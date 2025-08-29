Фон дер Ляйен: Путин - хищник. Европа будет безопасной только с надежной восточной границей

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Латвию предупредила об угрозах, которые представляет Россия для Европы, и подчеркнула важность укрепления восточной границы ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Риски, о которых нас предупреждали ваша страна и другие страны Балтии, к сожалению, материализовались. Брутальная война России против Украины продолжается уже четвертый год, Путин - хищник, представители Путина годами нацеливаются на наши общества гибридными атаками, кибератаками, а использование мигрантов как оружия - еще один пример", - сказала она.

Фон дер Ляйен призвала страны-члены инвестировать в оборону, расширять возможности совместных закупок и работать над готовностью реагировать на новые угрозы. Она также отметила необходимость укрепления Вооруженных сил Украины, чтобы они стали "стальным дикобразом, неперевариваемым для потенциальных захватчиков".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с фон дер Ляйен санкции против РФ и евроинтеграцию Украины