы, госпитали, электростанции, склады, штабы. Гарнизон такой крепости может насчитывать до 800 человек и вести автономный бой в течение нескольких недель.

Вся территория перед укреплениями прикрывается несколькими рядами противотанковых «ежей» и надолбов, колючей проволокой, минными полями и сложной системой водных преград (каналов и плотин), которые позволяют при необходимости затопить целые долины. По конструкции «Стена Бенеша» считается аналогом линии Мажино и, по мнению французских инженеров, не уступает ей по прочности. Немецкий Генштаб считает, что при атаке в 1938 году Вермахту потребовалось бы от 6 недель до 2-3 месяцев, чтобы прорвать линию обороны. Возможные потери оцениваются в десятки тысяч солдат.

Но европейские державы, смертельно боясь повторения ужасов Первой Мировой войны, соглашаются с передачей Германии Судетской области - той самой, в которой была построена мощная линия обороны. Конечно, Чехословакии даются самые железные гарантии. Кто бы сомневался:

Гитлер несколько раз лично клянется Чемберлену: «Это мои последние территориальные требования». Он уверяет, что его интересует исключительно проблема судетских немцев. Он называет себя не завоевателем, а «освободителем», который лишь хочет исправить «несправедливость Версальского договора» и объединить всех немцев в одном Рейхе. Дословно: «Меня не интересуют чехи».

Гарантами Мюнхенского соглашения соглашаются стать четыре великие европейские державы - Германия, Италия, Великобритания и Франция. Они обещают, что «предоставят международные гарантии новым границам чехо-словацкого государства против неспровоцированной агрессии». Британия и Франция, заставив Чехословакию отдать Судеты, берут на себя обязательство защищать то, что от нее осталось. Чемберлен произносит речь о том, что Великобритания и Германия «никогда не будут воевать друг с другом» и обязуются «решать все вопросы консультациями» - «я привез вам мир для нашего поколения».

Германия получает «Стену Бенеша» без боя. Чехословакия остается без прикрытия. Генерал Вильгельм Кейтель после осмотра укреплений заявляет: «Наши фронтовые командиры докладывали об исключительной мощи этих укреплений. Я сам в этом убедился… Попытка прорвать их в лоб стоила бы нам огромных потерь». Немцы потом тренируют на этих укреплениях своих солдат для прорыва Линии Мажино.

Гарантии независимости Чехословакии держатся всего четыре месяца. В начале 1939 года посланный в Прагу Гейдрих через своих агентов начинает провоцировать население на антигерманские выступления. Президента Чехословакии вызывают в Германию и под угрозой бомбардировок заставляют согласиться на полную оккупацию страны. В распоряжение Гитлера попадает мощная военная промышленность Чехословакии. Перед нападением на СССР из 21 танковой дивизии вермахта 5 были укомплектованы танками чехословацкого производства.

p.s.

Возвращаясь к сегодняшним событиям добавлю, что сама мысль о том, что передача России любой части украинской территории остановит войну, является свидетельством полного отсутствия интеллекта у человека, утверждающего такие глупости. Россия не прекратила войну после захвата Крыма, не прекратила войну после захвата Донецка, не прекратит ее и после аннексии оккупированных украинских территорий. Передача же России укрепрайонов Краматорска и Славянска только облегчат ей дальнейшую агрессию.

Поразительно, что все стороны, которые обсуждают «обмен территориями» и судьбу Украины, умудряются не замечать двух слонов в комнате - Приднестровье и Калининград. Без решения этих вопросов мир никогда не настанет - неважно с Путиным или без него, Россия будет стремиться прорубить туда сухопутный коридор. Точно так же, как Гитлер прорубал коридор к Данцигу. Поэтому Приднестровье должно вернуться в Молдавию, а Калининградская область должна получить независимость от России и объявить себя полностью демилитаризованной зоной.
22.08.2025 08:13 Ответить
Ну військові розробляють плани варіанти ,а трамп каже ні ...
22.08.2025 08:14 Ответить
Будапешт показав їхні реальні дії…
22.08.2025 08:20 Ответить
Після червоної доріжки путіну і американських військових на колінах які її стелять - вірю, повірив...
22.08.2025 08:21 Ответить
США нічого не можуть, поки ними керує маразматичний фарбований чуб...
22.08.2025 08:35 Ответить
Можуть.
Але не хочуть.
22.08.2025 08:39 Ответить
краще б вони закрли пельку трампона і його команди.
22.08.2025 08:51 Ответить
На каналі Ніколаєвського Ванька є відео (на жаль сюди воно не кріпиться) як буде виглядати та допомога з повітря. Сильно. Як і все, що говорить Тру(м)п.
А якщо реально, то правий Портніков: все, що зараз "говорить" Америка/Тру(м)п - це інформаційний шум для прикриття власної бездіяльності.
22.08.2025 09:08 Ответить
 
 