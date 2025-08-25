РУС
Новости Иностранные миротворцы в Украине
653 19

Важно, чтобы среди стран, которые отправят контингент в Украину, были лидеры "Коалиции желающих", - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что важно, чтобы среди стран, которые отправят в Украину свой военный контингент, были государства-лидеры "Коалиции желающих".

Об этом он сказал перед встречей с вице-канцлером Германии и федеральным министром финансов Ларсом Клингбайлем, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что будет разный уровень вовлеченности, но не мне решать и говорить о "boots on the ground" (войска на месте, - ред.). Думаю, важно, что они были со стороны крупных стран, ведущих участников "Коалиции желающих". Это имеет значение. "Boots on the ground" - важный фактор", - сказал глава государства.

В то же время Зеленский в очередной раз подчеркнул, что главной гарантией безопасности является сильная украинская армия.

"Мы не хотим уменьшать количество солдат, потому что это очень опасно", - сказал президент.

Зеленский добавил, что для этого нужно усиленное финансирование ВСУ, а также всей украинской военной сферы - прежде всего отечественного производства дронов.

Читайте также: Трамп высказался очень четко - войск США в Украине не будет,- Вэнс

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

Читайте также: Китай не планирует отправлять миротворцев в Украину, - МИД КНР

Автор: 

Зеленский Владимир (21714) миротворцы (1208) Коалиция желающих (34)
Топ комментарии
+10
Как же ты остох-ел своим пустым пи*добольством.
показать весь комментарий
25.08.2025 16:45 Ответить
+6
Он решил что он гениальный дипломат ! Вернее его ермак убедил в этом
показать весь комментарий
25.08.2025 16:53 Ответить
+2
Коаліція імпотентів це в не охочих..
показать весь комментарий
25.08.2025 16:47 Ответить
ГУМОРИСТ - йому б на ЦН СТІБАТИСЯ з "коаліції охочих" ******** - й ПРичому з шоблою скотиняк з ферми Подоляка .
показать весь комментарий
25.08.2025 16:56 Ответить
він двічі підписав указ про призначення Хмари на посаду керівника центру А СБУ - у 2023 році і сьогодні...
це як санкції проти Пороха - влізли на сайт РНБО й поміняли там щось?
показать весь комментарий
25.08.2025 17:00 Ответить
а що Рамафоса не хоче де з пісят "охочих" відправити в Україну...???
показать весь комментарий
25.08.2025 16:46 Ответить
Хтось тут писав в коментах про "коаліцію озабочених" на собачих весіллях...
показать весь комментарий
25.08.2025 16:46 Ответить
Новина сьогодні -

"Призначити Хмару Євгенія Леонідовича начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України", - ідеться в документі.

Водночас указом https://www.president.gov.ua/documents/6562025-56345 №656/2025 Президент звільнив Хмару з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3570403
показать весь комментарий
25.08.2025 16:46 Ответить
з приходом на ЦН!- а ти почитай мої два цитування дбле
показать весь комментарий
25.08.2025 16:57 Ответить
https://csoasbu.lobbyx.army

Сайт Центру спецоперацій "А" СБУ - увага на дату

Указом Президента України №223 від 14 квітня 2023 року генерал-майор Євгеній Хмара призначений начальником Центру спеціальних операцій «А». фото те що й сьогодні

показать весь комментарий
25.08.2025 16:50 Ответить
Ага...відправлять контингент.....
після війни.....на парад
показать весь комментарий
25.08.2025 16:50 Ответить
А тепер ВАПРОС. - його зняли щоб не працював з з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ.!!!!?"

Якась спецоперація МАЛЮКА? - ВИБОРИ?
показать весь комментарий
25.08.2025 16:52 Ответить
у тому то й вся справа що він їх тролить діплаМАТ !!!
показать весь комментарий
25.08.2025 17:08 Ответить
ой - так це лінія ОПОЗАЖОПУ , судячи з того що ти троль, ТРОЛИТИ ПАРТНЕРІВ?
показать весь комментарий
25.08.2025 17:10 Ответить
А сам відправив контингент тітушек на суд над дедективом набу,який близько підібрався до його корупційного оточення.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:01 Ответить
-Ти хочеш?
-Хочу.
-І я хочу.
-Так давай хотіти разом.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:05 Ответить
Martina Boguslavets
@boguslavet91660
·
2 год
Я просто не вірю своїм очам 🤯

📍На 4 році повномасштабки людей, одягнених у військову форму без розпізнавальних шевронів, які не можуть пояснити хто вони і чому тут, привели під суд, де судять детектива, який росзідував друга Зеленського Мінідіча.

📍Ці люди не можуть відповісти на питання, чия справа слухається і чому вони тут. Але вони охороняють таблички, де написано щось про державну зраду.

📍ВИМАГАЄМО офіційних пояснень від СБУ і командування Сил оборони:

1️⃣ Хто ці люди, які сьогодні знаходяться під Киівським апеляційним судом і хто був зігнаний під масовку у військовій формі?

2️⃣ В рамках якого відношення і відношення кого саме вони тут знаходяться?

3️⃣ Яка ціль перебування людей у військовій формі на 4 році повномасштабної війни біля картонових табличок на паркані суду?

Поможіть аби це побачили ті, кого запитуємо і відреагували якось на цю дічь у ці хвилини в Києві
показать весь комментарий
25.08.2025 17:29 Ответить
 
 