62% американців підтримують запровадження санкцій проти торговельних партнерів Росії

Більша частина населення США виступає за запровадження санкцій проти країн - торговельних партнерів Росії для посилення тиску на Москву, аби вона припинила війну проти України.

Про це йдеться Reuters / Ipsos, передає Цензор.НЕТ.

Так 62% респондентів підтримують санкції проти країн, що купують російські енергоносії Росії.

Санкції схвалюють близько 76% республіканців та 58% демократів.

В опитуванні взяли участь 1022 дорослих американців по всій країні, похибка сягає 3%.

