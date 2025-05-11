Макрон про кількість іноземних військових, яких могли б розгорнути в Україні: Це може бути кілька тисяч
Президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За його словами, відправка іноземних військ в Україну необхідна для "стабілізації ситуації" після припинення бойових дій з РФ.
"Необхідно розуміти, що авторитет не залежить від кількості. Сьогодні найбільша армія в Європі – це армія України, в якій мобілізовано мільйон бійців. Жодна інша армія не може зібрати таку кількість людей. Головне – це наявність військ в Україні", – зауважив Макрон.
Стосовно того, якою може бути кількість розгорнутих в Україні іноземних бійців, Макрон відповів: "Це може бути кілька тисяч, але не кілька сотень тисяч".
"Йдеться не про кількість. Йдеться про те, що ми будемо там, щоб забезпечити присутність для підтримки, як друга лінія оборони, у повітрі або в стратегічних точках, віддалених від лінії фронту. Перш за все, ми там, щоб продемонструвати солідарність", – додав він.
Також Макрон додав, що обговорення цього питання з його європейськими колегами "триває".
Саме така "солідарність США ЄС І НАТО" потрібна куйлу для продовження війни.
"Засуньте сибе в жёпу свою солидарность!"
Історія схоже повторюється як і 100 років тому коли ми програли з антантою Україну.
Со стороны Украины же - не прекращаются попытки заручится пактом а взаимной защите, чтобы не быть один на один с врагом. Но не особо получается добиться этого от союзников, - в отличие от врага - который спокойно выражает своим союзникам благодарность за прямое участие в войне, да и КНДР этого не скрывает и также это демонстрирует открыто и публично.
Що воно меле ? Я в ютюбі поляків питав ,чи готові вони захищати Польску, то жіночка мені відповіла...вони всі позйо ****буються.
Вот за ціх блаблабла з Европою ніхто і не рахується,бо все це віглядає сміхотворно,слабо і жалюгідно,хоча заяви вони задвигали як завжди потужні та бравурні-а як суть да діло...... .
По ітогу буде пару солдатів які заблукали на Закарпатті якщо справа буде пахнути жареним