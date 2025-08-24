УКР
Росіяни визнали, що не зможуть встановити маріонетковий уряд у Києві,- Венс

віцепрезидент США Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія розуміє, що їй не вдасться встановити маріонетковий уряд в Україні. Також, за його словами, росіянам довелося змиритися із тим, що Україна "матиме територіальну цілісність".

Про це Венс заявив в інтерв'ю NBC Meet the Press, повідомляє Цензор.НЕТ. 

За словами віцепрезидента США, Росія не погодилася поступитися у всіх своїх умовах, які вона ставила на початку війни, але у деяких питаннях росіяни "проявили готовність до гнучкості".

"Я не казав, що росіяни поступилися в усьому. Але вони поступилися у визнанні того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це було головною вимогою на початку", - сказав Венс.

"Вони (росіяни,- ред) дійсно проявили готовність до гнучкості щодо деяких своїх основних вимог. Вони обговорили, що необхідно для припинення війни",- заявив американський політик.

Читайте також: Україна хоче гарантій безпеки, а РФ - території, - Венс

+8
Та вже є маріонетки: вся зебанда в повному складі)))
24.08.2025 18:25 Відповісти
+4
А шо такоє? Венс визнав що ось-ось йому треба знову вже превзуватися? Або як мінімум стати респом рейганістом ?

Годинник наближає кінець канікул парламенту.
24.08.2025 18:14 Відповісти
+4
Венс молодий перспективний мудак, готовий лизати хоч аль-Каєді якщо накаже крашене чепушило...
24.08.2025 18:24 Відповісти
Невже почтнає доходити?
24.08.2025 18:03 Відповісти
Весну, як молодому та перспективному політику, на відміну від рудого маразматика, варто було б подумати що він може одержати від України і зробити для неї.

.
24.08.2025 18:19 Відповісти
Венс молодий перспективний мудак, готовий лизати хоч аль-Каєді якщо накаже крашене чепушило...
24.08.2025 18:24 Відповісти
чепушила , ЯК ТАРАН , привели своїми грошима силіконові яйцеголові , а Венс одним з них вирощений майбутній лідер від них. Друга справа, їм не вдалося відірвати США від Європи за задумкою МАГА , й заволодіти розумом прореспівських виборців ...
Вони запевнили Трампа, що для нього гарним піаром проти демів буде обіцянка розкриття історії з Ептштейном , а він там не засвітиться абсолютно ...А тепер сама Тейлор Грін ( треба ж таке теж майже ЗЕ)-ГРІН - вона стала головною вбивчою торпедою для Трампа у цій справі.
А шо лишається ВЕНСУ? мати надію на підтримку республіканців у широкому сенсі - бо до Палати більшістю їм треба прийти разом у 2026му
24.08.2025 19:17 Відповісти
ну якщо в ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ України звучать слова про МАРІОНЕТКОВИЙ режим від недавнього послідовного знищувача ЄДНОСТІ ЄВРОПИ в боротьбі з війною хйла .... то це вже щось таки обнадійливе - він же не маразматик ще ...
24.08.2025 18:20 Відповісти
Кацапи побалакали але не про закінчення війни
24.08.2025 18:03 Відповісти
❗️Зрештою українці самі вирішать, де провести територіальні межі в їхній країні, - Венс
24.08.2025 18:04 Відповісти
⚡️Росіяни визнали, що після війни Україна матиме територіальну цілісність - Джей Ді Венс
24.08.2025 18:05 Відповісти
Вопрос не в отсутствии марионетки на Банковой, вопрос, кто её за ниточки дёргает.
24.08.2025 18:07 Відповісти
кошмар ! кругом ниточки ! як жити ?
24.08.2025 18:08 Відповісти
Мозги себе купить или больше на выборы не ходить, раз их купить негде.
24.08.2025 18:13 Відповісти
це у вас в Немитий таке?
24.08.2025 18:14 Відповісти
Нет, это у вас в голове не хватает.
24.08.2025 18:16 Відповісти
в нас Гривна а не руБЛЯ
24.08.2025 18:19 Відповісти
24.08.2025 18:26 Відповісти
😂
24.08.2025 18:56 Відповісти
Не збираюся втручатися у вашу розмову, панове, але просто заради наукової точності. Той хто зробив цей мем - теж без мозку. Медузи з'явилися 500 млн. років тому. 650 млн. років назад не було ще навіть едіакарської фауни, від якої не залишилося нікого. Вона існувала з 635 млн. і повністю вимерла до 541 млн. років тому. Це не занудство . Це заради просвіти .
24.08.2025 18:56 Відповісти
Я за точность этих сроков не ручаюсь, т.к. свечку над медузами в те времена мне держать не пришлось по уважительным причинам.
24.08.2025 18:58 Відповісти
Ніяка поважна причина нічого не варта без довідки, а вашу довідку я не бачив.
24.08.2025 19:18 Відповісти
це про русню ?
24.08.2025 18:57 Відповісти
Зеленський нагородив сенаторів США, які ініціювали санкції проти РФ
24.08.2025 18:07 Відповісти
🤣🤣🤣 Так встановили ж в 2019 - му....
24.08.2025 18:07 Відповісти
хто курує ?
24.08.2025 18:09 Відповісти
Спитай у козиря...😡
24.08.2025 18:25 Відповісти
а козиром хто керує
показати весь коментар
24.08.2025 18:32 Відповісти
Джей Ді Венс, хто підкине нову погремуху цього клована? Пам'ятаю, що почиталось на Діджей... а далі чи то Віник...?
24.08.2025 18:09 Відповісти
Дальше больше.. З Днем Незалежності!!!
24.08.2025 18:10 Відповісти
чекай , я ще не п'яний
24.08.2025 18:12 Відповісти
Шо ж кацапи визнали - коли лізуть в Україну?
24.08.2025 18:14 Відповісти
"Обговорили" з ким?
24.08.2025 18:14 Відповісти
А шо такоє? Венс визнав що ось-ось йому треба знову вже превзуватися? Або як мінімум стати респом рейганістом ?

Годинник наближає кінець канікул парламенту.
24.08.2025 18:14 Відповісти
В часи розгулу МАСКА з програмою MAGA 20% респівських виборців підтримували допомогу Україні а зараз 51% ...
24.08.2025 18:17 Відповісти
Тобто, до цього часу був
маріонетковий уряд?
Бо багато з тих, хто тут пукає
за колишніх, цього й не знає.
Так, оберемо новий уряд,
все , як пуцька хоче, новий
і бандерівський, а не цих росмовних пердунів,
що завжди маріонетками були.
24.08.2025 18:17 Відповісти
ти ту на бабло допомоги ПАРТНЕРІВ чи на власне офшорне зЄмародерату?
24.08.2025 18:22 Відповісти
ту ті ту ту.
і до побачення.
24.08.2025 18:23 Відповісти
тебе запустив Єрмак в переддні триріччя заходу танків рашки з ініціалами недогаранта?
24.08.2025 18:30 Відповісти
Вже встановив на захопленній території, а так планує роботи і надалі, продвигаючись вперед, що змушує Зеленського змінювати територіальні громади. Ліквідовуючи захопленні і створюючи нові.
24.08.2025 18:17 Відповісти
не переживай так!
це - врємєнно

рашка гнила зсередини

.
24.08.2025 18:22 Відповісти
Це вiн на що натякае, - Украiна це Киiв в нових "реалiях" i не бiльше?
24.08.2025 18:24 Відповісти
Та вже є маріонетки: вся зебанда в повному складі)))
24.08.2025 18:25 Відповісти
це банда младоПР агента кремля ЯНУКОВИЧА. А зЄ-то тестовий шоу лідер з компроматним бекграундом, в чому близький до історії виборів президента в США ...
24.08.2025 18:37 Відповісти
не забуваймо ж, що Дмитро Разумков ( політтехнолог ПРиходу Буратіно до влади ) був за Яниковлади головою команди МЛАДОРЕГІОНАЛІВ .
24.08.2025 18:56 Відповісти
дали трохи порулити папі Карло Бєні його з його любимим адвокатом Андрюшкою, а потім в Омані замінили на другого Андрюшку Ларьочника, , на которого ПРисадили вовку ще в його коротке керування ІНТЕРОМ декілька місяців 2012 року (кремлівським каналом). Уявіть ЯК ЗАДОВГО готували цей проект, ще навіть Трампа не вели на президентство . Потім квартальщиків посадили на бабло БЄНІ , дали йому серіал крутити зі СЛУГОЮ й пашло - пайєхало
24.08.2025 19:01 Відповісти
Там про все же домовлено. Інтереси українців, держави Україна і її майбутнього, не враховано
24.08.2025 18:40 Відповісти
Да врут они...
24.08.2025 18:50 Відповісти
Навідь дебіл Венс, у якого тільки одна ізвіліна, і та між ягодиць, догодався після мозгового штурму, чи, якщо точніше у Венса, приступу діареї, що кацапи не змогли в Киеві поставити маріонетковий прокацапськиу уряд.
24.08.2025 18:54 Відповісти
ой яка чудова інфа ,як шо це правда , тепер хай уйо* ують за свій поребник ,і готуються відалатити репарації ,кожній родині , хто постраждав від цієї рускоукраїнської війни !!!
24.08.2025 18:54 Відповісти
Тепер вже не зможуть , тому що між нами і кацапами тепер - багато крові .. Річки крові !!
І ігнорувати цей факт , забути все - вже не вийде ..
А якби не затіяли війну то згодом все могло б бути .
24.08.2025 19:07 Відповісти
Ти ще скажи, що це така поступка від кацапів - не встановлювати маріонеткову владу в Україні!
Клоун з підфарбованими очима!
24.08.2025 19:11 Відповісти
___КОНСТИТУЦИЯ____УКРАИНЫ.____..
СТАТЬЯ - 1.

УКРАИНА есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.
.
СТАТЬЯ - 2.
Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию.
Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах
существующей границы ___ЦЕЛОСТНА и НЕПРИКОСНОВЕННА___.
.
24.08.2025 19:30 Відповісти
 
 