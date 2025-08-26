Бельгія готова долучитися до миротворчої місії в Україні, "коли це буде необхідно", - глава МЗС Прево
Після припинення вогню в Україні Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в межах "Коаліції охочих".
Як передає Цензор.НЕТ із посилання на NV, про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево під час пресконференції після зустрічі з очільником МЗС України Андрієм Сибігою та міністрами країн Бенелюксу в Одесі у вівторок, 26 серпня.
"Коли буде ухвалено рішення про припинення вогню, ми готові взяти участь у міжнародних силах із відповідним міжнародним мандатом. Тоді я обговорю це з урядом і особливо з моїм колегою, міністром оборони, щоб визначити, який саме військовий внесок ми можемо надати", - розповів Прево.
За його словами, Бельгія готова долучитись до миротворчої місії, "коли це буде необхідно".
Розгортання сил підтримки в Україні
Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
