Глава Бюро нацбезопасности Польши Севера о направлении войск НАТО в Украину: Не время
Глава Бюро по нацбезопасности Польши Яцек Севера считает, что на нынешнем этапе НАТО не должно рассматривать отправку своих военных в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio ZET.
На вопрос о том, стоит ли НАТО направлять своих солдат в Украину, Севера ответил "Не сейчас".
"НАТО - это оборонный альянс, это его базовая стратегия, доктрина и гарантия функционирования. Он должен функционировать в условиях мира, который он должен защищать. На данном этапе, думаю, это неправильное решение", - отметил глава Бюро по нацбезопасности.
По его словам, "достичь условий для мира нужно путем поддержки Украины и давления".
"Усиление санкций - разорвать цепочки обхода санкций, вести переговоры с Китаем по поставкам в РФ... Россия не должна зарабатывать ни одного доллара на экспорте энергоносителей, и еще открыт вопрос замороженных активов", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З натою треба балакать з позиції сили
У нас є аес - вводьте війська куки
9 енергоблоків знищать всю європу
Після припинення вогню можуть бути розміщені в Україні миротворчі сили, надіслані ООН чи ОБСЄ (але не НАТО).