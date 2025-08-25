Важливо, щоб серед країн, які відправлять контингент в Україну, були лідери "Коаліції охочих", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що вважливо, щоб серед країн, які відправлять в Україну свій військовий контингент, були держави-лідери "Коаліції охочих".
Про це він сказав перед зустріччю з віцеканцлером Німеччини та федеральним міністром фінансів Ларсом Клінґбайлем, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що буде різний рівень залученості, але не мені вирішувати і говорити про "boots on the ground" (війська на місці, - ред.). Думаю, важливо, що вони були з боку великих країн, провідних учасників "Коаліції охочих". Це має значення. "Boots on the ground" – важливий фактор", - сказав глава держави.
Водночас Зеленський вкотре наголосив, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія.
"Ми не хочемо зменшувати кількість солдатів, бо це дуже небезпечно", - сказав президент.
Зеленський додав, що для цього потрібне посилене фінансування ЗСУ, а також усієї української військової сфери – передусім вітчизняного виробництва дронів.
Розгортання сил підтримки в Україні
Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
