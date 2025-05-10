Франція і Британія ще визначаються з параметрами можливого контингенту в Україні

Франція та Велика Британія поки не узгодили параметри розміщення західного контингенту в Україні після припинення вогню, однак зауважують, що він не буде основною гарантією безпеки, він необхідний для того, щоб мирні домовленості були тривалими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявили президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер на зустрічі з журналістами у Києві після завершення саміту "Коаліції охочих" у Києві.

Так, Макрон і Стармер визнали, що згоди щодо параметрів, кількості або місця розміщення західного контингенту наразі немає.

"Триває дискусія усіх партнерів під проводом Франції і Британії. Чи я можу оголосити результат? Наразі ні. Ми працюємо над варіантами, і рішення також це залежить від того, якою буде відповідь Росії. Коли вона буде, ми працюватимемо над найбільш ефективною пропозицією", – пояснив Макрон.

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Водночас він вчергове підтвердив, що варіант спрямування до України військових із Франції, Британії та низки інших держав розглядається: "Дійсно, сили стримування – це опція. Але все буде залежати від перебігу дискусії між Україною та Росією".

"Що стосується контингенту на морі у повітрі і на суші. Так, тут є певна варіативність, бо немає припинення огню", – зауважив своєю чергою Стармер.

Він наголосив, що вважає контингент неуникною і дуже важливою складовою мирних домовленостей.

"Якщо не буде контингенту, який підтримуватиме цю угоду – Путін з великою імовірністю порушить і її. У минулому вже були угоди, які він не поважав. Нам потрібен тривалий мир. Мир, який триватиме кілька місяців чи років – не підходить", – заявив прем’єр Британії.

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Утім, обидва політики наголосили, що західний контингент не буде основною гарантією безпеки.

"Гарантії будуть вибудувані у кілька ярусів. Перший ешелон оборони – це сама українська армія. А другий ярус – стримування, контингент", – заявив Макрон.

Своєю чергою Стармер наголосив на необхідності посилювати українську армію, щоб вона була елементом стримування.

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