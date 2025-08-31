Существует "четкая дорожная карта" относительно возможного развертывания войск на территории Украины, - фон дер Ляйен

Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что существует "четкая дорожная карта" относительно возможного развертывания войск европейских стран на территории Украины.

Об этом президент ЕК рассказала в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам фон дер Ляйен, в Европе разрабатывают "достаточно точные планы" относительно возможного развертывания войск в Украине в рамках послевоенных гарантий безопасности, которые будут иметь полную поддержку со стороны США.

"Гарантии безопасности являются первоочередными и абсолютно решающими. Мы имеем четкую дорожную карту, и мы имели соглашение в Белом доме, и эта работа очень хорошо продвигается", - сказала она.

По словам главы Еврокомиссии, речь идет о работе над планами "развертывания многонациональных войск и поддержкой американцев".

"Президент Трамп заверил нас, что американское присутствие будет частью поддержки. Это было очень четко и неоднократно подтверждено", - сказала она.

В то же время президент ЕК не уточнила, каким может быть это присутствие США.

Как может выглядеть размещение войск в Украине?

По данным Financial Times, запланированное размещение войск предусматривает участие десятков тысяч военнослужащих под руководством Европы, а также помощь со стороны США, включая системы командования и управления, а также разведывательные и наблюдательные средства.

Эта договоренность была достигнута на встрече между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, состоявшейся 18 августа.

Трое дипломатов, информированных об этих планах, сообщили FT, что те, кто встречался с Трампом в Вашингтоне, соберутся в Париже в четверг, 4 сентября, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы продолжить обсуждение на высоком уровне. Участниками встречи станут канцлер Германии Фридрих, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен.

В то же время пресс-служба Елисейского дворца отказалась ответить на запрос издания о комментарии.

По словам фон дер Ляйен, на прошлой неделе министры обороны "Коалиции желающих" встретились и "разработали достаточно точные планы", включая обсуждение "необходимых элементов для функционального наращивания войск".

"Конечно, это всегда требует политического решения соответствующей страны, потому что развертывание войск является одним из важнейших суверенных решений нации", - добавила она.

Финансирование ВСУ

Также президент ЕК рассказала, что сейчас Еврокомиссия будет изучать новые источники получения средств, чтобы обеспечить "устойчивое финансирование Вооруженных сил Украины как гарантии безопасности".

Она отметила, что после любого мирного соглашения Киеву понадобится "довольно значительное количество военных, и им нужны хорошая зарплата и, конечно, современное оснащение, безусловно, ЕС должен будет сделать свой вклад".

Кроме этого, чиновница добавила, что имеющиеся источники финансирования Украины со стороны Брюсселя, включая бюджетную поддержку, должны оставаться в мирное время.

