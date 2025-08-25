Китай не планирует отправлять миротворцев в Украину, - МИД КНР

В Китае прокомментировали информацию о якобы готовности отправить миротворцев в Украину.

Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Министерстве иностранных дел заявили, что Пекин не планирует отправлять миротворцев в Украину.

Напомним, ранее издание Welt сообщало, что Китай дал сигнал, что при определенных условиях может присоединиться к миссии по развертыванию миротворческого контингента в Украине.

