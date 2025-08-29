ЕС предлагает 40-километровую буферную зону между Украиной и Россией, - Politico
В Европе рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими войсками в рамках потенциального мирного соглашения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов.
Отмечается, что буферная зона является одним из нескольких предложений, которые обсуждают военные и гражданские чиновники для послевоенного урегулирования или перемирия в Украине. Однако между странами нет единой позиции относительно глубины такой зоны, и неясно, согласится ли на нее Киев, поскольку речь идет о потенциальных территориальных уступках. Соединенные Штаты, по сообщениям дипломатов, пока не участвуют в этих дискуссиях.
Но тот факт, что чиновники рассматривают возможность блокирования полосы украинской территории для обеспечения хрупкого мира, свидетельствует об отчаянии союзников по НАТО, отмечают в издании.
"Они хватаются за соломинку Россияне не боятся европейцев. И если они думают, что несколько британских и французских наблюдателей остановят их от вторжения в Украину, то они ошибаются", - говорит бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд.
В издании отмечают, что разграничение имеет большое историческое значение. Европейские дипломаты не сравнивают его с тщательно охраняемой границей между Северной и Южной Кореей, которые технически все еще находятся в состоянии войны. Они больше сравнивают его с разделом Германии во время холодной войны.
Относительно количества военных для контроля буферной зоны, чиновники обсуждают цифры от 4 000 до 60 000 миротворцев. При этом ни одна страна не взяла на себя официальных обязательств. Президент США Дональд Трамп уже отверг возможность привлечения американских войск.
"НАТО уже пытается подготовить силы реагирования в составе 300 000 военнослужащих для защиты восточного фланга альянса от будущей российской атаки. По словам двух дипломатов, любые миротворческие силы будут выполнять двойную роль: патрулировать вблизи демилитаризованной зоны и одновременно обучать украинские войска", - пишет Politico.
Сейчас дискуссии продолжаются и относительно правил применения силы, возможных сценариев эскалации и роли третьих стран, если Кремль выступит против присутствия сил НАТО.
По словам двух европейских чиновников, французские и британские войска, вероятно, составят основу иностранного военного контингента, и эти страны убеждают других союзников оказать военную поддержку.
В то же время в Польше и Германии выступили против направления войск в Украину, опасаясь, что это сделает их уязвимыми к нападению России.
Европейские страны ведут переговоры с Вашингтоном о предоставлении спутниковой разведки и авиационной поддержки. США, которые имеют наибольшие технические возможности в этой сфере, могут играть ключевую роль в мониторинге соблюдения Россией договоренностей.
Высокопоставленные чиновники Пентагона уже сообщили своим европейским коллегам, что США будут играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности Украины, сообщает Politico.
"Все ждут, пока руководители Министерства обороны США прояснит, насколько далеко они готовы зайти, и позволяют европейцам показать свои карты", - сказал один из европейских чиновников.
Але цієї зоною має бути вся та територія,
яку хочуть кацапи.
Хай забирають своїх какаючих в пакетики на росію
А Крим на засіданні ООН зробити республікою
Киримли і віддати лише кримським татарам,
а не казанским.
Вони сцються без дозволу ******* навіть інструкторів сюди прислати але про якісь лінії розмежування патякають.
суцільний песимізм
"І попри саміт європейців з Трампом , війна в Україні не наблизилася до завершення, підкреслив Курт Волкер, колишній посол США в НАТО і спецпредставник з питань України у першій каденції Трампа.
«Ми перебуваємо рівно там, де були до приходу Трампа до влади, - додав він. - Росія не змінила свою позицію ані на йоту. Війна триває... У нас немає чіткої стратегії, як змусити Путіна зупинити бойові дії».
"Віткофф - девелопер, який не мав жодного дипломатичного досвіду - порушив стандартний протокол, вирушивши на перемови без стенографіста Держдепартаменту. Тому після зустрічі він не мав жодного офіційного запису пропозицій Путіна, повідомило джерело, знайоме з внутрішніми процесами адміністрації."
"Покладаня Трампа на довірених радників на кшталт Віткоффа супроводжувалося агресивними «чистками» у середовищі американської нацбезпеки - звільненням або переведенням експертів із питань Росії та України в Пентагоні, Держдепартаменті й Раді національної безпеки."
"Найвідчутніший результат: Трамп і європейські лідери погодилися офіційно https://zn.ua/ukr/POLITICS/tramp-povidomiv-jevropu-shcho-ssha-hotovi-nadati-harantiji-bezpeki-ukrajini-politico.html розробити рамки майбутніх гарантій безпеки для України.
Та кінець війни все ще видається далеким."
бла-бла бла бла
"Волкер, колишній спецпредставник США, висловив обережний оптимізм, що Трамп зрештою змусить Путіна змінити позицію шляхом жорсткіших економічних санкцій і більшої військової підтримки України."
https://zn.ua/ukr/usa/zmi-povidomljali-shcho-vitkoff-chekav-bahato-hodin-na-zustrich-z-putinim-tramp-kazhe-shcho-tse-fejk.html
по всій протяжності спільного кордону, від теперішньої лінії зіткнення....
Я б бувби згідний з таким планом, якби це було за рахунок території. Аляски, а бож ЄС....ідіоти.....