Європа має посилити економічний тиск на Росію задля припинення війни в Україні, - Бессент

Очільник Міністерства фінансів США Скотт Бессент вважає, що європейські партнери мають посилити тиск на Росію задля припинення війни проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox Business, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми могли б отримати повнішу допомогу від наших європейських партнерів, адже президент Трамп намагається зупинити цю війну в Україні, яка ніколи б не почалася, якби він був президентом",- сказав глава Мінфіну США.

Бессент також розкритикував країни ЄС за те, що вони не приєдналися до США у підвищенні мит для Індії.

"Я не бачу, щоб вони погрожували тарифами індійцям. І насправді, саме вони купують нафтопродукти, виготовлені з російської нафти... На засіданні G7 я запитав наших європейських союзників, чи готові вони долучитися, і лише Канада погодилася. Тож від США не слід очікувати, що ми нестимемо цей тягар самотужки. Ця війна відбувається у їхньому дворі. Вони так само зацікавлені в її завершенні, як і ми", - сказав американський міністр.

Він додав, що президент США Дональд Трамп "єдиний, хто просунувся у цьому" і що "народ США не повинен нести весь тягар, тоді як 400 з гаком мільйонів людей у Європейському Союзі, які хочуть, щоб ця війна закінчилася, теж мають бути частиною розв’язання проблеми".

Раніше повідомлялося, що у Євросоюзі наразі інтенсивно працюють над 19-м пакетом санкцій проти Росії.

