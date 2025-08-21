Участие военных Финляндии в операциях для Украины требует серьезного обсуждения, - премьер Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что ключевой задачей Финляндии и союзников является усиление украинской армии, а отправка военных может стать лишь одним из вариантов поддержки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

Орпо отметил, что риск эскалации на финской границе становится очевидным, если финские солдаты окажутся в ситуации военного столкновения с российской армией в операциях по обеспечению гарантий безопасности для Украины.

И добавил, что такие вопросы требуют серьезного политического обсуждения.

"Это не мелочи - отправлять финских солдат на задание. Когда будет ясно, какая операция и какие задачи она включает, мы примем решение о роли Финляндии", - отметил премьер.

Орпо напомнил, что Финляндия - страна на границе с Россией, ЕС и НАТО. "У нас большая ответственность за безопасность Европы", - добавил он.

Премьер также отметил, что в военном отношении Финляндия пользуется уважением среди союзников, участвуя в разработке международных решений для Украины. Ключевая задача в этом процессе - усилить украинскую армию.

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.