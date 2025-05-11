УКР
Новини Іноземні військові в Україні
2 080 30

Макрон про кількість іноземних військових, яких могли б розгорнути в Україні: Це може бути кілька тисяч

Макрон про розміщення в Україні іноземних військових

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За його словами, відправка іноземних військ в Україну необхідна для "стабілізації ситуації" після припинення бойових дій з РФ.

"Необхідно розуміти, що авторитет не залежить від кількості. Сьогодні найбільша армія в Європі – це армія України, в якій мобілізовано мільйон бійців. Жодна інша армія не може зібрати таку кількість людей. Головне – це наявність військ в Україні", – зауважив Макрон.

Також читайте: Франція і Британія ще визначаються з параметрами можливого контингенту в Україні

Стосовно того, якою може бути кількість розгорнутих в Україні іноземних бійців, Макрон відповів: "Це може бути кілька тисяч, але не кілька сотень тисяч".

"Йдеться не про кількість. Йдеться про те, що ми будемо там, щоб забезпечити присутність для підтримки, як друга лінія оборони, у повітрі або в стратегічних точках, віддалених від лінії фронту. Перш за все, ми там, щоб продемонструвати солідарність", – додав він.

Також Макрон додав, що обговорення цього питання з його європейськими колегами "триває".

Також читайте: Пропозиція Путіна про прямі переговори - перший, але недостатній крок, - Макрон

миротворці (863) Макрон Емманюель (1567)
Топ коментарі
+13
Легендарний Іноземний Легіон з'їбався з Малі, як тільки там перші вагнерівці з'явилися. Тому тут хоробрі французи будуть охороняти хіба що 2-3 кілометри кордону з Польщею. Звісно с тієї сторони.
11.05.2025 11:04 Відповісти
+7
В ресторанах буде виторг.
11.05.2025 11:01 Відповісти
+5
Починали зі 100 тис пройде ше час і ці можуть випаруватися зі Львову
11.05.2025 10:59 Відповісти
Сортувати:
Хоч не дурять - сказали шо на передок ми не підем
показати весь коментар
11.05.2025 11:11 Відповісти
Сосиски з пивом ..і Октоберфест
показати весь коментар
11.05.2025 12:13 Відповісти
Ого. Це серйозна сила щоб стримувати армію кацапів, **********, корейців і китайців. А озброєні вони напевно будуть блокнотами і ручками і сидітимуть біля кордону з Польщею... Короче всі ваші мирні плани ********* гівном. Он вже Тампон оголосив про всеосяжне перемир'я імені найвеличнішого миротворця трампа, між Пакистаном і Індією яке продлилось не більше кількох годин.
показати весь коментар
11.05.2025 11:05 Відповісти
Для охорони кордону Польщі?
показати весь коментар
11.05.2025 11:08 Відповісти
Перш за все, ми там, щоб продемонструвати солідарність", - додав він.

Саме така "солідарність США ЄС І НАТО" потрібна куйлу для продовження війни.
показати весь коментар
11.05.2025 11:11 Відповісти
Вони всі солідарні в тому, що воювати повинна лише Україна.
показати весь коментар
11.05.2025 12:04 Відповісти
Всегда начинается с малого. Так біло всю войну. Но ніть - єто наше всьо.
показати весь коментар
11.05.2025 11:14 Відповісти
ну в принципе французский Ин.Легион и британские морпехи нужны только на 3х направлениях, без боевых действий: Одесско-приднестровское на левом берегу Днестра, правобережье Днепра и граница с бульбостаном, чтобы оттуда наших бойцов и погранцов снять
показати весь коментар
11.05.2025 11:20 Відповісти
хоч один із притомних коментів.всі інші-просто висери.а тепер,мої юні і престарілі друзі.що може бути кілька тисяч.напр.-дві -три сотні пілотів на Французькі Міражі,тисяча спеців на Петріоти, ще пару тисяч спеців на реби,ще тисяча друга на дрони,в тому числі морські.ну і таке подібне.?як думаєте,буде ефект?і не пишіть всяку х..ню,малята.
показати весь коментар
11.05.2025 13:42 Відповісти
дурні думкою багатіють
показати весь коментар
11.05.2025 19:20 Відповісти
2. Це кілька
показати весь коментар
11.05.2025 11:25 Відповісти
Здесь будет уместно знаменитое изречение замечательного современника, русзкава философa Менахема Аароновича Менделя (мидведева)

"Засуньте сибе в жёпу свою солидарность!"
показати весь коментар
11.05.2025 11:25 Відповісти
от якого хера ти цього алкаша в євреї записав?
показати весь коментар
11.05.2025 11:33 Відповісти
Патамушта он очень умный и красивый!
показати весь коментар
11.05.2025 11:50 Відповісти
не ідіотничай!
показати весь коментар
11.05.2025 11:53 Відповісти
Кілька тисяч десь на Закарпатті... І вони СПРАВДІ вірять, що це зупинить русню?!
показати весь коментар
11.05.2025 11:25 Відповісти
Читаю коменти і вкотре переконуюсь,що країна приречена
показати весь коментар
11.05.2025 11:42 Відповісти
Так вкотре ти їх читаєш? gugu #608206 Реєстрація: 11.05.2025
показати весь коментар
11.05.2025 13:08 Відповісти
З 2014р.Тобі не зрозуміти,у тебе мізків тільки реєстрацію глянуть і голосовать по пріколу
показати весь коментар
11.05.2025 13:10 Відповісти
Є анекдот,як гусак кабана логіці повчав,ти копія того кабана з анекдоту
показати весь коментар
11.05.2025 13:13 Відповісти
Ти кілька в томаті. Улюблена консерва бомжів і пролетаріїв.
показати весь коментар
11.05.2025 13:31 Відповісти
видно,щов тебе високий рівень інтилекту
показати весь коментар
11.05.2025 13:34 Відповісти
потрібно бити на сполох !
Історія схоже повторюється як і 100 років тому коли ми програли з антантою Україну.
показати весь коментар
11.05.2025 11:49 Відповісти
Никто не будет посылать какой-либо контингент серьёзный, который в случае угрозы было бы сложно эвакуировать от греха подальше - ведь в случае войны, задействование контингента привело бы к втягиванию в войну. Если бы страны ЕС были бы готовы к такому сценарию, то мы бы уже были бы в НАТО, опередив Финляндию и Швецию, и все бы статьи которые препятствовали бы этому были переписаны. Европа не собирается рисковать людским ресурсом ради Украины. Максимально, что они готовы - это поставлять современное (а часто и не очень) - вооружение.
Со стороны Украины же - не прекращаются попытки заручится пактом а взаимной защите, чтобы не быть один на один с врагом. Но не особо получается добиться этого от союзников, - в отличие от врага - который спокойно выражает своим союзникам благодарность за прямое участие в войне, да и КНДР этого не скрывает и также это демонстрирует открыто и публично.
показати весь коментар
11.05.2025 12:09 Відповісти
Для ЄС життя громадянина ЄС на порядок дорожче за життя українця а тим паче північно-корейця. Все логічно.
показати весь коментар
11.05.2025 19:26 Відповісти
на всю Європу назбиралось 31 тис.які готові захищати свої кордони.
Що воно меле ? Я в ютюбі поляків питав ,чи готові вони захищати Польску, то жіночка мені відповіла...вони всі позйо ****буються.
показати весь коментар
11.05.2025 12:11 Відповісти
Спочатку потрібно 300 тис потім 180 потім 70 потім 30, а зараз вже дійшло до кілька тис.

Вот за ціх блаблабла з Европою ніхто і не рахується,бо все це віглядає сміхотворно,слабо і жалюгідно,хоча заяви вони задвигали як завжди потужні та бравурні-а як суть да діло...... .

По ітогу буде пару солдатів які заблукали на Закарпатті якщо справа буде пахнути жареним
показати весь коментар
11.05.2025 16:50 Відповісти
 
 