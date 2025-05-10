"Коалиция желающих" достигает прогресса в договоренностях о направлении войск в Украину, - МИД Франции

Участники "Коалиции желающих" достигают прогресса в разработке договоренностей по гарантиям безопасности для Украины, в частности - о направлении войск.

Об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"Я не хочу опережать обсуждение, которое ведет наш командующий армии в координации с командующими ВСУ. Несколько недель назад мы провели историческую встречу всех начальников армий стран "коалиции желающих", - отметил он.

Барро напомнил, что недавно руководители армий Франции и Великобритании приехали в Киев на встречу с военным руководством Украины.

"Мы достигаем прогресса в разработке договоренностей по безопасности на море, в воздухе, на земле, которые будут гарантировать сдерживание любой агрессии против Украины", - добавил французский дипломат.

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Напомним, 10 мая европейские лидеры прибыли в Киев для участия во встрече "Коалиции желающих".