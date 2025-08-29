РУС
Фон дер Ляйен: Путин - хищник. Европа будет безопасной только с надежной восточной границей

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Латвию предупредила об угрозах, которые представляет Россия для Европы, и подчеркнула важность укрепления восточной границы ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Риски, о которых нас предупреждали ваша страна и другие страны Балтии, к сожалению, материализовались. Брутальная война России против Украины продолжается уже четвертый год, Путин - хищник, представители Путина годами нацеливаются на наши общества гибридными атаками, кибератаками, а использование мигрантов как оружия - еще один пример", - сказала она.

Фон дер Ляйен призвала страны-члены инвестировать в оборону, расширять возможности совместных закупок и работать над готовностью реагировать на новые угрозы. Она также отметила необходимость укрепления Вооруженных сил Украины, чтобы они стали "стальным дикобразом, неперевариваемым для потенциальных захватчиков".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с фон дер Ляйен санкции против РФ и евроинтеграцию Украины

Европа путин владимир Урсула фон дер Ляйен
Та то вже давно ясно, що саме ЗСУ для вас надійний кордон!!! ,,партнери" хрінові!
29.08.2025 15:41 Ответить
Омерзительно как она подлизывается к Трампу.
29.08.2025 15:35 Ответить
путін сцикливе куйло, яке скуйовжується як куй в холодній воді - коли отримує пздюлєй. Але ви ще більші сцикуни і бариги - тому він для вас і виглядає хижаком. Ви навіть чужими руками боїтеся прибрати терориста. Дякуйте його тупості , що він поліз в Україну,бо якщо б почав з якоїсь Естонії то невідомо могли б ви зараз щось розказувати , чи ні.
29.08.2025 15:38 Ответить
Москальня кацапська варвари-андрофаги(людожери), це і є колективний ******!
29.08.2025 15:38 Ответить
Які ж ви недолугі. Я не розумію, невже вам подобається бути мерзенними циніками? Хто в світі може повірити, що ви не здатні при бажанні, напхати в пику ***** стільки, що він сконає з усім оточенням? Навіщо прикидатися такими слабкими нікчемами? Ви когось хочете розжалити? Мабуть українців, аби ми співчували вам і покірно виконували свою місію щита Європи.
Давайте вже разом ним бути в Україні всіма силами, а не піз...обольством!
29.08.2025 15:40 Ответить
Ну як хижак... Скоріше зараза чи паразит.

Кількість хижаків регулюють, паразитів просто знищують.

Європі просто давно треба визначитися чи потрібне їм якесь життя за східним кордоном взагалі. Ніякої користі від росіян нема.
Голодом, хворобами, алкоголем, наркотою можна звести ту срану популяцію до значень похибки за одне стоічча.
29.08.2025 15:40 Ответить
Та то вже давно ясно, що саме ЗСУ для вас надійний кордон!!! ,,партнери" хрінові!
29.08.2025 15:41 Ответить
куйло, світове чмо, котре нападає на слабших і ніколи не буде нападати на собі рівних,через те,що він негідник і серун.
29.08.2025 15:43 Ответить
Вона також відзначила необхідність зміцнення Збройних сил України, аби вони стали "сталевим дикобразом, неперетравним для потенційних загарбників".

Це вона про гарантії безпеки й НАТО, якщо ще хтось на четвертому році не зрозумів)
29.08.2025 15:43 Ответить
Вона також відзначила необхідність зміцнення Збройних сил України, аби вони стали "сталевим дикобразом, неперетравним для потенційних загарбників". "УКРАЇНСЬКИЙ ДИКОБРАЗ" ДЛЯ ЗАХИСТУ ЄС І НАТО ВІД РАШИСТСЬКОГО СКАЖЕНОГО ПСА
29.08.2025 16:09 Ответить
Європа хоче, щоб нато вернулось до кордонів 1990 року, хоче щоб америка вивела війська з Європи і хоче бути західним регіоном росії
29.08.2025 16:23 Ответить
Криса теж хижак.
Але допоки Європа не стане хоча б котом, так і будете тікати від кожної миші...
29.08.2025 16:35 Ответить
 
 