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Новости Иностранные миротворцы в Украине Коалиция желающих
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"Коалиция желающих" достигает прогресса в договоренностях о направлении войск в Украину, - МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро
Фото: leparisien.fr

Участники "Коалиции желающих" достигают прогресса в разработке договоренностей по гарантиям безопасности для Украины, в частности - о направлении войск.

Об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"Я не хочу опережать обсуждение, которое ведет наш командующий армии в координации с командующими ВСУ. Несколько недель назад мы провели историческую встречу всех начальников армий стран "коалиции желающих", - отметил он.

Барро напомнил, что недавно руководители армий Франции и Великобритании приехали в Киев на встречу с военным руководством Украины.

"Мы достигаем прогресса в разработке договоренностей по безопасности на море, в воздухе, на земле, которые будут гарантировать сдерживание любой агрессии против Украины", - добавил французский дипломат.

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Напомним, 10 мая европейские лидеры прибыли в Киев для участия во встрече "Коалиции желающих".

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патрулювати карпатські ліси та гори??
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10.05.2025 12:08 Ответить
стати під Білоруссю.І то добре.
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10.05.2025 12:20 Ответить
Іспанський сором! Яка кількість військового складу Євросоюзу? Та направте, хоча б половину, і путлєр вмить закінчить цю ганебну війну! Північна корея направляє на війну своїх вояків, а Європа все радитьця. Впаде Україна-всій Європі пиз...дець, трамп вас захищати не буде, а якщо і погодитьця, то за великі гроші, та здачу Гренландії!
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10.05.2025 12:24 Ответить
Ага, зараз якрах нарождуються діти,які будуть служити в цій коаліціі коли про все нарешті домовляться.
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10.05.2025 12:25 Ответить
Смешно и грустно
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10.05.2025 13:47 Ответить
Так це ж вже було !!!
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10.05.2025 13:46 Ответить
 
 