Сподіваюсь, що війна завершиться за 3-6 місяців, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив сподівання, що війна в Україні завершиться в найближчі 3-6 місяців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.

"Це війна і ми хочемо зупинити вбивства. Росіяни наробили багато речей, які нам не подобаються, багато мирних жителів загинуло. Ми засудили це з самого початку", - розповів він.

За його словами, нинішній президент Дональд Трамп зробив більше для тиску на росіян, ніж його попередник Джо Байден.

"Що мене обурює? Мене обурює продовження війни… Що мене зараз насправді радує? Те, що у нас є президент, який займається енергійною дипломатією, щоб спробувати зупинити вбивства. Це так, як і має бути", - сказав Венс.

Він наголосив, що американський народ має пишатися цим.

"І яким би не був результат - закінчиться війна через три чи шість місяців, сподіваюся, не пізніше - нам слід пишатися тим, що у нас є президент, який намагається зупинити вбивства", - запевнив він.

