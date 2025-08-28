1 028 15
62% американців підтримують запровадження санкцій проти торговельних партнерів Росії
Більша частина населення США виступає за запровадження санкцій проти країн - торговельних партнерів Росії для посилення тиску на Москву, аби вона припинила війну проти України.
Про це йдеться Reuters / Ipsos, передає Цензор.НЕТ.
Так 62% респондентів підтримують санкції проти країн, що купують російські енергоносії Росії.
Санкції схвалюють близько 76% республіканців та 58% демократів.
В опитуванні взяли участь 1022 дорослих американців по всій країні, похибка сягає 3%.
Victor Litarchuk
Сергей Муляр #484800
Redcar Ukraine
послухала зараз й додалось ще свіженького оптимізму , - тому скидаю посилання щоб поділитися ним
Трамп вже кілька місяців погрожує Кремлю новими санкціями, якщо путін не зупинить агресію проти України.
Але ультиматуми закінчуються, дедлайни зміщуються, а справа досі там: США не ввели жодної нової санкції проти Росії за всі півроку правління Трампа.
Чи варто вірити його погрозам?
Єдина санкція за війну в Україні, яку Трамп ввів після всіх своїх погроз, була спрямована проти Індії - за купівлю російської нафти.
Але й у цьому експерти побачили спробу вибити поступки в торгових переговорах з Індією, а не інструмент тиску на путіна.
За перші шість місяців нинішнього року, з того часу як Трамп знову став президентом США, торгівля між країнами зросла на 32% у порівнянні з першим півріччям минулого року.
Основну частину торгівлі складає імпорт до США з Росії.
В першу чергу, це постачання добрив.
В першій половині цього року США закупили у Росії добрив на 927 млн доларів.
За даними CNN, США особливо залежать від імпорту з Росії трьох видів добрив: сечовини, рідкої аміачної селітри та хлористого калію.
На другому місці за обсягами імпорту - уран і плутоній.
За перші шість місяців 2025 року США заплатили Росії за їх постачання близько 755 млн доларів, тоді як за весь минулий рік - 624 млн доларів. На третьому місці за обсягами імпорту до США з Росії - паладій.
За даними влади США, за перше півріччя країна закупила цього металу на 594 млн доларів, тоді як за весь минулий рік - на 878 млн доларів.
Москва підірвала нафтотрубу на мацкву -криза з паливом по усій рашці вже є!!!А буде ще більше.
проти Трампона???
сьогодні мав розмову з індусами вони вважають що Індія що купляє рашенську нафту це крапля у морі і ніяк не вплине на заробітки раші