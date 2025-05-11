Макрон о количестве иностранных военных, которых могли бы развернуть в Украине: Это может быть несколько тысяч
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По его словам, отправка иностранных войск в Украину необходима для "стабилизации ситуации" после прекращения боевых действий с РФ.
"Необходимо понимать, что авторитет не зависит от количества. Сегодня самая большая армия в Европе - это армия Украины, в которой мобилизован миллион бойцов. Ни одна другая армия не может собрать такое количество людей. Главное - это наличие войск в Украине", - отметил Макрон.
Относительно того, каким может быть количество развернутых в Украине иностранных бойцов, Макрон ответил: "Это может быть несколько тысяч, но не несколько сотен тысяч".
"Речь идет не о количестве. Речь идет о том, что мы будем там, чтобы обеспечить присутствие для поддержки, как вторая линия обороны, в воздухе или в стратегических точках, удаленных от линии фронта. Прежде всего, мы там, чтобы продемонстрировать солидарность", - добавил он.
Также Макрон добавил, что обсуждение этого вопроса с его европейскими коллегами "продолжается".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Саме така "солідарність США ЄС І НАТО" потрібна куйлу для продовження війни.
"Засуньте сибе в жёпу свою солидарность!"
Історія схоже повторюється як і 100 років тому коли ми програли з антантою Україну.
Со стороны Украины же - не прекращаются попытки заручится пактом а взаимной защите, чтобы не быть один на один с врагом. Но не особо получается добиться этого от союзников, - в отличие от врага - который спокойно выражает своим союзникам благодарность за прямое участие в войне, да и КНДР этого не скрывает и также это демонстрирует открыто и публично.
Що воно меле ? Я в ютюбі поляків питав ,чи готові вони захищати Польску, то жіночка мені відповіла...вони всі позйо ****буються.
Вот за ціх блаблабла з Европою ніхто і не рахується,бо все це віглядає сміхотворно,слабо і жалюгідно,хоча заяви вони задвигали як завжди потужні та бравурні-а як суть да діло...... .
По ітогу буде пару солдатів які заблукали на Закарпатті якщо справа буде пахнути жареним