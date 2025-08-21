Венс заявив, що мав кілька телефонних розмов з Путіним: Він дбає про інтереси Росії так, як він їх бачить
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що кілька разів розмовляв телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним і назвав його "дуже виваженим" і "обережним".
Як передає Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю на Fox News,.
Так, Венс сказав, що ніколи не зустрічався з Путіним особисто, але розмовляв з ним "кілька разів" телефоном.
"Американські ЗМІ мають певний образ про нього. Він дуже виважений. Він дуже обережний. Він говорить дещо м'яко. І я думаю, що в основному він є людиною, яка дбає про інтереси Росії, так, як він їх бачить", – заявив віцепрезидент США.
За словами Венса, Путін поважає президента США Дональда Трампа, тому що "він знає, що президент дбає про інтереси американського народу".
Також він розповів, як Трамп у понеділок, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, несподівано вирішив зателефонувати до Москви.
"Отже, ми перебуваємо в Східному крилі Білого дому, і президент каже: "Знаєте, у нас була досить вдала зустріч. Я подзвоню Володимиру Путіну, подивлюся, що він про це скаже". І всі кажуть: "О, ви подзвоните йому наступного тижня?". А він відповідає: "Ні, котра година в Москві? Давайте подзвонимо йому просто зараз"", – сказав Венс.
