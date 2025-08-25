Важно, чтобы среди стран, которые отправят контингент в Украину, были лидеры "Коалиции желающих", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что важно, чтобы среди стран, которые отправят в Украину свой военный контингент, были государства-лидеры "Коалиции желающих".
Об этом он сказал перед встречей с вице-канцлером Германии и федеральным министром финансов Ларсом Клингбайлем, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что будет разный уровень вовлеченности, но не мне решать и говорить о "boots on the ground" (войска на месте, - ред.). Думаю, важно, что они были со стороны крупных стран, ведущих участников "Коалиции желающих". Это имеет значение. "Boots on the ground" - важный фактор", - сказал глава государства.
В то же время Зеленский в очередной раз подчеркнул, что главной гарантией безопасности является сильная украинская армия.
"Мы не хотим уменьшать количество солдат, потому что это очень опасно", - сказал президент.
Зеленский добавил, что для этого нужно усиленное финансирование ВСУ, а также всей украинской военной сферы - прежде всего отечественного производства дронов.
Развертывание сил поддержки в Украине
Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це як санкції проти Пороха - влізли на сайт РНБО й поміняли там щось?
"Призначити Хмару Євгенія Леонідовича начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України", - ідеться в документі.
Водночас указом https://www.president.gov.ua/documents/6562025-56345 №656/2025 Президент звільнив Хмару з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3570403
Сайт Центру спецоперацій "А" СБУ - увага на дату
Указом Президента України №223 від 14 квітня 2023 року генерал-майор Євгеній Хмара призначений начальником Центру спеціальних операцій «А». фото те що й сьогодні
після війни.....на парад
Якась спецоперація МАЛЮКА? - ВИБОРИ?
-Хочу.
-І я хочу.
-Так давай хотіти разом.
@boguslavet91660
·
2 год
Я просто не вірю своїм очам 🤯
📍На 4 році повномасштабки людей, одягнених у військову форму без розпізнавальних шевронів, які не можуть пояснити хто вони і чому тут, привели під суд, де судять детектива, який росзідував друга Зеленського Мінідіча.
📍Ці люди не можуть відповісти на питання, чия справа слухається і чому вони тут. Але вони охороняють таблички, де написано щось про державну зраду.
📍ВИМАГАЄМО офіційних пояснень від СБУ і командування Сил оборони:
1️⃣ Хто ці люди, які сьогодні знаходяться під Киівським апеляційним судом і хто був зігнаний під масовку у військовій формі?
2️⃣ В рамках якого відношення і відношення кого саме вони тут знаходяться?
3️⃣ Яка ціль перебування людей у військовій формі на 4 році повномасштабної війни біля картонових табличок на паркані суду?
Поможіть аби це побачили ті, кого запитуємо і відреагували якось на цю дічь у ці хвилини в Києві