Павел про миротворчі війська в Україні: Участь Чехії залежатиме від форми мирних домовленостей

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Чехія має взяти участь у розгортанні миротворчих військ в Україні.

Так, Павел переконаний, якщо миротворчі війська будуть розгорнуті в Україні, Чехія може і повинна взяти в них участь, тому що вона підтримувала Україну від самого початку і є активним гравцем у мирному процесі.

Він зазначив, що конкретна участь Чехії залежатиме від форми мирних домовленостей.

"Існує також ідея, що вздовж лінії зіткнення буде створена певна демілітаризована зона, про що б не було домовлено. Така зона підлягала б не тільки технічному, але й фізичному спостереженню", – сказав президент Чехії.

За його словами, можливо, там будуть розміщені міжнародні сили.

"Я не можу уявити, яким буде результат, тому що до недавнього часу російська сторона відмовлялася розміщувати будь-які іноземні війська на території України. А зараз може відбутися певна зміна позиції", – додав він.

Павел зауважив, що позитивним є те, що розпочався процес, скоординований між США, Європою та Україною. Проте, на його думку, Україні доведеться піти на тимчасові територіальні поступки.

"Я навмисно кажу "тимчасово", тому що будь-яка угода, яка буде досягнута, не повинна підтверджувати де-юре територіальні надбання Росії. Це заперечувало б принцип територіальної цілісності, який є частиною Статуту ООН і міжнародного права", – наголосив президент Чехії.

"Це більш-менш визнання реальності, що Росія міцно контролює деякі регіони. Якщо їх визнати тимчасово окупованими, то ми повинні їх так і називати. А не як російські території", – додав він.