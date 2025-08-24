Россияне признали, что не смогут установить марионеточное правительство в Киеве, - Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия понимает, что ей не удастся установить марионеточное правительство в Украине. Также, по его словам, россиянам пришлось смириться с тем, что Украина "будет иметь территориальную целостность".

Об этом Вэнс заявил в интервью NBC Meet the Press, сообщает Цензор.НЕТ .

По словам вице-президента США, Россия не согласилась уступить во всех своих условиях, которые она ставила в начале войны, но в некоторых вопросах россияне "проявили готовность к гибкости".

"Я не говорил, что россияне уступили во всем. Но они уступили в признании того, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны. Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве, это было главным требованием в начале", - сказал Вэнс.

"Они(россияне,- ред) действительно проявили готовность к гибкости в отношении некоторых своих основных требований. Они обсудили, что необходимо для прекращения войны",- заявил американский политик.

