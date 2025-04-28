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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Британские миротворцы в Украине останутся под действием ЕКПЧ, - The Telegraph

От некоторых лидеров поступают положительные сигналы относительно миротворцев в Украине

Британские миротворцы, которых планируют отправить в Украину, не будут выводить из-под действия Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на письмо министра обороны Великобритании Джона Гилли, информирует Цензор.НЕТ.

В ответе на обращение теневого министра обороны Джеймса Картлиджа, который призвал правительство рассмотреть возможность отступления от ЕКПЧ в контексте миротворческой миссии, Гилли подчеркнул, что соблюдение международных правовых норм не помешает Британии достичь своих целей в Украине.

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"Мы ожидаем от нашего персонала самых высоких стандартов и справедливо призываем их к ответственности, если они не оправдывают этих ожиданий. Когда Великобритания прибегает к военным действиям, она полностью соблюдает британское и международное право. Мы должным образом учтем положения ЕКПЧ при разработке деталей коалиции по добровольности", - отметил Гилли.

Министр также подтвердил, что британские военные не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины. Их задачей будет восстановление, модернизация и укрепление украинских Вооруженных сил для повышения обороноспособности и сдерживания дальнейшей агрессии России. По данным издания, британские миротворцы могут быть размещены на западе Украины, подальше от зон активных боевых действий.

Теневой министр обороны Джеймс Картлидж выразил разочарование решением правительства, заявив, что предыдущий опыт участия британских военных в международных операциях показал риск возникновения многочисленных судебных исков, в том числе с участием российских граждан. Он предупредил, что даже при минимальном военном присутствии в Украине могут возникнуть юридические риски для британских солдат.

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Автор: 

Великобритания (4973) миротворцы (1162) Украина (44953)


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Топ комментарии
+9
Як хто? Ми всі цілим форумом "Цензор.нет" - як жахнєм з усіх роутерів, потім килимові бомбардування коментарями. И на останок скинемо на позиції русні пару важких ядрьоних блогів....
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28.04.2025 12:12
+6
більш ефективно закидати диванами
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28.04.2025 12:15
+4
А відвойовувати хто його буде для британців?
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28.04.2025 12:04
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Я постійно пропоную віддати британцям Крим під військову базу , зробити там офшор по типу Кипру.
британці - аристократи , не чета плебею Трампу
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28.04.2025 12:02 Ответить
А відвойовувати хто його буде для британців?
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28.04.2025 12:04 Ответить
Як хто? Ми всі цілим форумом "Цензор.нет" - як жахнєм з усіх роутерів, потім килимові бомбардування коментарями. И на останок скинемо на позиції русні пару важких ядрьоних блогів....
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28.04.2025 12:12 Ответить
більш ефективно закидати диванами
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28.04.2025 12:15 Ответить
Ні! То - слабка ефективність. З дивану треба піднятися, а потім....
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28.04.2025 12:24 Ответить
для чого підійматися? разом із диваном
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28.04.2025 12:29 Ответить
А як себе разом з диваном кинути? Спробував - не виходить.
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28.04.2025 12:31 Ответить
не зупинятися на досягненому
практика - наше все
головне - бажання
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28.04.2025 12:42 Ответить
Та ні. Я краще полежу, по клаві постукаю.
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28.04.2025 12:44 Ответить
Як хто ? Історически за Крим проти кацапів воювали британці, турки і українці ( запорожці , що оселились у Туреччині( на Дунає))
колись кацапи програли війну і їм заборонили мати флот на Черному і Середземному морі.

а зараз треба , крім заборони мати там флот , заборонити ще мати флот на Балтиці і армію на 100 років)
Нехай щось побудують в себе ніж нести по світу кров і разруху
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28.04.2025 12:24 Ответить
не забуваємо хранцузів і італійців
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28.04.2025 12:57 Ответить
крымских татар, немцев и румын("исторически за Крым")
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28.04.2025 13:00 Ответить
Звісно хто. Софія з Марією і Дугласом.
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28.04.2025 12:29 Ответить
тіньового міністра оборони

Що це за посада? Хто в курсі?
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28.04.2025 12:03 Ответить
Уряд - який готовий вигулькнути - коли цей піде в відставку
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28.04.2025 12:07 Ответить
Що означає: готовий вигулькнути? На якій підставі? Хто його призначить? І яка зараз його функція? І хто його взагалі сформував?
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28.04.2025 12:12 Ответить
Зараз його функція вказувати на помилки теперішньої влади - сумніваюсь шо вона до них прислухається - а вибрали вони самі себе - в тіні
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28.04.2025 12:19 Ответить
Потішні війська?
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28.04.2025 12:03 Ответить
кацапи ще у вересні 22-го вийшли з Європейської конвенції з прав людини,
а з грудня 22-го кацапи відмовилися від усіх інших конвенцій та міжнародних договорів Ради Європи
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28.04.2025 12:04 Ответить
найліпший варіант був би зараз-признати Україні Крим турецьким.а потім подивитися,як Єрдоган буде забирати його в Лисого.все одно,Крим вже втрачено.
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28.04.2025 12:23 Ответить
*Уявні британські миротворці

Ці всі обговорення - як ніби стоять два бідняки й обговорюють - яким бензином краще свої неіснуючі спорткари заправляти, хто в який сервіс їздить, що робити з пробитим колесом... Але на якогось лоха, який пройде мимо й почує, це може й справити враження. Хто ж цей лох...
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28.04.2025 12:23 Ответить
"Свободному світу" треба у пончика "вчитись" - хочеш балістику? бери скільки є. Хочеш м"ясо? Да забирай! Ні яких обмежень, законів та моральних норм.
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28.04.2025 12:29 Ответить
Тобто, після першого пострілу будуть драпати, як посольство сша. Все ясно.
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28.04.2025 12:32 Ответить
Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ)

у нас вже є пару тисяч полонених лаптєй, на борщі та салі.
ще й британців?
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28.04.2025 12:39 Ответить
В таком формате бессмысленно. Снова много шума а на выходе...
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28.04.2025 13:03 Ответить
Коротше кажучи, для британських солдатів стільки "ризиків", що краще їх в Україну взагалі не направляти. Нащо Україні ці "потєшні війська"...
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28.04.2025 13:51 Ответить
 
 