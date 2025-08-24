Надеюсь, что война закончится через 3-6 месяцев, - Венс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что война в Украине завершится в ближайшие 3-6 месяцев.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.
"Это война и мы хотим остановить убийства. Россияне наделали много вещей, которые нам не нравятся, много мирных жителей погибло. Мы осудили это с самого начала", - рассказал он.
По его словам, нынешний президент Дональд Трамп сделал больше для давления на россиян, чем его предшественник Джо Байден.
"Что меня возмущает? Меня возмущает продолжение войны... Что меня сейчас на самом деле радует? То, что у нас есть президент, который занимается энергичной дипломатией, чтобы попытаться остановить убийства. Это так, как и должно быть", - сказал Вэнс.
Он подчеркнул, что американский народ должен гордиться этим.
"И каким бы ни был результат - закончится война через три или шесть месяцев, надеюсь, не позже - нам следует гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить убийства", - заверил он.
.
Цілком із ним згоден. Нинішні набагато кращі за попередників. Україна цьому приклад.
https://dl-news.defence-line.org/?p=65235 "...мы помним о том, как спустя время, пожиратели Мивины рассказывали о том, как они днем и ночью рыскали по правительственному кварталу, чтобы забить диверсионных чеченцев, пакетами той самой Мивины, а контрольный выстрел сделать скумбрией по 8 гривен. Причем, они как-то скромно умолчали о том, что планировали наносить удары Мивиной и с воздуха, а именно - с бизнес-джетов, ожилавших своих героев в столичном аэропорту Жуляны. Теперь же они используют Мивину не как оружие, а как средство, которое они успешно развешивают на уши публике. Вернее, это неустанно делают подхалимы, с редким солированием их шефов.
Ну и как тут не вспомнить знаменитое туловище, которое перед широкомасштабным вторжением, божился на кочета, что никаких признаков наступления нет, а потом - переобулся и стал рассказывать о том, что это он так отвлекал внимание врага, но на самом деле - сигнализировал всем об опасности. Как мы помним, потом он пояснил свою систему сигнализации, предметами своего туалета, который демонстрировал перед бестолковой публикой, которая не расшифровала его простой посыл. Так, он обратил внимание публики на то, что обычно его штаны имеют сигнальный знак, пусть и не яркого, но коричневого цвета - сзади, а желтого - спереди. Такая расстановка сигналов как бы говорит о том, что все в порядке, но когда цвета меняются местами это - намек на то, что товарищи Ермак и Верещук уже все разминировал и через 9 дней все начнется. Но кто обратил на это внимание? А ведь он подавал и другие, звуковые сигналы, пусть и не ртом, но так он доводил до сознания публики, информацию от высшего руководства, которое как раз в это время, готовило смертельное оружие - Мивину и скумбрию.
.
------------------------------------------------------------
В то же время Вэнс добавил, что у американского лидера есть еще много козырей, которые можно использовать для оказания давления, чтобы попытаться добиться завершения войны.
Вице-президент также сказал, что в конечном итоге украинцы примут решение по территориальным вопросам.
----------------------------
Тобто , з його слів виходить що - проблема в нас , а не в кацапах . Дегенерати з Білого дурДому планують і далі тиснути на Україну , а не на кацапів . Аж поки Україна не відмовиться від територій , а не кацапи .
йклмн , немає слів ..