Новини Іноземні миротворці в Україні
1 433 35

Трамп висловився дуже чітко – військ США в Україні не буде,- Венс

Венс

США не відправлятимуть своїх військових в Україну у межах гарантій безпеки.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венса в інтерв'ю для NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент висловився дуже чітко. Американських військ на землі в Україні не буде, але ми продовжуватимемо відігравати активну роль у забезпеченні гарантій безпеки українців та впевненості, необхідних для зупинення війни зі свого боку, а також відчуття, що росіяни можуть довести війну до кінця зі свого боку",- сказав американський політик.

"Ми і далі намагатимемося переконувати їх (Україну та РФ,- ред.) говорити один з одним і продовжувати дипломатичну гру, бо це єдиний спосіб довести цю справу до кінця", - сказав Венс.

Читайте також: Росіяни визнали, що не зможуть встановити маріонетковий уряд у Києві,- Венс

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

Читайте також: Сподіваюсь, що війна завершиться за 3-6 місяців, - Венс

миротворці (881) США (24117) Джей Ді Венс (131) гарантії безпеки (203)
Топ коментарі
+22
Трамп і чітко-речі несумісні...
24.08.2025 19:06 Відповісти
+15
Мы это давно поняли. Но с вашим "правлением" войск США скоро и в США не останется.
24.08.2025 19:09 Відповісти
+13
Від Трампа в Україні взагалі нічого доброго не буде.
24.08.2025 19:09 Відповісти
Трамп і чітко-речі несумісні...
24.08.2025 19:06 Відповісти
аминямнумум. я чітко сказав
24.08.2025 19:08 Відповісти
Від Трампа в Україні взагалі нічого доброго не буде.
24.08.2025 19:09 Відповісти
Адміністрація рудого фріка українцям НЕ друзі! 🤬
24.08.2025 19:48 Відповісти
Ну тоді йдіть за рузьгим кораблем зі своїми гарантіями і мирними угодами
24.08.2025 19:09 Відповісти
24.08.2025 19:14 Відповісти
Мы это давно поняли. Но с вашим "правлением" войск США скоро и в США не останется.
24.08.2025 19:09 Відповісти
То так,вони будуть зайняти
розстиланням червоної доріжки.
24.08.2025 19:35 Відповісти
Військ не відправлятимуть, в НАТО поставили нам заборону, зброю не дають у достатній кількості, ******** не дають зовсім, санкції проти Кацапстану виключно на словах. Єдине завдання у них це змусити Україну до капітуляції. Напуркуа вони нам потрібні від слова зовсім? Підтримуємо затрампівський хор європейських мальчіков виключно щоб США не стали військовим союзником Москви?
24.08.2025 19:11 Відповісти
Дарма мудрий нарід жер печиво з руки, що годує😁
24.08.2025 19:11 Відповісти
F.Dorochenko реєстрація: 24.08.2025
Слава Україні!!!
24.08.2025 20:08 Відповісти
Бублічкі нравяца?
24.08.2025 20:23 Відповісти
Шото Венс розпистелся - мабуть Трамп йому по макітрі на стукав за дурні поради по дружбі з кацапами
24.08.2025 19:11 Відповісти
Та всі вже це чули , мінімум 100500 разів !! Навіщо знову і знову товкти воду в ступі ?
24.08.2025 19:12 Відповісти
йому треба Подоляка до себе перекупити від Єрмака - він то знає , співпрацював з американцем Манафортом , може й не прямо але ПРивели таки разом ЧЯника , зробили українців ..А потім ЗЄ!!! Венс хоче президентства й хоче усіх голосів респів .
24.08.2025 19:21 Відповісти
Уточняй, поки Трамп президент.
Багато в світі пісдунців-політиків розвелося.
24.08.2025 19:18 Відповісти
та то так - команди ПР Кремля - під назвою ЗЕ туди ж ( сама Юля попереджала у 2018 на каналі Медведчука у Влащенко). Відчувала лярва стара, що стане отработаним матеріалом у МЛАДОРЕГІОНАЛІВ на Банковій , як й мафіозі Дніпра БЄНЯ
24.08.2025 19:26 Відповісти
Ну собачий пеніс, так собачий пеніс. Нам за ядерку та ресурси вже дали, нам не звикать. Покладуть потужну гарантію Зельке на воротнік.
24.08.2025 19:22 Відповісти
давай крути пЄдалі - ато малоо заплатять..
24.08.2025 19:27 Відповісти
Та ніт, норм заплатять.
24.08.2025 19:50 Відповісти
трампон - тампон пуйла.... Потрібно протриматися до кінця його каденції....!!!!
24.08.2025 19:27 Відповісти
Трамп також чітко заявив, що закінчить війну за один день 🤣🤣🤣
24.08.2025 19:29 Відповісти
Венс це просто рупор Трумпа. Поряд з Деменцієм знаходяться лише підлабузники і його ретранслятори. Трамп звільняє незважаючи за будь які заслуги всіх хто приносить йому погані звістки. За "непатріотизм". Він уже в бульбашці і те ж саме чекає на США. Гудбай Америка. Перефразовуючи, якщо бог хоче покарати країну він позбавляє її керівництво розуму.
24.08.2025 19:30 Відповісти
Діджей Венс рупор МАГА і її агент в уряді Трумпа.
24.08.2025 19:57 Відповісти
Товариші та прихильники Трампа Паркенсон та Альцгеймер також підтримали його...як завжди
24.08.2025 19:40 Відповісти
Так , все вірно. Треба заходити зразу на росію.
24.08.2025 19:49 Відповісти
На йуха тут потрібні імпотентні вояки, які навіть пристойний парад не в змозі влаштувати!
24.08.2025 19:56 Відповісти
"ми продовжуватимемо відігравати активну роль у забезпеченні гарантій безпеки українців" - та ми вже і побачили, і відчули вашу, блдь, роль, фуфлойоби. Вже краще мовчав би, поц низькопробний.
24.08.2025 20:02 Відповісти
Цікаво подано. Венс сказав, що
Трамп сказав, що військ не буде.
Венс не сказав що,
Військ не буде. В якщо Трампа не буде?
24.08.2025 20:27 Відповісти
24.08.2025 20:59 Відповісти
АМЕРИКАНСЬКІ 3,14ЗДАБОЛИ ПЕРЕКОНУВАЛИ КУЙЛА СЛОВАМИ.НА КОТРІ КУЙЛО ВІДПОВІДАВ МАСОВАНИМИ ОБСТРІЛАМИ УКРАЇНИ.ВБИВСТВОМ УКРАЇНЦІВ І РУЙНАЦІЄЮ УКРАЇНИ...СУЧІ ДІТИ
24.08.2025 21:08 Відповісти
, а якшо будуть, то на боці росіян" (тобто кацапні; прим. моя).
24.08.2025 21:11 Відповісти
Венс профукал своє президенство... шістці не стати тузом....
24.08.2025 21:15 Відповісти
Да вас тут ніхто і не чекає. Бо всеодно втечете (ВОЇНи)
24.08.2025 21:22 Відповісти
Коли Трамп це казав - йому прутень #уйла не заважав розмовляти?
Переплюнути Зеленського - це ще треба вміти, Трампу з командою це вдалося - вони ще значно більші клоуни! Шапіто Make America Great Again Garbage
24.08.2025 21:27 Відповісти
 
 