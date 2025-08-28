УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10279 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Росії
1 028 15

62% американців підтримують запровадження санкцій проти торговельних партнерів Росії

Американці підтримують санкції проти торговельних партнерів РФ

Більша частина населення США виступає за запровадження санкцій проти країн - торговельних партнерів Росії для посилення тиску на Москву, аби вона припинила війну проти України.

Про це йдеться Reuters / Ipsos, передає Цензор.НЕТ.

Так 62% респондентів підтримують санкції проти країн, що купують російські енергоносії Росії.

Санкції схвалюють близько 76% республіканців та 58% демократів.

В опитуванні взяли участь 1022 дорослих американців по всій країні, похибка сягає 3%.

Також читайте: Європа має посилити економічний тиск на Росію задля припинення війни в Україні, - Бессент

Автор: 

опитування (2028) санкції (12604) США (24158)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
BBC

Трамп вже кілька місяців погрожує Кремлю новими санкціями, якщо путін не зупинить агресію проти України.
Але ультиматуми закінчуються, дедлайни зміщуються, а справа досі там: США не ввели жодної нової санкції проти Росії за всі півроку правління Трампа.
Чи варто вірити його погрозам?
Єдина санкція за війну в Україні, яку Трамп ввів після всіх своїх погроз, була спрямована проти Індії - за купівлю російської нафти.
Але й у цьому експерти побачили спробу вибити поступки в торгових переговорах з Індією, а не інструмент тиску на путіна.
показати весь коментар
28.08.2025 02:12 Відповісти
+4
Це не схвалює самий головний республіканець!
показати весь коментар
28.08.2025 02:07 Відповісти
+3
Насрати, єдине що важливо - що в хворій голові трампа. А там здається порожньо
показати весь коментар
28.08.2025 02:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добрий шалобан Дону від однопартійців , а підсрачник респам просто супер! Бо палату зі своїм Джонсоном вони можуть втратити через рік.
показати весь коментар
28.08.2025 02:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8-MSDzf5mvs

послухала зараз й додалось ще свіженького оптимізму , - тому скидаю посилання щоб поділитися ним
показати весь коментар
28.08.2025 02:42 Відповісти
Це не схвалює самий головний республіканець!
показати весь коментар
28.08.2025 02:07 Відповісти
Насрати, єдине що важливо - що в хворій голові трампа. А там здається порожньо
показати весь коментар
28.08.2025 02:10 Відповісти
BBC

Трамп вже кілька місяців погрожує Кремлю новими санкціями, якщо путін не зупинить агресію проти України.
Але ультиматуми закінчуються, дедлайни зміщуються, а справа досі там: США не ввели жодної нової санкції проти Росії за всі півроку правління Трампа.
Чи варто вірити його погрозам?
Єдина санкція за війну в Україні, яку Трамп ввів після всіх своїх погроз, була спрямована проти Індії - за купівлю російської нафти.
Але й у цьому експерти побачили спробу вибити поступки в торгових переговорах з Індією, а не інструмент тиску на путіна.
показати весь коментар
28.08.2025 02:12 Відповісти
DW
За перші шість місяців нинішнього року, з того часу як Трамп знову став президентом США, торгівля між країнами зросла на 32% у порівнянні з першим півріччям минулого року.
Основну частину торгівлі складає імпорт до США з Росії.
В першу чергу, це постачання добрив.
В першій половині цього року США закупили у Росії добрив на 927 млн доларів.
За даними CNN, США особливо залежать від імпорту з Росії трьох видів добрив: сечовини, рідкої аміачної селітри та хлористого калію.
На другому місці за обсягами імпорту - уран і плутоній.
За перші шість місяців 2025 року США заплатили Росії за їх постачання близько 755 млн доларів, тоді як за весь минулий рік - 624 млн доларів. На третьому місці за обсягами імпорту до США з Росії - паладій.
За даними влади США, за перше півріччя країна закупила цього металу на 594 млн доларів, тоді як за весь минулий рік - на 878 млн доларів.
показати весь коментар
28.08.2025 02:16 Відповісти
Пора вже трампона познайомити з януковичем - може, сусідами стануть.
показати весь коментар
28.08.2025 02:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9F7mlXfqL2Q

Москва підірвала нафтотрубу на мацкву -криза з паливом по усій рашці вже є!!!А буде ще більше.
показати весь коментар
28.08.2025 02:56 Відповісти
це що
проти Трампона???
показати весь коментар
28.08.2025 03:38 Відповісти
Американцям пофіг такі питання і ці опитування ніхто не робив.
показати весь коментар
28.08.2025 05:45 Відповісти
уважно - підтримують санкції не проти самого гвалтівника, а проти тих, хто свічку тримав. а самі потихеньку скуповують криваві алмази...
показати весь коментар
28.08.2025 06:30 Відповісти
я підтримую
сьогодні мав розмову з індусами вони вважають що Індія що купляє рашенську нафту це крапля у морі і ніяк не вплине на заробітки раші
показати весь коментар
28.08.2025 06:30 Відповісти
Хіба крапля, може для індусів, але не для Мордору, майже усю нафту у Х-уйла купують Індія і Китай, приблизно навпіл, про решту експорту можна сказати, що нині це дійсно краплі
показати весь коментар
28.08.2025 08:37 Відповісти
Але я згодний, що, дискримінуючи індійську торгівлю, Трампон керується виключно своїми інтересами
показати весь коментар
28.08.2025 08:38 Відповісти
І що зараз прокукурікає старий пирдун і маразматик Донні, начальник Білого дурдому? Дасть свойому другану ***** ще 2 неділі
показати весь коментар
28.08.2025 07:10 Відповісти
 
 