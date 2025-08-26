Бельгия готова присоединиться к миротворческой миссии в Украине, "когда это будет необходимо", - глава МИД Прево.

После прекращения огня в Украине Бельгия готова принять участие в миротворческой миссии в рамках"Коалиции желающих".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время пресс-конференции после встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой и министрами стран Бенелюкса в Одессе во вторник, 26 августа.

"Когда будет принято решение о прекращении огня, мы готовы принять участие в международных силах с соответствующим международным мандатом. Тогда я обсужу это с правительством и особенно с моим коллегой, министром обороны, чтобы определить, какой именно военный вклад мы можем предоставить", - рассказал Прево.

По его словам, Бельгия готова присоединиться к миротворческой миссии, "когда это будет необходимо".

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.