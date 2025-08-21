Участь військових Фінляндії в операціях для України потребує серйозного обговорення, - прем’єр Орпо

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що ключовим завданням Фінляндії та союзників є посилення української армії, а відправка військових може стати лише одним із варіантів підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

Орпо зазначив, що ризик ескалації на фінській кордоні стає очевидним, якщо фінські солдати опиняться в ситуації військового зіткнення з російською армією в операціях із забезпечення гарантій безпеки для України.

Та додав, що такі питання вимагають серйозного політичного обговорення.

"Це не дрібниці – відправляти фінських солдатів на завдання. Коли буде ясно, яка операція і які завдання вона включає, ми приймемо рішення про роль Фінляндії", – зазначив прем'єр.

Орпо нагадав, що Фінляндія – країна на кордоні з Росією, ЄС і НАТО. "У нас велика відповідальність за безпеку Європи", – додав він.

Прем'єр також зазначив, що у військовому відношенні Фінляндія користується повагою серед союзників, беручи участь у розробці міжнародних рішень для України. Ключове завдання в цьому процесі – посилити українську армію.

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.