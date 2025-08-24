Сподіваюсь, що війна завершиться за 3-6 місяців, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив сподівання, що війна в Україні завершиться в найближчі 3-6 місяців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.
"Це війна і ми хочемо зупинити вбивства. Росіяни наробили багато речей, які нам не подобаються, багато мирних жителів загинуло. Ми засудили це з самого початку", - розповів він.
За його словами, нинішній президент Дональд Трамп зробив більше для тиску на росіян, ніж його попередник Джо Байден.
"Що мене обурює? Мене обурює продовження війни… Що мене зараз насправді радує? Те, що у нас є президент, який займається енергійною дипломатією, щоб спробувати зупинити вбивства. Це так, як і має бути", - сказав Венс.
Він наголосив, що американський народ має пишатися цим.
"І яким би не був результат - закінчиться війна через три чи шість місяців, сподіваюся, не пізніше - нам слід пишатися тим, що у нас є президент, який намагається зупинити вбивства", - запевнив він.
у нас де я в молодості жив на Донбасі за базар треба було відповідати
за по мелочам буцали хребтом по асфальту а за щось серйозне на перо ставили
а туnjxrbточки цілий през та країни яка тіпа законодавець в світі
а поводиться як остання сявка
це треба бути ментально хворим щоб так ******* і пох не соромитись
і оце резалт так званої демократії
коли підараси приймають участь в керуванні країною
і коли презом може бути людина без ікономічної політичної та військової освіти це мінімум для херівника країни
Цілком із ним згоден. Нинішні набагато кращі за попередників. Україна цьому приклад.
https://dl-news.defence-line.org/?p=65235 "...мы помним о том, как спустя время, пожиратели Мивины рассказывали о том, как они днем и ночью рыскали по правительственному кварталу, чтобы забить диверсионных чеченцев, пакетами той самой Мивины, а контрольный выстрел сделать скумбрией по 8 гривен. Причем, они как-то скромно умолчали о том, что планировали наносить удары Мивиной и с воздуха, а именно - с бизнес-джетов, ожилавших своих героев в столичном аэропорту Жуляны. Теперь же они используют Мивину не как оружие, а как средство, которое они успешно развешивают на уши публике. Вернее, это неустанно делают подхалимы, с редким солированием их шефов.
Ну и как тут не вспомнить знаменитое туловище, которое перед широкомасштабным вторжением, божился на кочета, что никаких признаков наступления нет, а потом - переобулся и стал рассказывать о том, что это он так отвлекал внимание врага, но на самом деле - сигнализировал всем об опасности. Как мы помним, потом он пояснил свою систему сигнализации, предметами своего туалета, который демонстрировал перед бестолковой публикой, которая не расшифровала его простой посыл. Так, он обратил внимание публики на то, что обычно его штаны имеют сигнальный знак, пусть и не яркого, но коричневого цвета - сзади, а желтого - спереди. Такая расстановка сигналов как бы говорит о том, что все в порядке, но когда цвета меняются местами это - намек на то, что товарищи Ермак и Верещук уже все разминировал и через 9 дней все начнется. Но кто обратил на это внимание? А ведь он подавал и другие, звуковые сигналы, пусть и не ртом, но так он доводил до сознания публики, информацию от высшего руководства, которое как раз в это время, готовило смертельное оружие - Мивину и скумбрию.
.
------------------------------------------------------------
В то же время Вэнс добавил, что у американского лидера есть еще много козырей, которые можно использовать для оказания давления, чтобы попытаться добиться завершения войны.
Вице-президент также сказал, что в конечном итоге украинцы примут решение по территориальным вопросам.
----------------------------
Тобто , з його слів виходить що - проблема в нас , а не в кацапах . Дегенерати з Білого дурДому планують і далі тиснути на Україну , а не на кацапів . Аж поки Україна не відмовиться від територій , а не кацапи .
йклмн , немає слів ..
Але хто ж вірить гарантіям як хйла расійського так і хйла меканського
тотму віддавати шмат донбасу з фортецями не можна
бо хйли чз півроку придумають повод і попруть далі
гарантія це Фламінго з ядеркою а хочби і х відходами 1 торна це не мало нехай збивають з півостні над цапією
а чо Бацьке ядерку повернули то і підпис Білорусі коштує піську то чому від нас вимагають триматися за Геноцид
їх агент путен вирізує мільонами рускіх та українців натомість завозить 50 млн муслімів
це 10 20 30 років і у ЄС вже не під сракою а під серцем Султанат Масквабад
ось мета трапусика
терактиарєстовічі (с)
У нас - 2-3 тижні, у США 3-6 місяців.