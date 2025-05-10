"Коаліція охочих" досягає прогресу в домовленостях щодо направлення військ в Україну, - МЗС Франції
Учасники "коаліції охочих" досягають прогресу в розробці домовленостей щодо гарантій безпеки для України, зокрема про направлення військ.
Про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.
"Я не хочу випереджати обговорення, яке веде наш командувач армії у координації з командувачами ЗСУ. Кілька тижнів тому ми провели історичну зустріч усіх начальників армій країн "коаліції охочих", - зазначив він.
Барро нагадав, що нещодавно керівники армій Франції та Великої Британії приїхали до Києва на зустріч з військовим керівництвом України.
"Ми досягаємо прогресу в розробці домовленостей щодо безпеки на морі, у повітрі, на землі, які гарантуватимуть стримування будь-якої агресії проти України", - додав французький дипломат.
Нагадаємо, 10 травня європейські лідери прибули до Києва для участі в зустрічі "коаліції охочих".
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