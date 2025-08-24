Трамп висловився дуже чітко – військ США в Україні не буде,- Венс
США не відправлятимуть своїх військових в Україну у межах гарантій безпеки.
Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венса в інтерв'ю для NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Президент висловився дуже чітко. Американських військ на землі в Україні не буде, але ми продовжуватимемо відігравати активну роль у забезпеченні гарантій безпеки українців та впевненості, необхідних для зупинення війни зі свого боку, а також відчуття, що росіяни можуть довести війну до кінця зі свого боку",- сказав американський політик.
"Ми і далі намагатимемося переконувати їх (Україну та РФ,- ред.) говорити один з одним і продовжувати дипломатичну гру, бо це єдиний спосіб довести цю справу до кінця", - сказав Венс.
Розгортання сил підтримки в Україні
Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
розстиланням червоної доріжки.
Слава Україні!!!
Багато в світі пісдунців-політиків розвелося.
Трамп сказав, що військ не буде.
Венс не сказав що,
Військ не буде. В якщо Трампа не буде?
Переплюнути Зеленського - це ще треба вміти, Трампу з командою це вдалося - вони ще значно більші клоуни! Шапіто Make America
Great AgainGarbage