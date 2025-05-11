Макрон о количестве иностранных военных, которых могли бы развернуть в Украине: Это может быть несколько тысяч

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, отправка иностранных войск в Украину необходима для "стабилизации ситуации" после прекращения боевых действий с РФ.

"Необходимо понимать, что авторитет не зависит от количества. Сегодня самая большая армия в Европе - это армия Украины, в которой мобилизован миллион бойцов. Ни одна другая армия не может собрать такое количество людей. Главное - это наличие войск в Украине", - отметил Макрон.

Относительно того, каким может быть количество развернутых в Украине иностранных бойцов, Макрон ответил: "Это может быть несколько тысяч, но не несколько сотен тысяч".

"Речь идет не о количестве. Речь идет о том, что мы будем там, чтобы обеспечить присутствие для поддержки, как вторая линия обороны, в воздухе или в стратегических точках, удаленных от линии фронта. Прежде всего, мы там, чтобы продемонстрировать солидарность", - добавил он.

Также Макрон добавил, что обсуждение этого вопроса с его европейскими коллегами "продолжается".

