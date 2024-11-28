Глава Бюро нацбезопасности Польши Севера о направлении войск НАТО в Украину: Не время

Глава Бюро по нацбезопасности Польши Яцек Севера считает, что на нынешнем этапе НАТО не должно рассматривать отправку своих военных в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio ZET.

На вопрос о том, стоит ли НАТО направлять своих солдат в Украину, Севера ответил "Не сейчас".

"НАТО - это оборонный альянс, это его базовая стратегия, доктрина и гарантия функционирования. Он должен функционировать в условиях мира, который он должен защищать. На данном этапе, думаю, это неправильное решение", - отметил глава Бюро по нацбезопасности.

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По его словам, "достичь условий для мира нужно путем поддержки Украины и давления".

"Усиление санкций - разорвать цепочки обхода санкций, вести переговоры с Китаем по поставкам в РФ... Россия не должна зарабатывать ни одного доллара на экспорте энергоносителей, и еще открыт вопрос замороженных активов", - добавил он.

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