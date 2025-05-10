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Новини Іноземні миротворці в Україні Коаліція охочих
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"Коаліція охочих" досягає прогресу в домовленостях щодо направлення військ в Україну, - МЗС Франції

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро
Фото: leparisien.fr

Учасники "коаліції охочих" досягають прогресу в розробці домовленостей щодо гарантій безпеки для України, зокрема про направлення військ. 

Про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Я не хочу випереджати обговорення, яке веде наш командувач армії у координації з командувачами ЗСУ. Кілька тижнів тому ми провели історичну зустріч усіх начальників армій країн "коаліції охочих", - зазначив він.

Барро нагадав, що нещодавно керівники армій Франції та Великої Британії приїхали до Києва на зустріч з військовим керівництвом України.

"Ми досягаємо прогресу в розробці домовленостей щодо безпеки на морі, у повітрі, на землі, які гарантуватимуть стримування будь-якої агресії проти України", - додав французький дипломат.

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Нагадаємо, 10 травня європейські лідери прибули до Києва для участі в зустрічі "коаліції охочих".

Автор: 

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патрулювати карпатські ліси та гори??
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10.05.2025 12:08 Відповісти
стати під Білоруссю.І то добре.
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10.05.2025 12:20 Відповісти
Іспанський сором! Яка кількість військового складу Євросоюзу? Та направте, хоча б половину, і путлєр вмить закінчить цю ганебну війну! Північна корея направляє на війну своїх вояків, а Європа все радитьця. Впаде Україна-всій Європі пиз...дець, трамп вас захищати не буде, а якщо і погодитьця, то за великі гроші, та здачу Гренландії!
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10.05.2025 12:24 Відповісти
Ага, зараз якрах нарождуються діти,які будуть служити в цій коаліціі коли про все нарешті домовляться.
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10.05.2025 12:25 Відповісти
 
 