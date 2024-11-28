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Новости Война
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Глава Бюро нацбезопасности Польши Севера о направлении войск НАТО в Украину: Не время

Голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра

Глава Бюро по нацбезопасности Польши Яцек Севера считает, что на нынешнем этапе НАТО не должно рассматривать отправку своих военных в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio ZET.

На вопрос о том, стоит ли НАТО направлять своих солдат в Украину, Севера ответил "Не сейчас".

"НАТО - это оборонный альянс, это его базовая стратегия, доктрина и гарантия функционирования. Он должен функционировать в условиях мира, который он должен защищать. На данном этапе, думаю, это неправильное решение", - отметил глава Бюро по нацбезопасности.

Также читайте: Франции не нужно согласие НАТО, чтобы отправить свои войска в Украину, - посол Литвы в НАТО Матульонис

По его словам, "достичь условий для мира нужно путем поддержки Украины и давления".

"Усиление санкций - разорвать цепочки обхода санкций, вести переговоры с Китаем по поставкам в РФ... Россия не должна зарабатывать ни одного доллара на экспорте энергоносителей, и еще открыт вопрос замороженных активов", - добавил он.

Читайте: Страны НАТО готовы сбивать ракеты и дроны, которые нарушают их воздушное пространство, - заместитель генсека НАТО Руге

Автор: 

НАТО (9948) Польша (8395)


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Топ комментарии
+14
Коли Засрашка нападе на Польщу, то Польщу виключать з НАТО,щоб не було ескалації!
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28.11.2024 14:48
+13
На часі буде,коли кацапня Тису буде штурмувати? Чи то теж ще не на часі?
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28.11.2024 14:41
+12
Єдине шо тішить в цій ситуації, шо Польшу зіллють так само легко, як і свого часу зливали Україну.
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28.11.2024 14:42
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На часі буде,коли кацапня Тису буде штурмувати? Чи то теж ще не на часі?
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28.11.2024 14:41 Ответить
100%
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28.11.2024 14:48 Ответить
На часі буде,коли кацапня нападе на НАТО (Це роль пакту згідно з документами- захищати кордони держав-членів). не знаєш про це дурню?
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28.11.2024 17:22 Ответить
думаю, коли до Києва дійдуть, тоді почнуть обговорювати
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29.11.2024 00:45 Ответить
та до сраки це мінування... аварії на АЕС і так трапляються. і світ при цьому не перестає існувати. Чорнобиль бахнув поблизу Києва. і що? Європа кудись зникла? ні. навіть в Києві люди живуть.. тож не мели дурниць із своїм Самсоном..
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28.11.2024 14:53 Ответить
Схлопнись, соросятко
З натою треба балакать з позиції сили
У нас є аес - вводьте війська куки
9 енергоблоків знищать всю європу
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28.11.2024 15:01 Ответить
тобі лікуватися потрібно. ти реально *******...
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28.11.2024 15:40 Ответить
Жопу собі замінуй, асенізатор.
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28.11.2024 16:57 Ответить
Єдине шо тішить в цій ситуації, шо Польшу зіллють так само легко, як і свого часу зливали Україну.
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28.11.2024 14:42 Ответить
А чого польська гебня вирішує за НАТО?
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28.11.2024 14:43 Ответить
Направлення військ НАТО до України - це і є оборона.
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28.11.2024 14:43 Ответить
Військ НАТО в Україні не буде, поки Україна не стане членом НАТО.
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28.11.2024 17:05 Ответить
У бурятських танкістів ржач.
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28.11.2024 14:45 Ответить
Стане на часі коли РФ захопить більше території і НАТО введуть війська на спірні території, щоб не злити пуйла і не було ескалації ...
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28.11.2024 14:47 Ответить
Ось так виглядає поширення кацапської пропаганди (карта підготовлена ​​ФСБ) - Чому адміністрація сайту не реагує?
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28.11.2024 16:52 Ответить
Коли Засрашка нападе на Польщу, то Польщу виключать з НАТО,щоб не було ескалації!
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28.11.2024 14:48 Ответить
Висновок, тільки наявність ЯЗ і чітка доктрина її застосування, гарантія вашої безпеки, всі безпекові союзи це фікція.
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28.11.2024 14:51 Ответить
Ясєнь пєнь, циганва-ми вас захищати не будемо.
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28.11.2024 15:31 Ответить
Трамп прийде - виключить з НАТО всю Європу. Шоб не втягувала Омерику у протистояння з росією, кєтаєм і північною півкореєю.
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28.11.2024 14:55 Ответить
Нафіга тобі НАТО поляк? Вивчай російську потихоньку, голодранець, якщо пєньондзи на квартиру в Хішпаніі немає.
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28.11.2024 15:30 Ответить
Нічого він не виключить. Навпаки буде зміцнювати.
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28.11.2024 16:59 Ответить
Мудило
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28.11.2024 14:54 Ответить
Як ви вважаєте? Скільки Польща протримається,якщо на неї Засрашка нападе? 3 дні, 3 тижні, 3 місяці чи 3 роки?
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28.11.2024 15:00 Ответить
Як думаєш кацапе , скільки проживе твоя па-рашка, коли нападе на НАТО? Одну, дві, три години?
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28.11.2024 17:01 Ответить
А "на часі" - це "коли"? Коли кацапи переступлять через наші трупи і стануть на кордоні Польски?
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28.11.2024 15:01 Ответить
Для них важнее Волынская резня и выкапывания покойных …
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28.11.2024 15:49 Ответить
Я тут уже писав про те, що міфи про 100500 вбитих у Волинській трагедії поляків, були придумані начальником політуправління ВМС післявоєнної Польщі... Саме він написав книжку, що послужила цим брехням "тригером"... Чому? Бо він приймав у цьому безпосередню участь! В роки війни він командував польським підрозділом диверсійного загону НКВС. Саме його підлеглі, переодягнувшись в однострої УПА, вирізали польське село та спровокували обоюдну різню... За такі "подвиги" він отримав від Сталіна адміральську посаду... Коли кажу про це полякам, то спочаитку не вірять... Пропоную "звіриться... Вони звіряються і замовкають...
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28.11.2024 19:02 Ответить
Звісно. Не ексгумація ж.
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28.11.2024 15:03 Ответить
Ще не всі поляки в Іспанії?
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28.11.2024 15:28 Ответить
Не всі кацапи пишуть коментарі на українських сайтах (під фальшивим американським прапором)?
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28.11.2024 16:46 Ответить
Зібралися розумово обмежені барани і "дебатують" на форумі про НАТО, про яке вони й гадки не мають.Очевидно, що НАТО захищає кордони своїх членів. Україна не є членом НАТО, тому збройні сили пакту не будуть діяти на її території. Це очевидно, і цей міністр має рацію.
Після припинення вогню можуть бути розміщені в Україні миротворчі сили, надіслані ООН чи ОБСЄ (але не НАТО).
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28.11.2024 16:43 Ответить
Їм потрібен час, коли наші могили будуть розорювати.
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28.11.2024 17:43 Ответить
То бери своїх фермерів з кордону та копай окопи й бліндажі. Чи вже з путлєром все порішали?
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28.11.2024 18:35 Ответить
Тоді прийдуть до Польщі кацапи з Білорусі , через Сували , і зроблять там Волинь -2 . Бо саме вони робили і Волинь-1 , якщо не на часі .
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28.11.2024 18:40 Ответить
 
 