Новости
2 638 41

Вэнс заявил, что имел несколько телефонных разговоров с Путиным: Он заботится об интересах России так, как он их видит

Венс о Путине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что несколько раз разговаривал по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным и назвал его "очень взвешенным" и "осторожным".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он сказал в интервью на Fox News,.

Так, Вэнс сказал, что никогда не встречался с Путиным лично, но разговаривал с ним "несколько раз" по телефону.

"Американские СМИ имеют определенный образ о нем. Он очень взвешенный. Он очень осторожный. Он говорит несколько мягко. И я думаю, что в основном он является человеком, который заботится об интересах России, так, как он их видит", - заявил вице-президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хочет гарантий безопасности, а РФ - территории, - Вэнс

По словам Вэнса, Путин уважает президента США Дональда Трампа, потому что "он знает, что президент заботится об интересах американского народа".

Также он рассказал, как Трамп в понедельник, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, неожиданно решил позвонить в Москву.

"Итак, мы находимся в Восточном крыле Белого дома, и президент говорит: "Знаете, у нас была довольно удачная встреча. Я позвоню Владимиру Путину, посмотрю, что он об этом скажет". И все говорят: "О, вы позвоните ему на следующей неделе?". А он отвечает: "Нет, который час в Москве? Давайте позвоним ему прямо сейчас"", - сказал Вэнс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европе придется оплатить львиную долю расходов на гарантии безопасности для Украины, - Вэнс

Автор: 

путин владимир (32036) Джей Ди Вэнс (129)
Топ комментарии
+15
І венс як говоряща ****** рудого маразматика виправдовує дії іншого психопата та вбивцю??бо сильним можна трошки більше ніж іншим??
21.08.2025 12:57
21.08.2025 12:57 Ответить
+14
так арабські терористи коли били по ньюйорку теж захищали інтереси свого народу так як вони бачили і Японці коли атакували перл харборг теж захищали свої інтереси - США ввели були ембарго на нафту
21.08.2025 12:59
21.08.2025 12:59 Ответить
+12
Він розмовляв з людожером, який дбає про свої інтереси так, як він їх бачить.
21.08.2025 12:59
21.08.2025 12:59 Ответить
І венс як говоряща ****** рудого маразматика виправдовує дії іншого психопата та вбивцю??бо сильним можна трошки більше ніж іншим??
21.08.2025 12:57 Ответить
Він розмовляв з людожером, який дбає про свої інтереси так, як він їх бачить.
21.08.2025 12:59 Ответить
так арабські терористи коли били по ньюйорку теж захищали інтереси свого народу так як вони бачили і Японці коли атакували перл харборг теж захищали свої інтереси - США ввели були ембарго на нафту
21.08.2025 12:59 Ответить
Задорнов був правий щодо американців!
21.08.2025 13:00 Ответить
Що ти будеш блєять, коли ви потрапите у сферу його інтересів?
21.08.2025 13:01 Ответить
Венс - це той, котрий дбає про занепад Європи. Ну після того, як злигавався з MAGA, ну після того, як перестав називати Трампа ******** Гітлером , коли був за демократів.
А зара ВЕНСА майже вже оголосив на після себе Трамп, та от біда ...
Chicago Council on Global Affairs (опитування 18-30 липня 2025)
51 % республіканців тепер підтримують надання військової допомоги Україні - це зростання на 21 процентний пункт порівняно з березнем (~30 %).
Підтримка економічної допомоги також зросла на 9 пунктів - з 32 % до 41 %.
21.08.2025 13:01 Ответить
Дуже виважений і обережний людоід, мразота, яка боїться за свою шкуру, але і кощей безсмертний здох, так і воно здохне
21.08.2025 13:02 Ответить
так і хусейн підтримував інтереси іраку, так як він їх "бачив"! а на хєр ви тоді повісили хусейна???? і в іраку тепер війна вже більше ніж 20 років.....
21.08.2025 13:03 Ответить
А "наладити" путлєра США вже не в силі?
21.08.2025 13:04 Ответить
Смартфон Трампа показали на новому зображенні - він повністю копіює Samsung Galaxy S25 Ultra
21.08.2025 13:07 Ответить
21.08.2025 13:08 Ответить
трамп-смарт -- трамп смарчйок
21.08.2025 13:10 Ответить
Венс, а чего ты печёшься за интересы параши? Вы же США обещали сделать великими снова.
21.08.2025 13:07 Ответить
Дибіл ти Венс, єдине, про що дбає путін, це про свою власну дупу, а ви допомагаєте йому в цьому…
21.08.2025 13:10 Ответить
лізуть в дупу без мила
21.08.2025 13:11 Ответить
У Гітлера Рузвельт також питав ставлення до членів ялтинської конференції?Ви усі і ти Венс,недолугі,невігласи.
21.08.2025 13:10 Ответить
мільйон дохлих кацапів гарно ***** дбає про інтереси кацапії ! головне так м'яко жене бидло на бійню четвертий рік .
21.08.2025 13:11 Ответить
дохлих у них немає стільки не фантазуй
21.08.2025 14:29 Ответить
Здали американцям 50% ресурсів України, щоб американці прислухались до інтересів росії.
21.08.2025 13:11 Ответить
шкода. Америка вже не країна символ свободи та демократії.
21.08.2025 13:11 Ответить
а коли вона нею була??всі кому несли свою демократію та свободу,де вони,верніше в якій субстанції??ірак,афганістан,африканські країни,югославія......більшість з них видоїли та кинули,і всі вони жебраки з знищеними державностями
21.08.2025 13:46 Ответить
То є біда, що у вас з ним однакове бачення.
21.08.2025 13:14 Ответить
Понять і простіть? Ну сволота з підарським макіяжем та й усе.
21.08.2025 13:16 Ответить
З педофілом, який дбає про свої інтереси так, як він їх бачить.

Ці лідори вже не знають, як на догоду ***** опустити Америку.
21.08.2025 13:17 Ответить
Цікаво а зе дбає про інтереси України так як пукін про рашку?
21.08.2025 13:18 Ответить
Так, дбає
21.08.2025 14:28 Ответить
Венс - віддай раше Аляску
21.08.2025 13:20 Ответить
Гітлер теж дбав про інтереси Германії
21.08.2025 13:21 Ответить
як же ви з@#@ли кончені виродки виправдовувати )(уйло
21.08.2025 13:22 Ответить
ну саме так. Він дбає як бачить - Україну разом з її немовлятами він бачить в гробу. Пан Венс вважає це допустимим? то пан сам маньяк
21.08.2025 13:26 Ответить
нормально ху* ло дбає ...більше мільйона русні вже прикопали і стількі же скаліченних ...венс ,а подумати шо і украЇнці про себе дбають захищаючись , ти мізками не вийшов ?!!! Ід* от США !!!
21.08.2025 13:34 Ответить
Баклан з ленінградської підворотні,потім член ОЗУ, КГБшний шнирь,потім носильщик кейса собчака,одночасно злодій розікравший гроші по програмі "Сировина на продовольство",нове ОЗУ "Озеро",ставший президентом за допомоги абрамовича -березовського,вбивця світового масштабу-руки по вуха в крові,а США з ним хочуть мати якусь справу.Не соромно Трампу та Весну?
21.08.2025 13:41 Ответить
головне, що воно пГавильного племені і пГавильної кГові, а все інше - другорядне і зовсім неважливе.....
21.08.2025 13:44 Ответить
І педофіл про свої інтереси дбає. І грабіжник. І шахрай. По Венсу кожного з них треба розуміти та поважати їхню позицію. Вони дбають. Вона працює. Позиція, я маю наувазі.
21.08.2025 13:52 Ответить
Звичайно, утилізувати міліон кацапських підарів, всі військові запаси та фінанси, а також просрати економічно стільки, що можна було цілу нову країну побудувати з нуля - це дбати про рашку))
Щиро бажаю недокацапам американцям такої ж дбайливості від їхніх фюрерів
21.08.2025 13:59 Ответить
Захоплення, знищення сусідньої держави і геноцид українців це інтереси з точки зору дегана Венса?
21.08.2025 14:11 Ответить
"...він є людиною, яка дбає про інтереси Росії, так, як він їх бачить", - заявив віцепрезидент США.

А про решту інтересів Росії дбають Трамп з Венсом із командою улесливих дилетантів - невігласів.
21.08.2025 14:13 Ответить
США на сьогодні це безхребетні молюскі у вигляді трамбалабола, піздонарцисвенса, гівногегсет, чмоіткоф. У них свій особистий акваріум.
21.08.2025 14:16 Ответить
Амерам все одно на Україну їм кацапи цікавіше. Тому вони нас і продавлять, ось побачите
21.08.2025 14:26 Ответить
Ще одна мерзота ,який президент така і команда.
21.08.2025 14:39 Ответить
Чикатило теж дбав про свої інтереси, так як він їх бачив
21.08.2025 14:47 Ответить
 
 