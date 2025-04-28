Британські миротворці в Україні залишатимуться під дією ЄКПЛ, - The Telegraph

Британські миротворці, яких планують відправити до України, не виводитимуть з-під дії Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ).

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на лист міністра оборони Великої Британії Джона Хілі, інформує Цензор.НЕТ.

У відповіді на звернення тіньового міністра оборони Джеймса Картліджа, який закликав уряд розглянути можливість відступу від ЄКПЛ у контексті миротворчої місії, Хілі підкреслив, що дотримання міжнародних правових норм не завадить Британії досягти своїх цілей в Україні.

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"Ми очікуємо від нашого персоналу найвищих стандартів і справедливо закликаємо їх до відповідальності, якщо вони не виправдовують цих очікувань. Коли Велика Британія вдається до військових дій, вона повністю дотримується британського і міжнародного права. Ми належно врахуємо положення ЄКПЛ при розробці деталей коаліції з добровільного", - зазначив Хілі.

Міністр також підтвердив, що британські військові не братимуть участі в бойових діях на території України. Їхнім завданням буде відновлення, модернізація та зміцнення українських Збройних сил для підвищення обороноздатності та стримування подальшої агресії Росії. За даними видання, британські миротворці можуть бути розміщені на заході України, подалі від зон активних бойових дій.

Тіньовий міністр оборони Джеймс Картлідж висловив розчарування рішенням уряду, заявивши, що попередній досвід участі британських військових у міжнародних операціях показав ризик виникнення численних судових позовів, зокрема за участю російських громадян. Він попередив, що навіть за мінімальної військової присутності в Україні можуть виникнути юридичні ризики для британських солдатів.

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