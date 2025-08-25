УКР
Новини Іноземні миротворці в Україні
533 19

Важливо, щоб серед країн, які відправлять контингент в Україну, були лідери "Коаліції охочих", - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що вважливо, щоб серед країн, які відправлять в Україну свій військовий контингент, були держави-лідери "Коаліції охочих".

Про це він сказав перед зустріччю з віцеканцлером Німеччини та федеральним міністром фінансів Ларсом Клінґбайлем, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що буде різний рівень залученості, але не мені вирішувати і говорити про "boots on the ground" (війська на місці, - ред.). Думаю, важливо, що вони були з боку великих країн, провідних учасників "Коаліції охочих". Це має значення. "Boots on the ground" – важливий фактор", - сказав глава держави.

Водночас Зеленський вкотре наголосив, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія.

"Ми не хочемо зменшувати кількість солдатів, бо це дуже небезпечно", - сказав президент.

Зеленський додав, що для цього потрібне посилене фінансування ЗСУ, а також усієї української військової сфери – передусім вітчизняного виробництва дронів.

Читайте також: Трамп висловився дуже чітко – військ США в Україні не буде,- Венс

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

Читайте також: Китай не планує відправляти миротворців до України, - МЗС КНР

Зеленський Володимир (25253) миротворці (883) Коаліція охочих (35)
Топ коментарі
+10
Как же ты остох-ел своим пустым пи*добольством.
25.08.2025 16:45 Відповісти
+6
Он решил что он гениальный дипломат ! Вернее его ермак убедил в этом
25.08.2025 16:53 Відповісти
+2
Коаліція імпотентів це в не охочих..
25.08.2025 16:47 Відповісти
Как же ты остох-ел своим пустым пи*добольством.
25.08.2025 16:45 Відповісти
Он решил что он гениальный дипломат ! Вернее его ермак убедил в этом
25.08.2025 16:53 Відповісти
ГУМОРИСТ - йому б на ЦН СТІБАТИСЯ з "коаліції охочих" ******** - й ПРичому з шоблою скотиняк з ферми Подоляка .
25.08.2025 16:56 Відповісти
він двічі підписав указ про призначення Хмари на посаду керівника центру А СБУ - у 2023 році і сьогодні...
це як санкції проти Пороха - влізли на сайт РНБО й поміняли там щось?
25.08.2025 17:00 Відповісти
а що Рамафоса не хоче де з пісят "охочих" відправити в Україну...???
25.08.2025 16:46 Відповісти
Хтось тут писав в коментах про "коаліцію озабочених" на собачих весіллях...
25.08.2025 16:46 Відповісти
Новина сьогодні -

"Призначити Хмару Євгенія Леонідовича начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України", - ідеться в документі.

Водночас указом https://www.president.gov.ua/documents/6562025-56345 №656/2025 Президент звільнив Хмару з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3570403
25.08.2025 16:46 Відповісти
Коаліція імпотентів це в не охочих..
25.08.2025 16:47 Відповісти
з приходом на ЦН!- а ти почитай мої два цитування дбле
25.08.2025 16:57 Відповісти
https://csoasbu.lobbyx.army

Сайт Центру спецоперацій "А" СБУ - увага на дату

Указом Президента України №223 від 14 квітня 2023 року генерал-майор Євгеній Хмара призначений начальником Центру спеціальних операцій «А». фото те що й сьогодні

25.08.2025 16:50 Відповісти
Ага...відправлять контингент.....
після війни.....на парад
25.08.2025 16:50 Відповісти
А тепер ВАПРОС. - його зняли щоб не працював з з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ.!!!!?"

Якась спецоперація МАЛЮКА? - ВИБОРИ?
25.08.2025 16:52 Відповісти
у тому то й вся справа що він їх тролить діплаМАТ !!!
25.08.2025 17:08 Відповісти
ой - так це лінія ОПОЗАЖОПУ , судячи з того що ти троль, ТРОЛИТИ ПАРТНЕРІВ?
25.08.2025 17:10 Відповісти
А сам відправив контингент тітушек на суд над дедективом набу,який близько підібрався до його корупційного оточення.
25.08.2025 17:01 Відповісти
-Ти хочеш?
-Хочу.
-І я хочу.
-Так давай хотіти разом.
25.08.2025 17:05 Відповісти
Martina Boguslavets
@boguslavet91660
·
2 год
Я просто не вірю своїм очам 🤯

📍На 4 році повномасштабки людей, одягнених у військову форму без розпізнавальних шевронів, які не можуть пояснити хто вони і чому тут, привели під суд, де судять детектива, який росзідував друга Зеленського Мінідіча.

📍Ці люди не можуть відповісти на питання, чия справа слухається і чому вони тут. Але вони охороняють таблички, де написано щось про державну зраду.

📍ВИМАГАЄМО офіційних пояснень від СБУ і командування Сил оборони:

1️⃣ Хто ці люди, які сьогодні знаходяться під Киівським апеляційним судом і хто був зігнаний під масовку у військовій формі?

2️⃣ В рамках якого відношення і відношення кого саме вони тут знаходяться?

3️⃣ Яка ціль перебування людей у військовій формі на 4 році повномасштабної війни біля картонових табличок на паркані суду?

Поможіть аби це побачили ті, кого запитуємо і відреагували якось на цю дічь у ці хвилини в Києві
25.08.2025 17:29 Відповісти
 
 