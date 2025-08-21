Вэнс заявил, что имел несколько телефонных разговоров с Путиным: Он заботится об интересах России так, как он их видит

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что несколько раз разговаривал по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным и назвал его "очень взвешенным" и "осторожным".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он сказал в интервью на Fox News,.

Так, Вэнс сказал, что никогда не встречался с Путиным лично, но разговаривал с ним "несколько раз" по телефону.

"Американские СМИ имеют определенный образ о нем. Он очень взвешенный. Он очень осторожный. Он говорит несколько мягко. И я думаю, что в основном он является человеком, который заботится об интересах России, так, как он их видит", - заявил вице-президент США.

По словам Вэнса, Путин уважает президента США Дональда Трампа, потому что "он знает, что президент заботится об интересах американского народа".

Также он рассказал, как Трамп в понедельник, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, неожиданно решил позвонить в Москву.

"Итак, мы находимся в Восточном крыле Белого дома, и президент говорит: "Знаете, у нас была довольно удачная встреча. Я позвоню Владимиру Путину, посмотрю, что он об этом скажет". И все говорят: "О, вы позвоните ему на следующей неделе?". А он отвечает: "Нет, который час в Москве? Давайте позвоним ему прямо сейчас"", - сказал Вэнс.

