Франция и Великобритания еще определяются с параметрами возможного контингента в Украине

Франция и Великобритания пока не согласовали параметры размещения западного контингента в Украине после прекращения огня, однако отмечают, что он не будет основной гарантией безопасности, он необходим для того, чтобы мирные договоренности были длительными.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявили президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер на встрече с журналистами в Киеве после завершения саммита "Коалиции желающих" в Киеве.

В частности, Макрон и Стармер признали, что согласия относительно параметров, количества или места размещения западного контингента пока нет.

"Продолжается дискуссия всех партнеров под руководством Франции и Британии. Могу ли я объявить результат? Пока нет. Мы работаем над вариантами, и решение также зависит от того, каким будет ответ России. Когда он будет, мы будем работать над наиболее эффективным предложением", - пояснил Макрон.

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В то же время он в очередной раз подтвердил, что вариант направления в Украину военных из Франции, Британии и ряда других государств рассматривается: "Действительно, силы сдерживания - это опция. Но все будет зависеть от хода дискуссии между Украиной и Россией".

"Что касается контингента на море, в воздухе и на суше. Да, здесь есть определенная вариативность, потому что нет прекращения огня", - отметил в свою очередь Стармер.

Он подчеркнул, что считает контингент неизбежной и очень важной составляющей мирных договоренностей.

"Если не будет контингента, который будет поддерживать это соглашение - Путин с большой вероятностью нарушит и его. В прошлом уже были соглашения, которые он не уважал. Нам нужен длительный мир. Мир, который продлится несколько месяцев или лет - не подходит", - заявил премьер Британии.

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Впрочем, оба политика отметили, что западный контингент не будет основной гарантией безопасности.

"Гарантии будут выстроены в несколько ярусов. Первый эшелон обороны - это сама украинская армия. А второй ярус - сдерживание, контингент", - заявил Макрон.

В свою очередь Стармер отметил необходимость усиливать украинскую армию, чтобы она была элементом сдерживания.

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