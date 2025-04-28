Британские миротворцы в Украине останутся под действием ЕКПЧ, - The Telegraph

Британские миротворцы, которых планируют отправить в Украину, не будут выводить из-под действия Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на письмо министра обороны Великобритании Джона Гилли, информирует Цензор.НЕТ.

В ответе на обращение теневого министра обороны Джеймса Картлиджа, который призвал правительство рассмотреть возможность отступления от ЕКПЧ в контексте миротворческой миссии, Гилли подчеркнул, что соблюдение международных правовых норм не помешает Британии достичь своих целей в Украине.

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"Мы ожидаем от нашего персонала самых высоких стандартов и справедливо призываем их к ответственности, если они не оправдывают этих ожиданий. Когда Великобритания прибегает к военным действиям, она полностью соблюдает британское и международное право. Мы должным образом учтем положения ЕКПЧ при разработке деталей коалиции по добровольности", - отметил Гилли.

Министр также подтвердил, что британские военные не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины. Их задачей будет восстановление, модернизация и укрепление украинских Вооруженных сил для повышения обороноспособности и сдерживания дальнейшей агрессии России. По данным издания, британские миротворцы могут быть размещены на западе Украины, подальше от зон активных боевых действий.

Теневой министр обороны Джеймс Картлидж выразил разочарование решением правительства, заявив, что предыдущий опыт участия британских военных в международных операциях показал риск возникновения многочисленных судебных исков, в том числе с участием российских граждан. Он предупредил, что даже при минимальном военном присутствии в Украине могут возникнуть юридические риски для британских солдат.

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