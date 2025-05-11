Макрон про кількість іноземних військових, яких могли б розгорнути в Україні: Це може бути кілька тисяч

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За його словами, відправка іноземних військ в Україну необхідна для "стабілізації ситуації" після припинення бойових дій з РФ.

"Необхідно розуміти, що авторитет не залежить від кількості. Сьогодні найбільша армія в Європі – це армія України, в якій мобілізовано мільйон бійців. Жодна інша армія не може зібрати таку кількість людей. Головне – це наявність військ в Україні", – зауважив Макрон.

Також читайте: Франція і Британія ще визначаються з параметрами можливого контингенту в Україні

Стосовно того, якою може бути кількість розгорнутих в Україні іноземних бійців, Макрон відповів: "Це може бути кілька тисяч, але не кілька сотень тисяч".

"Йдеться не про кількість. Йдеться про те, що ми будемо там, щоб забезпечити присутність для підтримки, як друга лінія оборони, у повітрі або в стратегічних точках, віддалених від лінії фронту. Перш за все, ми там, щоб продемонструвати солідарність", – додав він.

Також Макрон додав, що обговорення цього питання з його європейськими колегами "триває".

Також читайте: Пропозиція Путіна про прямі переговори - перший, але недостатній крок, - Макрон