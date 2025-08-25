Важливо, щоб серед країн, які відправлять контингент в Україну, були лідери "Коаліції охочих", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що вважливо, щоб серед країн, які відправлять в Україну свій військовий контингент, були держави-лідери "Коаліції охочих".

Про це він сказав перед зустріччю з віцеканцлером Німеччини та федеральним міністром фінансів Ларсом Клінґбайлем, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що буде різний рівень залученості, але не мені вирішувати і говорити про "boots on the ground" (війська на місці, - ред.). Думаю, важливо, що вони були з боку великих країн, провідних учасників "Коаліції охочих". Це має значення. "Boots on the ground" – важливий фактор", - сказав глава держави.

Водночас Зеленський вкотре наголосив, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія.

"Ми не хочемо зменшувати кількість солдатів, бо це дуже небезпечно", - сказав президент.

Зеленський додав, що для цього потрібне посилене фінансування ЗСУ, а також усієї української військової сфери – передусім вітчизняного виробництва дронів.

Читайте також: Трамп висловився дуже чітко – військ США в Україні не буде,- Венс

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

Читайте також: Китай не планує відправляти миротворців до України, - МЗС КНР