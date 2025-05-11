РУС
Макрон о количестве иностранных военных, которых могли бы развернуть в Украине: Это может быть несколько тысяч

Макрон о размещении в Украине иностранных военных

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, отправка иностранных войск в Украину необходима для "стабилизации ситуации" после прекращения боевых действий с РФ.

"Необходимо понимать, что авторитет не зависит от количества. Сегодня самая большая армия в Европе - это армия Украины, в которой мобилизован миллион бойцов. Ни одна другая армия не может собрать такое количество людей. Главное - это наличие войск в Украине", - отметил Макрон.

Относительно того, каким может быть количество развернутых в Украине иностранных бойцов, Макрон ответил: "Это может быть несколько тысяч, но не несколько сотен тысяч".

"Речь идет не о количестве. Речь идет о том, что мы будем там, чтобы обеспечить присутствие для поддержки, как вторая линия обороны, в воздухе или в стратегических точках, удаленных от линии фронта. Прежде всего, мы там, чтобы продемонстрировать солидарность", - добавил он.

Также Макрон добавил, что обсуждение этого вопроса с его европейскими коллегами "продолжается".

Топ комментарии
+13
Легендарний Іноземний Легіон з'їбався з Малі, як тільки там перші вагнерівці з'явилися. Тому тут хоробрі французи будуть охороняти хіба що 2-3 кілометри кордону з Польщею. Звісно с тієї сторони.
11.05.2025 11:04 Ответить
+7
В ресторанах буде виторг.
11.05.2025 11:01 Ответить
+5
Починали зі 100 тис пройде ше час і ці можуть випаруватися зі Львову
11.05.2025 10:59 Ответить
Хоч не дурять - сказали шо на передок ми не підем
показать весь комментарий
11.05.2025 11:11 Ответить
Сосиски з пивом ..і Октоберфест
показать весь комментарий
11.05.2025 12:13 Ответить
Ого. Це серйозна сила щоб стримувати армію кацапів, **********, корейців і китайців. А озброєні вони напевно будуть блокнотами і ручками і сидітимуть біля кордону з Польщею... Короче всі ваші мирні плани ********* гівном. Он вже Тампон оголосив про всеосяжне перемир'я імені найвеличнішого миротворця трампа, між Пакистаном і Індією яке продлилось не більше кількох годин.
11.05.2025 11:05 Ответить
Для охорони кордону Польщі?
11.05.2025 11:08 Ответить
Перш за все, ми там, щоб продемонструвати солідарність", - додав він.

Саме така "солідарність США ЄС І НАТО" потрібна куйлу для продовження війни.
11.05.2025 11:11 Ответить
Вони всі солідарні в тому, що воювати повинна лише Україна.
11.05.2025 12:04 Ответить
Всегда начинается с малого. Так біло всю войну. Но ніть - єто наше всьо.
11.05.2025 11:14 Ответить
ну в принципе французский Ин.Легион и британские морпехи нужны только на 3х направлениях, без боевых действий: Одесско-приднестровское на левом берегу Днестра, правобережье Днепра и граница с бульбостаном, чтобы оттуда наших бойцов и погранцов снять
11.05.2025 11:20 Ответить
хоч один із притомних коментів.всі інші-просто висери.а тепер,мої юні і престарілі друзі.що може бути кілька тисяч.напр.-дві -три сотні пілотів на Французькі Міражі,тисяча спеців на Петріоти, ще пару тисяч спеців на реби,ще тисяча друга на дрони,в тому числі морські.ну і таке подібне.?як думаєте,буде ефект?і не пишіть всяку х..ню,малята.
11.05.2025 13:42 Ответить
дурні думкою багатіють
11.05.2025 19:20 Ответить
2. Це кілька
11.05.2025 11:25 Ответить
Здесь будет уместно знаменитое изречение замечательного современника, русзкава философa Менахема Аароновича Менделя (мидведева)

"Засуньте сибе в жёпу свою солидарность!"
11.05.2025 11:25 Ответить
от якого хера ти цього алкаша в євреї записав?
11.05.2025 11:33 Ответить
Патамушта он очень умный и красивый!
11.05.2025 11:50 Ответить
не ідіотничай!
11.05.2025 11:53 Ответить
Кілька тисяч десь на Закарпатті... І вони СПРАВДІ вірять, що це зупинить русню?!
11.05.2025 11:25 Ответить
Читаю коменти і вкотре переконуюсь,що країна приречена
11.05.2025 11:42 Ответить
Так вкотре ти їх читаєш? gugu #608206 Реєстрація: 11.05.2025
11.05.2025 13:08 Ответить
З 2014р.Тобі не зрозуміти,у тебе мізків тільки реєстрацію глянуть і голосовать по пріколу
11.05.2025 13:10 Ответить
Є анекдот,як гусак кабана логіці повчав,ти копія того кабана з анекдоту
11.05.2025 13:13 Ответить
Ти кілька в томаті. Улюблена консерва бомжів і пролетаріїв.
11.05.2025 13:31 Ответить
видно,щов тебе високий рівень інтилекту
11.05.2025 13:34 Ответить
потрібно бити на сполох !
Історія схоже повторюється як і 100 років тому коли ми програли з антантою Україну.
11.05.2025 11:49 Ответить
Никто не будет посылать какой-либо контингент серьёзный, который в случае угрозы было бы сложно эвакуировать от греха подальше - ведь в случае войны, задействование контингента привело бы к втягиванию в войну. Если бы страны ЕС были бы готовы к такому сценарию, то мы бы уже были бы в НАТО, опередив Финляндию и Швецию, и все бы статьи которые препятствовали бы этому были переписаны. Европа не собирается рисковать людским ресурсом ради Украины. Максимально, что они готовы - это поставлять современное (а часто и не очень) - вооружение.
Со стороны Украины же - не прекращаются попытки заручится пактом а взаимной защите, чтобы не быть один на один с врагом. Но не особо получается добиться этого от союзников, - в отличие от врага - который спокойно выражает своим союзникам благодарность за прямое участие в войне, да и КНДР этого не скрывает и также это демонстрирует открыто и публично.
11.05.2025 12:09 Ответить
Для ЄС життя громадянина ЄС на порядок дорожче за життя українця а тим паче північно-корейця. Все логічно.
показать весь комментарий
11.05.2025 19:26 Ответить
на всю Європу назбиралось 31 тис.які готові захищати свої кордони.
Що воно меле ? Я в ютюбі поляків питав ,чи готові вони захищати Польску, то жіночка мені відповіла...вони всі позйо ****буються.
11.05.2025 12:11 Ответить
Спочатку потрібно 300 тис потім 180 потім 70 потім 30, а зараз вже дійшло до кілька тис.

Вот за ціх блаблабла з Европою ніхто і не рахується,бо все це віглядає сміхотворно,слабо і жалюгідно,хоча заяви вони задвигали як завжди потужні та бравурні-а як суть да діло...... .

По ітогу буде пару солдатів які заблукали на Закарпатті якщо справа буде пахнути жареним
11.05.2025 16:50 Ответить
 
 