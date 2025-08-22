США можуть "закрити небо" України у межах гарантій безпеки, - Reuters

Одним із варіантів гарантій безпеки для Києва є залучення американських винищувачів та систем ППО для створення безполітної зони.

про це пише Reuters із посиланням на американських військових, які спільно з європейськими колегами підготували варіанти допомоги Україні із залученням своїх збройних сил.

"Ці варіанти будуть представлені радникам з національної безпеки кожної країни для належного розгляду в рамках поточних дипломатичних зусиль", — йдеться у заяві військового відомства США.

За даними Reuters, президент США Дональд Трамп залишив відкритою можливість участі США у вигляді постачання додаткових систем ППО та закриття неба над територією України за допомогою американських винищувачів, запровадивши безпольотну зону.

Також ще одним із варіантів, може бути відправка європейських військ в Україну під американським командуванням.

"Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

