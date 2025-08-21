УКР
Новини Джей Ді Венс про Путіна
2 190 33

Венс заявив, що мав кілька телефонних розмов з Путіним: Він дбає про інтереси Росії так, як він їх бачить

Венс про Путіна

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що кілька разів розмовляв телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним і назвав його "дуже виваженим" і "обережним".

Як передає Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю на Fox News,.

Так, Венс сказав, що ніколи не зустрічався з Путіним особисто, але розмовляв з ним "кілька разів" телефоном.

"Американські ЗМІ мають певний образ про нього. Він дуже виважений. Він дуже обережний. Він говорить дещо м'яко. І я думаю, що в основному він є людиною, яка дбає про інтереси Росії, так, як він їх бачить", – заявив віцепрезидент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна хоче гарантій безпеки, а РФ - території, - Венс

За словами Венса, Путін поважає президента США Дональда Трампа, тому що "він знає, що президент дбає про інтереси американського народу".

Також він розповів, як Трамп у понеділок, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, несподівано вирішив зателефонувати до Москви.

"Отже, ми перебуваємо в Східному крилі Білого дому, і президент каже: "Знаєте, у нас була досить вдала зустріч. Я подзвоню Володимиру Путіну, подивлюся, що він про це скаже". І всі кажуть: "О, ви подзвоните йому наступного тижня?". А він відповідає: "Ні, котра година в Москві? Давайте подзвонимо йому просто зараз"", – сказав Венс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європі доведеться оплатити левову частку витрат на гарантії безпеки для України, - Венс

Автор: 

путін володимир (24642) Джей Ді Венс (130)
+13
І венс як говоряща ****** рудого маразматика виправдовує дії іншого психопата та вбивцю??бо сильним можна трошки більше ніж іншим??
показати весь коментар
21.08.2025 12:57
+11
так арабські терористи коли били по ньюйорку теж захищали інтереси свого народу так як вони бачили і Японці коли атакували перл харборг теж захищали свої інтереси - США ввели були ембарго на нафту
показати весь коментар
21.08.2025 12:59
+9
Він розмовляв з людожером, який дбає про свої інтереси так, як він їх бачить.
показати весь коментар
21.08.2025 12:59
Задорнов був правий щодо американців!
показати весь коментар
21.08.2025 13:00
Що ти будеш блєять, коли ви потрапите у сферу його інтересів?
показати весь коментар
21.08.2025 13:01
Венс - це той, котрий дбає про занепад Європи. Ну після того, як злигавався з MAGA, ну після того, як перестав називати Трампа ******** Гітлером , коли був за демократів.
А зара ВЕНСА майже вже оголосив на після себе Трамп, та от біда ...
Chicago Council on Global Affairs (опитування 18-30 липня 2025)
51 % республіканців тепер підтримують надання військової допомоги Україні - це зростання на 21 процентний пункт порівняно з березнем (~30 %).
Підтримка економічної допомоги також зросла на 9 пунктів - з 32 % до 41 %.
показати весь коментар
21.08.2025 13:01
Дуже виважений і обережний людоід, мразота, яка боїться за свою шкуру, але і кощей безсмертний здох, так і воно здохне
показати весь коментар
21.08.2025 13:02
так і хусейн підтримував інтереси іраку, так як він їх "бачив"! а на хєр ви тоді повісили хусейна???? і в іраку тепер війна вже більше ніж 20 років.....
показати весь коментар
21.08.2025 13:03
А "наладити" путлєра США вже не в силі?
показати весь коментар
21.08.2025 13:04
Смартфон Трампа показали на новому зображенні - він повністю копіює Samsung Galaxy S25 Ultra
показати весь коментар
21.08.2025 13:07
показати весь коментар
21.08.2025 13:08
трамп-смарт -- трамп смарчйок
показати весь коментар
21.08.2025 13:10
Венс, а чего ты печёшься за интересы параши? Вы же США обещали сделать великими снова.
показати весь коментар
21.08.2025 13:07
Дибіл ти Венс, єдине, про що дбає путін, це про свою власну дупу, а ви допомагаєте йому в цьому…
показати весь коментар
21.08.2025 13:10
лізуть в дупу без мила
показати весь коментар
21.08.2025 13:11
У Гітлера Рузвельт також питав ставлення до членів ялтинської конференції?Ви усі і ти Венс,недолугі,невігласи.
показати весь коментар
21.08.2025 13:10
мільйон дохлих кацапів гарно ***** дбає про інтереси кацапії ! головне так м'яко жене бидло на бійню четвертий рік .
показати весь коментар
21.08.2025 13:11
Здали американцям 50% ресурсів України, щоб американці прислухались до інтересів росії.
показати весь коментар
21.08.2025 13:11
шкода. Америка вже не країна символ свободи та демократії.
показати весь коментар
21.08.2025 13:11
а коли вона нею була??всі кому несли свою демократію та свободу,де вони,верніше в якій субстанції??ірак,афганістан,африканські країни,югославія......більшість з них видоїли та кинули,і всі вони жебраки з знищеними державностями
показати весь коментар
21.08.2025 13:46
То є біда, що у вас з ним однакове бачення.
показати весь коментар
21.08.2025 13:14
Понять і простіть? Ну сволота з підарським макіяжем та й усе.
показати весь коментар
21.08.2025 13:16
З педофілом, який дбає про свої інтереси так, як він їх бачить.

Ці лідори вже не знають, як на догоду ***** опустити Америку.
показати весь коментар
21.08.2025 13:17
Цікаво а зе дбає про інтереси України так як пукін про рашку?
показати весь коментар
21.08.2025 13:18
Венс - віддай раше Аляску
показати весь коментар
21.08.2025 13:20
Гітлер теж дбав про інтереси Германії
показати весь коментар
21.08.2025 13:21
як же ви з@#@ли кончені виродки виправдовувати )(уйло
показати весь коментар
21.08.2025 13:22
ну саме так. Він дбає як бачить - Україну разом з її немовлятами він бачить в гробу. Пан Венс вважає це допустимим? то пан сам маньяк
показати весь коментар
21.08.2025 13:26
нормально ху* ло дбає ...більше мільйона русні вже прикопали і стількі же скаліченних ...венс ,а подумати шо і украЇнці про себе дбають захищаючись , ти мізками не вийшов ?!!! Ід* от США !!!
показати весь коментар
21.08.2025 13:34
Баклан з ленінградської підворотні,потім член ОЗУ, КГБшний шнирь,потім носильщик кейса собчака,одночасно злодій розікравший гроші по програмі "Сировина на продовольство",нове ОЗУ "Озеро",ставший президентом за допомоги абрамовича -березовського,вбивця світового масштабу-руки по вуха в крові,а США з ним хочуть мати якусь справу.Не соромно Трампу та Весну?
показати весь коментар
21.08.2025 13:41
головне, що воно пГавильного племені і пГавильної кГові, а все інше - другорядне і зовсім неважливе.....
показати весь коментар
21.08.2025 13:44
І педофіл про свої інтереси дбає. І грабіжник. І шахрай. По Венсу кожного з них треба розуміти та поважати їхню позицію. Вони дбають. Вона працює. Позиція, я маю наувазі.
показати весь коментар
21.08.2025 13:52
Звичайно, утилізувати міліон кацапських підарів, всі військові запаси та фінанси, а також просрати економічно стільки, що можна було цілу нову країну побудувати з нуля - це дбати про рашку))
Щиро бажаю недокацапам американцям такої ж дбайливості від їхніх фюрерів
Щиро бажаю недокацапам американцям такої ж дбайливості від їхніх фюрерів
показати весь коментар
21.08.2025 13:59
 
 