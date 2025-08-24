РУС
Надеюсь, что война закончится через 3-6 месяцев, - Венс

Джей Ди Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что война в Украине завершится в ближайшие 3-6 месяцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

"Это война и мы хотим остановить убийства. Россияне наделали много вещей, которые нам не нравятся, много мирных жителей погибло. Мы осудили это с самого начала", - рассказал он.

По его словам, нынешний президент Дональд Трамп сделал больше для давления на россиян, чем его предшественник Джо Байден.

Читайте: Россияне признали, что не смогут установить марионеточное правительство в Киеве,- Вэнс

"Что меня возмущает? Меня возмущает продолжение войны... Что меня сейчас на самом деле радует? То, что у нас есть президент, который занимается энергичной дипломатией, чтобы попытаться остановить убийства. Это так, как и должно быть", - сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что американский народ должен гордиться этим.

"И каким бы ни был результат - закончится война через три или шесть месяцев, надеюсь, не позже - нам следует гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить убийства", - заверил он.

Также читайте: Вэнс заявил, что имел несколько телефонных разговоров с Путиным: Он заботится об интересах России так, как он их видит

+5
Це ж спіч ранньої бубочки. Ні сенсу, ні смислу, ні сліду...
показать весь комментарий
24.08.2025 18:39 Ответить
+2
Ше один Нострадамус!
показать весь комментарий
24.08.2025 18:35 Ответить
+2
Все, що воно говорить - потрібно множити на "0" ......, або на 10
показать весь комментарий
24.08.2025 18:37 Ответить
Ше один Нострадамус!
показать весь комментарий
24.08.2025 18:35 Ответить
даю зуб рудого що через:

- 50 днів
- два тижні
- 24 години

вибрати потрібний варіант

.
показать весь комментарий
24.08.2025 18:44 Ответить
2 тижня надцать разів. 5-6 місяців? Це від початку царювання Трамбона на посаді, від сьогодні або через півроку?
показать весь комментарий
24.08.2025 18:59 Ответить
Все, що воно говорить - потрібно множити на "0" ......, або на 10
показать весь комментарий
24.08.2025 18:37 Ответить
"За його словами, нинішній президент Дональд Трамп зробив більше для тиску на росіян, ніж його попередник Джо" Байден. Джерело: https://censor.net/ua/n3570291
Цілком із ним згоден. Нинішні набагато кращі за попередників. Україна цьому приклад.
показать весь комментарий
24.08.2025 18:39 Ответить
Ну Байдену мєдальок не давали - значить зюзік теж так думає, як і сьогодні реєстрований фанат трампа...
показать весь комментарий
24.08.2025 18:42 Ответить
Свої 33 срібні соєвики ти вже заробив.
показать весь комментарий
24.08.2025 18:46 Ответить
Da ti i tavo ni zarabotal , darom zelionie falusi rtom abrabativaiesh.......🤣
показать весь комментарий
24.08.2025 18:59 Ответить
Це ж спіч ранньої бубочки. Ні сенсу, ні смислу, ні сліду...
показать весь комментарий
24.08.2025 18:39 Ответить
ПНХ разом зі своїм рижим обмудком.
показать весь комментарий
24.08.2025 18:39 Ответить
Ключове слово - "сподіваюсь"
показать весь комментарий
24.08.2025 18:41 Ответить
Не завершится. Не слушайте дебила, лучше прочитайте, почему не завершится.
https://dl-news.defence-line.org/?p=65235 "...мы помним о том, как спустя время, пожиратели Мивины рассказывали о том, как они днем и ночью рыскали по правительственному кварталу, чтобы забить диверсионных чеченцев, пакетами той самой Мивины, а контрольный выстрел сделать скумбрией по 8 гривен. Причем, они как-то скромно умолчали о том, что планировали наносить удары Мивиной и с воздуха, а именно - с бизнес-джетов, ожилавших своих героев в столичном аэропорту Жуляны. Теперь же они используют Мивину не как оружие, а как средство, которое они успешно развешивают на уши публике. Вернее, это неустанно делают подхалимы, с редким солированием их шефов.

Ну и как тут не вспомнить знаменитое туловище, которое перед широкомасштабным вторжением, божился на кочета, что никаких признаков наступления нет, а потом - переобулся и стал рассказывать о том, что это он так отвлекал внимание врага, но на самом деле - сигнализировал всем об опасности. Как мы помним, потом он пояснил свою систему сигнализации, предметами своего туалета, который демонстрировал перед бестолковой публикой, которая не расшифровала его простой посыл. Так, он обратил внимание публики на то, что обычно его штаны имеют сигнальный знак, пусть и не яркого, но коричневого цвета - сзади, а желтого - спереди. Такая расстановка сигналов как бы говорит о том, что все в порядке, но когда цвета меняются местами это - намек на то, что товарищи Ермак и Верещук уже все разминировал и через 9 дней все начнется. Но кто обратил на это внимание? А ведь он подавал и другие, звуковые сигналы, пусть и не ртом, но так он доводил до сознания публики, информацию от высшего руководства, которое как раз в это время, готовило смертельное оружие - Мивину и скумбрию.
показать весь комментарий
24.08.2025 18:41 Ответить
"Между прочим, такое происходит не только у нас, но и в США. Если прямо сейчас почитать сообщения от пресс-службы Белого дома или Государственного департамента, то окажется, что самый лучший президент, просто перегружен мудростью и настолько решителен, что даже в туалете не снимает своей красной бейсболки. Но буквально в пятницу, он подкинул задачу такого свойства, что подхалимы аж вспотели. После того, как он рассказал о том, что собирается делать с путиным через две недели, надо было что-то придумывать, поскольку через чуб уже явно начала просматриваться деменция. Но пока эти деятели пытались пояснить, что дедушка не дал залп диареи, а это был хитрый ход, он взял, да и выдал речь, не содержащую аспектов международной политики, но зато - очень понятную собственному электорату и это оказалось еще более серьезным вызовом, поскольку вменяемо пояснить подобное, могут только очень крупные специалисты. Вот что он выдал вчера: «Я можу грати… Я дуже добрий спортсмен. Мій син теж добрий спортсмен. Гарний футболіст. Якщо говорити про футбол, то я надто високий… Я можу одягнути шорти, в шортах я виглядаю дуже добре, і приєднатися до гри…»
показать весь комментарий
24.08.2025 18:45 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2025 18:47 Ответить
Не слушайте дебила,,,,,,, -- А з чого ти взяв, що треба слухати тебе кацап??) і якщо в твоєї уяві Д. Венс дєбіл,,, то хто ти??,)
показать весь комментарий
24.08.2025 18:47 Ответить
Я не кацап, а ты как раз дебил. По твоему посту диагноз ясен.
показать весь комментарий
24.08.2025 18:49 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2025 18:54 Ответить
Венсоарестович
показать весь комментарий
24.08.2025 18:43 Ответить
Скоріш за все ще 2 недільки дадуть х*йлу подумати...і так глань вже і три місяці пройшло і так по колу до поки х*йло бомбить цивільне населення України
показать весь комментарий
24.08.2025 18:43 Ответить
а шо так тихо , ракети і Шапеди не літають?
показать весь комментарий
24.08.2025 18:43 Ответить
не каркай - за буйлом не засохне

.
показать весь комментарий
24.08.2025 18:46 Ответить
Тільки того хто несповна розуму може радувати президент який несповна розуму...
показать весь комментарий
24.08.2025 18:44 Ответить
Сподіваюсь, що за 3-6 місяців Трумп відкине копита.
показать весь комментарий
24.08.2025 18:45 Ответить
Пи#дить, як зеленський на «марахвоні»!
показать весь комментарий
24.08.2025 18:47 Ответить
Це він просто готується до приходу політиків США з канікул . Саме він був поряд з антикремлівським РУБІО , коли Трамп бігав дзвонити ху , щоб догравати спектакль "безпекового плану" для України з посиденьок з лідерами Європи. Й Трамп вже тоді був вимушений говорити з ху на гучному зв"яку , як вимушений був з тет-а тет на Алясці (за годину до приземлення на базі літаків) перейти на режим зустрічі в присутності того ж Рубіо +Вітьок ПРирашистький. Венса привели дублером для заміни Трампа на всяк випадок , й зараз саме той час він відчуває .Адже сам Доні недавно сказав , що третього його терміну не буде , а майбутнім буде ВЕНС або хтось ще...
показать весь комментарий
24.08.2025 18:48 Ответить
Наш зелений балабол зіткнувся с більш потужними балаболами.
показать весь комментарий
24.08.2025 18:51 Ответить
Война закончилась бы ещё в апреле 25 года, если б ты вэнс убедил трампа давать оружие Украине в полном объёме
показать весь комментарий
24.08.2025 18:51 Ответить
Якщо вірити іншому інтернет виданню - Венс сказав ще дещо .
------------------------------------------------------------
В то же время Вэнс добавил, что у американского лидера есть еще много козырей, которые можно использовать для оказания давления, чтобы попытаться добиться завершения войны.
Вице-президент также сказал, что в конечном итоге украинцы примут решение по территориальным вопросам.
----------------------------
Тобто , з його слів виходить що - проблема в нас , а не в кацапах . Дегенерати з Білого дурДому планують і далі тиснути на Україну , а не на кацапів . Аж поки Україна не відмовиться від територій , а не кацапи .
йклмн , немає слів ..
показать весь комментарий
24.08.2025 18:55 Ответить
Війна в Україні, так війна в Україні! - сказали ЗСУ і пішли на москву.
показать весь комментарий
24.08.2025 18:56 Ответить
астрологів як гівна, сподіваюсь що війна закінчиться, сама, я проснуся через 3 6 місяців, а її нема
показать весь комментарий
24.08.2025 19:01 Ответить
V americiu vlasti inoplanetiani , slishkom mal slovesni zapas , to dve tizhni , to dva mesica ....
показать весь комментарий
24.08.2025 19:02 Ответить
Бажаючим побачити балакаючу піхву, вмикайте висери Венса з його ріденькою борідкою, як на піхві і вимкніть звук на цьому відео
показать весь комментарий
24.08.2025 19:05 Ответить
Нічого він не "сподівається" - це журналісти висмоктали з пальця, його слова означають буквально "коли б війна не закінчилася". Швидше -це "оговорка за Фрейдом", яка дає натяк на те, що "вариться" в головах американських урядовців.
показать весь комментарий
24.08.2025 19:05 Ответить
Роскажи це 🐧пiнгвiнам на Алясцi!
показать весь комментарий
24.08.2025 19:08 Ответить
Падли-трампісти подарували своєму коханому #уйлу ще півроку на захоплення якнайбільшої частини України.
показать весь комментарий
24.08.2025 19:09 Ответить
 
 