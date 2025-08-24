Росіяни визнали, що не зможуть встановити маріонетковий уряд у Києві,- Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія розуміє, що їй не вдасться встановити маріонетковий уряд в Україні. Також, за його словами, росіянам довелося змиритися із тим, що Україна "матиме територіальну цілісність".
Про це Венс заявив в інтерв'ю NBC Meet the Press, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами віцепрезидента США, Росія не погодилася поступитися у всіх своїх умовах, які вона ставила на початку війни, але у деяких питаннях росіяни "проявили готовність до гнучкості".
"Я не казав, що росіяни поступилися в усьому. Але вони поступилися у визнанні того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це було головною вимогою на початку", - сказав Венс.
"Вони (росіяни,- ред) дійсно проявили готовність до гнучкості щодо деяких своїх основних вимог. Вони обговорили, що необхідно для припинення війни",- заявив американський політик.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Вони запевнили Трампа, що для нього гарним піаром проти демів буде обіцянка розкриття історії з Ептштейном , а він там не засвітиться абсолютно ...А тепер сама Тейлор Грін ( треба ж таке теж майже ЗЕ)-ГРІН - вона стала головною вбивчою торпедою для Трампа у цій справі.
А шо лишається ВЕНСУ? мати надію на підтримку республіканців у широкому сенсі - бо до Палати більшістю їм треба прийти разом у 2026му
Годинник наближає кінець канікул парламенту.
маріонетковий уряд?
Бо багато з тих, хто тут пукає
за колишніх, цього й не знає.
Так, оберемо новий уряд,
все , як пуцька хоче, новий
і бандерівський, а не цих росмовних пердунів,
що завжди маріонетками були.
і до побачення.
це - врємєнно
рашка гнила зсередини
.
І ігнорувати цей факт , забути все - вже не вийде ..
А якби не затіяли війну то згодом все могло б бути .
Клоун з підфарбованими очима!
СТАТЬЯ - 1.
УКРАИНА есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.
.
СТАТЬЯ - 2.
Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию.
Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах
существующей границы ___ЦЕЛОСТНА и НЕПРИКОСНОВЕННА___.
.