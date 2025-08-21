Павел о миротворческих войсках в Украине: Участие Чехии будет зависеть от формы мирных договоренностей

Президент Чехии Петр Павел считает, что Чехия должна принять участие в развертывании миротворческих войск в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду",

Так, Павел убежден, если миротворческие войска будут развернуты в Украине, Чехия может и должна принять в них участие, потому что она поддерживала Украину с самого начала и является активным игроком в мирном процессе.

Он отметил, что конкретное участие Чехии будет зависеть от формы мирных договоренностей.

"Существует также идея, что вдоль линии соприкосновения будет создана определенная демилитаризованная зона, о чем бы ни было договорено. Такая зона подлежала бы не только техническому, но и физическому наблюдению", - сказал президент Чехии.

По его словам, возможно, там будут размещены международные силы.

"Я не могу представить, каким будет результат, потому что до недавнего времени российская сторона отказывалась размещать любые иностранные войска на территории Украины. А сейчас может произойти определенное изменение позиции", - добавил он.

Павел отметил, что положительным является то, что начался процесс, скоординированный между США, Европой и Украиной. Однако, по его мнению, Украине придется пойти на временные территориальные уступки.

"Я намеренно говорю "временно", потому что любое соглашение, которое будет достигнуто, не должно подтверждать де-юре территориальные достояния России. Это отрицало бы принцип территориальной целостности, который является частью Устава ООН и международного права", - подчеркнул президент Чехии.

"Это более-менее признание реальности, что Россия прочно контролирует некоторые регионы. Если их признать временно оккупированными, то мы должны их так и называть. А не как российские территории", - добавил он.