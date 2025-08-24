РУС
Россияне признали, что не смогут установить марионеточное правительство в Киеве, - Венс

вице-президент США Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия понимает, что ей не удастся установить марионеточное правительство в Украине. Также, по его словам, россиянам пришлось смириться с тем, что Украина "будет иметь территориальную целостность".

Об этом Вэнс заявил в интервью NBC Meet the Press, сообщает Цензор.НЕТ .

По словам вице-президента США, Россия не согласилась уступить во всех своих условиях, которые она ставила в начале войны, но в некоторых вопросах россияне "проявили готовность к гибкости".

"Я не говорил, что россияне уступили во всем. Но они уступили в признании того, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны. Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве, это было главным требованием в начале", - сказал Вэнс.

"Они(россияне,- ред) действительно проявили готовность к гибкости в отношении некоторых своих основных требований. Они обсудили, что необходимо для прекращения войны",- заявил американский политик.

Читайте также: Украина хочет гарантий безопасности, а РФ - территории, - Вэнс

+7
Та вже є маріонетки: вся зебанда в повному складі)))
24.08.2025 18:25 Ответить
+4
А шо такоє? Венс визнав що ось-ось йому треба знову вже превзуватися? Або як мінімум стати респом рейганістом ?

Годинник наближає кінець канікул парламенту.
24.08.2025 18:14 Ответить
+3
⚡️Росіяни визнали, що після війни Україна матиме територіальну цілісність - Джей Ді Венс
24.08.2025 18:05 Ответить
Невже почтнає доходити?
24.08.2025 18:03 Ответить
Весну, як молодому та перспективному політику, на відміну від рудого маразматика, варто було б подумати що він може одержати від України і зробити для неї.

.
24.08.2025 18:19 Ответить
Венс молодий перспективний мудак, готовий лизати хоч аль-Каєді якщо накаже крашене чепушило...
24.08.2025 18:24 Ответить
ну якщо в ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ України звучать слова про МАРІОНЕТКОВИЙ режим від недавнього послідовного знищувача ЄДНОСТІ ЄВРОПИ в боротьбі з війною хйла .... то це вже щось таки обнадійливе - він же не маразматик ще ...
24.08.2025 18:20 Ответить
Кацапи побалакали але не про закінчення війни
24.08.2025 18:03 Ответить
❗️Зрештою українці самі вирішать, де провести територіальні межі в їхній країні, - Венс
24.08.2025 18:04 Ответить
⚡️Росіяни визнали, що після війни Україна матиме територіальну цілісність - Джей Ді Венс
24.08.2025 18:05 Ответить
Вопрос не в отсутствии марионетки на Банковой, вопрос, кто её за ниточки дёргает.
24.08.2025 18:07 Ответить
кошмар ! кругом ниточки ! як жити ?
24.08.2025 18:08 Ответить
Мозги себе купить или больше на выборы не ходить, раз их купить негде.
24.08.2025 18:13 Ответить
це у вас в Немитий таке?
24.08.2025 18:14 Ответить
Нет, это у вас в голове не хватает.
24.08.2025 18:16 Ответить
в нас Гривна а не руБЛЯ
24.08.2025 18:19 Ответить
24.08.2025 18:26 Ответить
😂
24.08.2025 18:56 Ответить
Не збираюся втручатися у вашу розмову, панове, але просто заради наукової точності. Той хто зробив цей мем - теж без мозку. Медузи з'явилися 500 млн. років тому. 650 млн. років назад не було ще навіть едіакарської фауни, від якої не залишилося нікого. Вона існувала з 635 млн. і повністю вимерла до 541 млн. років тому. Це не занудство . Це заради просвіти .
24.08.2025 18:56 Ответить
Я за точность этих сроков не ручаюсь, т.к. свечку над медузами в те времена мне держать не пришлось по уважительным причинам.
24.08.2025 18:58 Ответить
це про русню ?
24.08.2025 18:57 Ответить
Зеленський нагородив сенаторів США, які ініціювали санкції проти РФ
24.08.2025 18:07 Ответить
🤣🤣🤣 Так встановили ж в 2019 - му....
24.08.2025 18:07 Ответить
хто курує ?
24.08.2025 18:09 Ответить
Спитай у козиря...😡
24.08.2025 18:25 Ответить
а козиром хто керує
24.08.2025 18:32 Ответить
Джей Ді Венс, хто підкине нову погремуху цього клована? Пам'ятаю, що почиталось на Діджей... а далі чи то Віник...?
24.08.2025 18:09 Ответить
Дальше больше.. З Днем Незалежності!!!
24.08.2025 18:10 Ответить
чекай , я ще не п'яний
24.08.2025 18:12 Ответить
Шо ж кацапи визнали - коли лізуть в Україну?
24.08.2025 18:14 Ответить
"Обговорили" з ким?
24.08.2025 18:14 Ответить
А шо такоє? Венс визнав що ось-ось йому треба знову вже превзуватися? Або як мінімум стати респом рейганістом ?

Годинник наближає кінець канікул парламенту.
24.08.2025 18:14 Ответить
В часи розгулу МАСКА з програмою MAGA 20% респівських виборців підтримували допомогу Україні а зараз 51% ...
24.08.2025 18:17 Ответить
Тобто, до цього часу був
маріонетковий уряд?
Бо багато з тих, хто тут пукає
за колишніх, цього й не знає.
Так, оберемо новий уряд,
все , як пуцька хоче, новий
і бандерівський, а не цих росмовних пердунів,
що завжди маріонетками були.
24.08.2025 18:17 Ответить
ти ту на бабло допомоги ПАРТНЕРІВ чи на власне офшорне зЄмародерату?
24.08.2025 18:22 Ответить
ту ті ту ту.
і до побачення.
24.08.2025 18:23 Ответить
тебе запустив Єрмак в переддні триріччя заходу танків рашки з ініціалами недогаранта?
24.08.2025 18:30 Ответить
Вже встановив на захопленній території, а так планує роботи і надалі, продвигаючись вперед, що змушує Зеленського змінювати територіальні громади. Ліквідовуючи захопленні і створюючи нові.
24.08.2025 18:17 Ответить
не переживай так!
це - врємєнно

рашка гнила зсередини

.
24.08.2025 18:22 Ответить
Це вiн на що натякае, - Украiна це Киiв в нових "реалiях" i не бiльше?
24.08.2025 18:24 Ответить
Та вже є маріонетки: вся зебанда в повному складі)))
24.08.2025 18:25 Ответить
це банда младоПР агента кремля ЯНУКОВИЧА. А зЄ-то тестовий шоу лідер з компроматним бекграундом, в чому близький до історії виборів президента в США ...
24.08.2025 18:37 Ответить
не забуваймо ж, що Дмитро Разумков ( політтехнолог ПРиходу Буратіно до влади ) був за Яниковлади головою команди МЛАДОРЕГІОНАЛІВ .
24.08.2025 18:56 Ответить
дали трохи порулити папі Карло Бєні його з його любимим адвокатом Андрюшкою, а потім в Омані замінили на другого Андрюшку Ларьочника, , на которого ПРисадили вовку ще в його коротке керування ІНТЕРОМ декілька місяців 2012 року (кремлівським каналом). Уявіть ЯК ЗАДОВГО готували цей проект, ще навіть Трампа не вели на президентство . Потім квартальщиків посадили на бабло БЄНІ , дали йому серіал крутити зі СЛУГОЮ й пашло - пайєхало
24.08.2025 19:01 Ответить
Там про все же домовлено. Інтереси українців, держави Україна і її майбутнього, не враховано
24.08.2025 18:40 Ответить
Да врут они...
24.08.2025 18:50 Ответить
Навідь дебіл Венс, у якого тільки одна ізвіліна, і та між ягодиць, догодався після мозгового штурму, чи, якщо точніше у Венса, приступу діареї, що кацапи не змогли в Киеві поставити маріонетковий прокацапськиу уряд.
24.08.2025 18:54 Ответить
ой яка чудова інфа ,як шо це правда , тепер хай уйо* ують за свій поребник ,і готуються відалатити репарації ,кожній родині , хто постраждав від цієї рускоукраїнської війни !!!
24.08.2025 18:54 Ответить
Тепер вже не зможуть , тому що між нами і кацапами тепер - багато крові .. Річки крові !!
І ігнорувати цей факт , забути все - вже не вийде ..
А якби не затіяли війну то згодом все могло б бути .
24.08.2025 19:07 Ответить
Ти ще скажи, що це така поступка від кацапів - не встановлювати маріонеткову владу в Україні!
Клоун з підфарбованими очима!
24.08.2025 19:11 Ответить
 
 