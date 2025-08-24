УКР
Новини Припинення війни
Сподіваюсь, що війна завершиться за 3-6 місяців, - Венс

Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив сподівання, що війна в Україні завершиться в найближчі 3-6 місяців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.

"Це війна і ми хочемо зупинити вбивства. Росіяни наробили багато речей, які нам не подобаються, багато мирних жителів загинуло. Ми засудили це з самого початку", - розповів він.

За його словами, нинішній президент Дональд Трамп зробив більше для тиску на росіян, ніж його попередник Джо Байден.

Читайте: Росіяни визнали, що не зможуть встановити маріонетковий уряд у Києві,- Венс

"Що мене обурює? Мене обурює продовження війни… Що мене зараз насправді радує? Те, що у нас є президент, який займається енергійною дипломатією, щоб спробувати зупинити вбивства. Це так, як і має бути", - сказав Венс.

Він наголосив, що американський народ має пишатися цим.

"І яким би не був результат - закінчиться війна через три чи шість місяців, сподіваюся, не пізніше - нам слід пишатися тим, що у нас є президент, який намагається зупинити вбивства", - запевнив він.

Також читайте: Венс заявив, що мав кілька телефонних розмов з Путіним: Він дбає про інтереси Росії так, як він їх бачить

війна в Україні (5833) Джей Ді Венс (131)
Топ коментарі
+8
Це ж спіч ранньої бубочки. Ні сенсу, ні смислу, ні сліду...
24.08.2025 18:39 Відповісти
+6
Ше один Нострадамус!
24.08.2025 18:35 Відповісти
+5
Все, що воно говорить - потрібно множити на "0" ......, або на 10
24.08.2025 18:37 Відповісти
Ше один Нострадамус!
24.08.2025 18:35 Відповісти
даю зуб рудого що через:

- 50 днів
- два тижні
- 24 години

вибрати потрібний варіант

.
24.08.2025 18:44 Відповісти
2 тижня надцать разів. 5-6 місяців? Це від початку царювання Трамбона на посаді, від сьогодні або через півроку?
показати весь коментар
24.08.2025 18:59 Відповісти
ну етта ваще псдц
у нас де я в молодості жив на Донбасі за базар треба було відповідати
за по мелочам буцали хребтом по асфальту а за щось серйозне на перо ставили
а туnjxrbточки цілий през та країни яка тіпа законодавець в світі
а поводиться як остання сявка
це треба бути ментально хворим щоб так ******* і пох не соромитись
і оце резалт так званої демократії
коли підараси приймають участь в керуванні країною
і коли презом може бути людина без ікономічної політичної та військової освіти це мінімум для херівника країни
24.08.2025 19:19 Відповісти
Все, що воно говорить - потрібно множити на "0" ......, або на 10
24.08.2025 18:37 Відповісти
"За його словами, нинішній президент Дональд Трамп зробив більше для тиску на росіян, ніж його попередник Джо" Байден. Джерело: https://censor.net/ua/n3570291
Цілком із ним згоден. Нинішні набагато кращі за попередників. Україна цьому приклад.
24.08.2025 18:39 Відповісти
Ну Байдену мєдальок не давали - значить зюзік теж так думає, як і сьогодні реєстрований фанат трампа...
24.08.2025 18:42 Відповісти
Свої 33 срібні соєвики ти вже заробив.
24.08.2025 18:46 Відповісти
Da ti i tavo ni zarabotal , darom zelionie falusi rtom abrabativaiesh.......🤣
24.08.2025 18:59 Відповісти
Це ж спіч ранньої бубочки. Ні сенсу, ні смислу, ні сліду...
24.08.2025 18:39 Відповісти
ПНХ разом зі своїм рижим обмудком.
24.08.2025 18:39 Відповісти
Ключове слово - "сподіваюсь"
24.08.2025 18:41 Відповісти
Не завершится. Не слушайте дебила, лучше прочитайте, почему не завершится.
https://dl-news.defence-line.org/?p=65235 "...мы помним о том, как спустя время, пожиратели Мивины рассказывали о том, как они днем и ночью рыскали по правительственному кварталу, чтобы забить диверсионных чеченцев, пакетами той самой Мивины, а контрольный выстрел сделать скумбрией по 8 гривен. Причем, они как-то скромно умолчали о том, что планировали наносить удары Мивиной и с воздуха, а именно - с бизнес-джетов, ожилавших своих героев в столичном аэропорту Жуляны. Теперь же они используют Мивину не как оружие, а как средство, которое они успешно развешивают на уши публике. Вернее, это неустанно делают подхалимы, с редким солированием их шефов.

Ну и как тут не вспомнить знаменитое туловище, которое перед широкомасштабным вторжением, божился на кочета, что никаких признаков наступления нет, а потом - переобулся и стал рассказывать о том, что это он так отвлекал внимание врага, но на самом деле - сигнализировал всем об опасности. Как мы помним, потом он пояснил свою систему сигнализации, предметами своего туалета, который демонстрировал перед бестолковой публикой, которая не расшифровала его простой посыл. Так, он обратил внимание публики на то, что обычно его штаны имеют сигнальный знак, пусть и не яркого, но коричневого цвета - сзади, а желтого - спереди. Такая расстановка сигналов как бы говорит о том, что все в порядке, но когда цвета меняются местами это - намек на то, что товарищи Ермак и Верещук уже все разминировал и через 9 дней все начнется. Но кто обратил на это внимание? А ведь он подавал и другие, звуковые сигналы, пусть и не ртом, но так он доводил до сознания публики, информацию от высшего руководства, которое как раз в это время, готовило смертельное оружие - Мивину и скумбрию.
24.08.2025 18:41 Відповісти
"Между прочим, такое происходит не только у нас, но и в США. Если прямо сейчас почитать сообщения от пресс-службы Белого дома или Государственного департамента, то окажется, что самый лучший президент, просто перегружен мудростью и настолько решителен, что даже в туалете не снимает своей красной бейсболки. Но буквально в пятницу, он подкинул задачу такого свойства, что подхалимы аж вспотели. После того, как он рассказал о том, что собирается делать с путиным через две недели, надо было что-то придумывать, поскольку через чуб уже явно начала просматриваться деменция. Но пока эти деятели пытались пояснить, что дедушка не дал залп диареи, а это был хитрый ход, он взял, да и выдал речь, не содержащую аспектов международной политики, но зато - очень понятную собственному электорату и это оказалось еще более серьезным вызовом, поскольку вменяемо пояснить подобное, могут только очень крупные специалисты. Вот что он выдал вчера: «Я можу грати… Я дуже добрий спортсмен. Мій син теж добрий спортсмен. Гарний футболіст. Якщо говорити про футбол, то я надто високий… Я можу одягнути шорти, в шортах я виглядаю дуже добре, і приєднатися до гри…»
24.08.2025 18:45 Відповісти
24.08.2025 18:47 Відповісти
Не слушайте дебила,,,,,,, -- А з чого ти взяв, що треба слухати тебе кацап??) і якщо в твоєї уяві Д. Венс дєбіл,,, то хто ти??,)
24.08.2025 18:47 Відповісти
Я не кацап, а ты как раз дебил. По твоему посту диагноз ясен.
24.08.2025 18:49 Відповісти
Послухай сюди кацап, Він може бути ким завгодно, агентом кгб, ворогом, просто - поганою людиною, але точно не дебілом. ти на своїй кацапській хвилі,, телячим язіком, який особисто в мене викликає алергію, несеш якусь *****. умій правильно доносити те, що хочеш сказати. Ким би не був Венс, але він точно не дебіл, і не пиши мені більше, не треба.
24.08.2025 19:37 Відповісти
24.08.2025 18:54 Відповісти
Венсоарестович
24.08.2025 18:43 Відповісти
Скоріш за все ще 2 недільки дадуть х*йлу подумати...і так глань вже і три місяці пройшло і так по колу до поки х*йло бомбить цивільне населення України
24.08.2025 18:43 Відповісти
а шо так тихо , ракети і Шапеди не літають?
24.08.2025 18:43 Відповісти
не каркай - за буйлом не засохне

.
24.08.2025 18:46 Відповісти
ми зараз прикриті комплексом ППО "Келог".
24.08.2025 19:31 Відповісти
Тільки того хто несповна розуму може радувати президент який несповна розуму...
24.08.2025 18:44 Відповісти
Сподіваюсь, що за 3-6 місяців Трумп відкине копита.
24.08.2025 18:45 Відповісти
Тоді це фарбоване мурло стане презідентом
24.08.2025 19:33 Відповісти
Пи#дить, як зеленський на «марахвоні»!
24.08.2025 18:47 Відповісти
Це він просто готується до приходу політиків США з канікул . Саме він був поряд з антикремлівським РУБІО , коли Трамп бігав дзвонити ху , щоб догравати спектакль "безпекового плану" для України з посиденьок з лідерами Європи. Й Трамп вже тоді був вимушений говорити з ху на гучному зв"яку , як вимушений був з тет-а тет на Алясці (за годину до приземлення на базі літаків) перейти на режим зустрічі в присутності того ж Рубіо +Вітьок ПРирашистький. Венса привели дублером для заміни Трампа на всяк випадок , й зараз саме той час він відчуває .Адже сам Доні недавно сказав , що третього його терміну не буде , а майбутнім буде ВЕНС або хтось ще...
24.08.2025 18:48 Відповісти
Вірним шляхом ідеш, Наталя. Не суй свого носа в українські справи, ти в них абсолютний нуль, краще займайся старим пирдуном, хворим на старечу деменцію, начальником Білого дурдому Трампоном ( чи Трампексом ), і його зграєю прокацапських дебілів типа Венса, більше користі від тебе буде.
24.08.2025 19:12 Відповісти
Наш зелений балабол зіткнувся с більш потужними балаболами.
24.08.2025 18:51 Відповісти
Война закончилась бы ещё в апреле 25 года, если б ты вэнс убедил трампа давать оружие Украине в полном объёме
24.08.2025 18:51 Відповісти
Якщо вірити іншому інтернет виданню - Венс сказав ще дещо .
------------------------------------------------------------
В то же время Вэнс добавил, что у американского лидера есть еще много козырей, которые можно использовать для оказания давления, чтобы попытаться добиться завершения войны.
Вице-президент также сказал, что в конечном итоге украинцы примут решение по территориальным вопросам.
----------------------------
Тобто , з його слів виходить що - проблема в нас , а не в кацапах . Дегенерати з Білого дурДому планують і далі тиснути на Україну , а не на кацапів . Аж поки Україна не відмовиться від територій , а не кацапи .
йклмн , немає слів ..
24.08.2025 18:55 Відповісти
знову вдесяте якбиж віддали щось і це була б гарантія що на решті буде ЄС.
Але хто ж вірить гарантіям як хйла расійського так і хйла меканського
тотму віддавати шмат донбасу з фортецями не можна
бо хйли чз півроку придумають повод і попруть далі
гарантія це Фламінго з ядеркою а хочби і х відходами 1 торна це не мало нехай збивають з півостні над цапією
а чо Бацьке ядерку повернули то і підпис Білорусі коштує піську то чому від нас вимагають триматися за Геноцид
24.08.2025 19:25 Відповісти
Війна в Україні, так війна в Україні! - сказали ЗСУ і пішли на москву.
24.08.2025 18:56 Відповісти
астрологів як гівна, сподіваюсь що війна закінчиться, сама, я проснуся через 3 6 місяців, а її нема
24.08.2025 19:01 Відповісти
V americiu vlasti inoplanetiani , slishkom mal slovesni zapas , to dve tizhni , to dva mesica ....
24.08.2025 19:02 Відповісти
Бажаючим побачити балакаючу піхву, вмикайте висери Венса з його ріденькою борідкою, як на піхві і вимкніть звук на цьому відео
24.08.2025 19:05 Відповісти
Нічого він не "сподівається" - це журналісти висмоктали з пальця, його слова означають буквально "коли б війна не закінчилася". Швидше -це "оговорка за Фрейдом", яка дає натяк на те, що "вариться" в головах американських урядовців.
24.08.2025 19:05 Відповісти
шо сша дірні закінчувати
їх агент путен вирізує мільонами рускіх та українців натомість завозить 50 млн муслімів
це 10 20 30 років і у ЄС вже не під сракою а під серцем Султанат Масквабад
ось мета трапусика
24.08.2025 19:28 Відповісти
Роскажи це 🐧пiнгвiнам на Алясцi!
24.08.2025 19:08 Відповісти
Падли-трампісти подарували своєму коханому #уйлу ще півроку на захоплення якнайбільшої частини України.
24.08.2025 19:09 Відповісти
ужас, это сколько еще народу погибнет
24.08.2025 19:15 Відповісти
Венс до перукарки
24.08.2025 19:16 Відповісти
Йому так було краще
24.08.2025 19:38 Відповісти
Два-три месяца. Максимум пять. Как говорил люсьен аристович
24.08.2025 19:18 Відповісти
Походу это болезнь Арестовича 💥 💥 💥 🐽 💥 💥
24.08.2025 19:20 Відповісти
Какая ***** рожает таких долбойов?
24.08.2025 19:25 Відповісти
А вам не кажется, что у него нанесен макияж? Подкрашены ресницы_ 100%... Контур губ наколот... Он просто путинское *******...
24.08.2025 19:29 Відповісти
ще один арестович
24.08.2025 19:27 Відповісти
яка країна - такі і терактиарєстовічі (с)
У нас - 2-3 тижні, у США 3-6 місяців.
24.08.2025 19:27 Відповісти
Крашенньій судак
24.08.2025 19:38 Відповісти
Нам своє робить! Слухаємо "білий шум", киваємо головою, а тим часом докладаємо максимум зусиль для виходу з зони залежності від зброї з США. "Гаранти" нас зрадили і тепер грабують разом. Ставлення до таких "гарантів" має бути відповідним.
24.08.2025 19:44 Відповісти
Томатний соус Анкл Венс це порослі молодого бамбука та моча з вечеринки в Лас Пинєграді.
24.08.2025 19:44 Відповісти
 
 