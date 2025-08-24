Росіяни визнали, що не зможуть встановити маріонетковий уряд у Києві,- Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія розуміє, що їй не вдасться встановити маріонетковий уряд в Україні. Також, за його словами, росіянам довелося змиритися із тим, що Україна "матиме територіальну цілісність".

Про це Венс заявив в інтерв'ю NBC Meet the Press, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами віцепрезидента США, Росія не погодилася поступитися у всіх своїх умовах, які вона ставила на початку війни, але у деяких питаннях росіяни "проявили готовність до гнучкості".

"Я не казав, що росіяни поступилися в усьому. Але вони поступилися у визнанні того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це було головною вимогою на початку", - сказав Венс.

"Вони (росіяни,- ред) дійсно проявили готовність до гнучкості щодо деяких своїх основних вимог. Вони обговорили, що необхідно для припинення війни",- заявив американський політик.

