Фон дер Ляйен: Путин - хищник. Европа будет безопасной только с надежной восточной границей
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Латвию предупредила об угрозах, которые представляет Россия для Европы, и подчеркнула важность укрепления восточной границы ЕС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Риски, о которых нас предупреждали ваша страна и другие страны Балтии, к сожалению, материализовались. Брутальная война России против Украины продолжается уже четвертый год, Путин - хищник, представители Путина годами нацеливаются на наши общества гибридными атаками, кибератаками, а использование мигрантов как оружия - еще один пример", - сказала она.
Фон дер Ляйен призвала страны-члены инвестировать в оборону, расширять возможности совместных закупок и работать над готовностью реагировать на новые угрозы. Она также отметила необходимость укрепления Вооруженных сил Украины, чтобы они стали "стальным дикобразом, неперевариваемым для потенциальных захватчиков".
Давайте вже разом ним бути в Україні всіма силами, а не піз...обольством!
Кількість хижаків регулюють, паразитів просто знищують.
Європі просто давно треба визначитися чи потрібне їм якесь життя за східним кордоном взагалі. Ніякої користі від росіян нема.
Голодом, хворобами, алкоголем, наркотою можна звести ту срану популяцію до значень похибки за одне стоічча.
Це вона про гарантії безпеки й НАТО, якщо ще хтось на четвертому році не зрозумів)
Але допоки Європа не стане хоча б котом, так і будете тікати від кожної миші...