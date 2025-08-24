Надеюсь, что война закончится через 3-6 месяцев, - Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что война в Украине завершится в ближайшие 3-6 месяцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

"Это война и мы хотим остановить убийства. Россияне наделали много вещей, которые нам не нравятся, много мирных жителей погибло. Мы осудили это с самого начала", - рассказал он.

По его словам, нынешний президент Дональд Трамп сделал больше для давления на россиян, чем его предшественник Джо Байден.

"Что меня возмущает? Меня возмущает продолжение войны... Что меня сейчас на самом деле радует? То, что у нас есть президент, который занимается энергичной дипломатией, чтобы попытаться остановить убийства. Это так, как и должно быть", - сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что американский народ должен гордиться этим.

"И каким бы ни был результат - закончится война через три или шесть месяцев, надеюсь, не позже - нам следует гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить убийства", - заверил он.

