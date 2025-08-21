РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11032 посетителя онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине Гарантии безопасности для Украины
318 6

Участие военных Финляндии в операциях для Украины требует серьезного обсуждения, - премьер Орпо

ОРПО об отправке финских военных в Украину

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что ключевой задачей Финляндии и союзников является усиление украинской армии, а отправка военных может стать лишь одним из вариантов поддержки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

Орпо отметил, что риск эскалации на финской границе становится очевидным, если финские солдаты окажутся в ситуации военного столкновения с российской армией в операциях по обеспечению гарантий безопасности для Украины.

И добавил, что такие вопросы требуют серьезного политического обсуждения.

"Это не мелочи - отправлять финских солдат на задание. Когда будет ясно, какая операция и какие задачи она включает, мы примем решение о роли Финляндии", - отметил премьер.

Орпо напомнил, что Финляндия - страна на границе с Россией, ЕС и НАТО. "У нас большая ответственность за безопасность Европы", - добавил он.

Премьер также отметил, что в военном отношении Финляндия пользуется уважением среди союзников, участвуя в разработке международных решений для Украины. Ключевая задача в этом процессе - усилить украинскую армию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Павел о миротворческих войсках в Украине: Участие Чехии будет зависеть от формы мирных договоренностей

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Автор: 

миротворцы (1197) Финляндия (1009) Орпо Петтери (32)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да, фіни вже не ті. Могли б і радянсько-фінську кампанію 1939-1940 р.р. помститися!
показать весь комментарий
21.08.2025 13:56 Ответить
Та і так всім зрозуміло що ніхто не хоче віддавати своїх солдат бездарному кацапському Сирнику на м'ясо
показать весь комментарий
21.08.2025 13:56 Ответить
"правільно! будєм подождать! здавай!"
показать весь комментарий
21.08.2025 14:01 Ответить
О так! Це дуже серйозна тема- ,життя європейських солдат. Це укаїнські ,такий собі "расходний матєріал" ,яким можна затикати всі проріхи європейських і чого гріха таїти і українських політиків. Європейський цинізм ,це як майже рашистський "гуманізм" .
показать весь комментарий
21.08.2025 14:15 Ответить
Памперс не зубудь поміняти
показать весь комментарий
21.08.2025 14:20 Ответить
У вас на це було 4 роки. А зараз залишається 10 днів - або приймаєте участь або ні, але тоді йдете нах зі своєю постійною балаканиною.
показать весь комментарий
21.08.2025 14:24 Ответить
 
 