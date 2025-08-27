УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10703 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
333 11

Європа має посилити економічний тиск на Росію задля припинення війни в Україні, - Бессент

Бессент

Очільник Міністерства фінансів США Скотт Бессент вважає, що європейські партнери мають посилити тиск на Росію задля припинення війни проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox Business, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми могли б отримати повнішу допомогу від наших європейських партнерів, адже президент Трамп намагається зупинити цю війну в Україні, яка ніколи б не почалася, якби він був президентом",- сказав глава Мінфіну США.

Бессент також розкритикував країни ЄС за те, що вони не приєдналися до США у підвищенні мит для Індії.

"Я не бачу, щоб вони погрожували тарифами індійцям. І насправді, саме вони купують нафтопродукти, виготовлені з російської нафти... На засіданні G7 я запитав наших європейських союзників, чи готові вони долучитися, і лише Канада погодилася. Тож від США не слід очікувати, що ми нестимемо цей тягар самотужки. Ця війна відбувається у їхньому дворі. Вони так само зацікавлені в її завершенні, як і ми", - сказав американський міністр.

Читайте також: Європа купує у США зброю для України з націнкою у 10%, вони можуть піти на гарантії безпеки, - Бессент

Він додав, що президент США Дональд Трамп "єдиний, хто просунувся у цьому" і що "народ США не повинен нести весь тягар, тоді як 400 з гаком мільйонів людей у Європейському Союзі, які хочуть, щоб ця війна закінчилася, теж мають бути частиною розв’язання проблеми".

Раніше повідомлялося, що у Євросоюзі наразі інтенсивно працюють над 19-м пакетом санкцій проти Росії.

Читайте також: "Фішка на столі перегорів з Путіним": Міністр фінансів США виступив проти негайної конфіскації заморожених активів РФ

Автор: 

росія (67364) санкції (12597) США (24146) Бессент Скот (65)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Давіть на Китай і тоді у ***** будуть тріщати кістки...
показати весь коментар
27.08.2025 20:42 Відповісти
+2
хіхіхі...
а сша з китаєм будуть надрочувати один одному, під ковдрою....
показати весь коментар
27.08.2025 20:40 Відповісти
+1
показати весь коментар
27.08.2025 20:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хіхіхі...
а сша з китаєм будуть надрочувати один одному, під ковдрою....
показати весь коментар
27.08.2025 20:40 Відповісти
🤡 клоун-міліардер 🤡 рудого клоуна-бєлки

які санкції наклав трамп на рашку за
8 місяців ?

.
показати весь коментар
27.08.2025 20:53 Відповісти
як це, які?
два три тижні!
невже не чув?
показати весь коментар
27.08.2025 20:55 Відповісти
Це посилення на парашу з початку війни чую. Так політики посилюють тиск, що лише би одними словами би вже парашу задушили.
показати весь коментар
27.08.2025 20:41 Відповісти
Давіть на Китай і тоді у ***** будуть тріщати кістки...
показати весь коментар
27.08.2025 20:42 Відповісти
У ЕС немає єдності цим і користується путін вдало смикаючи орбана- фіцо і ще ось навроцький приєднався до прихильників рф.
показати весь коментар
27.08.2025 20:44 Відповісти
навроцький, з'явився дуже вчасно!!!
черговий урок дебільним рожевим українцям!!!
ой, ***, поляки, такі мімішні.....
ви не уявляєте скільки раз я був в бані цензора, за правду про поляків.
показати весь коментар
27.08.2025 20:59 Відповісти
показати весь коментар
27.08.2025 20:45 Відповісти
та ну не так вже яро та активно,а то ще самі злякаєтеся від своїх потужних намірів....
показати весь коментар
27.08.2025 20:47 Відповісти
З 2022 року Європейський Союз закупив російського газу на суму понад 33 мільярди 🤣🤣🤣🤣🤣 посилювачі тиску
показати весь коментар
27.08.2025 20:49 Відповісти
Европа хай тисне, а ми з дрюгом Вальодей будемо дружити та торгувати, Слід визнати, що США як оплот демократї СДОХЛИ
показати весь коментар
27.08.2025 20:53 Відповісти
 
 