Важно, чтобы среди стран, которые отправят контингент в Украину, были лидеры "Коалиции желающих", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что важно, чтобы среди стран, которые отправят в Украину свой военный контингент, были государства-лидеры "Коалиции желающих".

Об этом он сказал перед встречей с вице-канцлером Германии и федеральным министром финансов Ларсом Клингбайлем

"Я думаю, что будет разный уровень вовлеченности, но не мне решать и говорить о "boots on the ground" (войска на месте, - ред.). Думаю, важно, что они были со стороны крупных стран, ведущих участников "Коалиции желающих". Это имеет значение. "Boots on the ground" - важный фактор", - сказал глава государства.

В то же время Зеленский в очередной раз подчеркнул, что главной гарантией безопасности является сильная украинская армия.

"Мы не хотим уменьшать количество солдат, потому что это очень опасно", - сказал президент.

Зеленский добавил, что для этого нужно усиленное финансирование ВСУ, а также всей украинской военной сферы - прежде всего отечественного производства дронов.

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

