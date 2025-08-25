РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10037 посетителей онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине
525 10

Китай не планирует отправлять миротворцев в Украину, - МИД КНР

Китайские миротворцы в Украине Что говорят в Пекине

В Китае прокомментировали информацию о якобы готовности отправить миротворцев в Украину.

Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Министерстве иностранных дел заявили, что Пекин не планирует отправлять миротворцев в Украину.

Напомним, ранее издание Welt сообщало, что Китай дал сигнал, что при определенных условиях может присоединиться к миссии по развертыванию миротворческого контингента в Украине.

Читайте: Си Цзиньпин в День Независимости: Китай готов развивать долгосрочные отношения с Украиной

Китайские миротворцы в Украине Что говорят в Пекине

Автор: 

Китай (3135) миротворцы (1208)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Только наемников на стороне россии?
показать весь комментарий
25.08.2025 10:37 Ответить
+4
В соссію відправляйте!
Мао Цзэдун: «Россия захватила слишком много земель… Более 100 лет назад они отрезали земли к востоку от Байкала, включая и Боли (Хабаровск), и Хайшэньвэй (Владивосток), и полуостров Камчатка. Этот счет не погашен, мы еще не рассчитались с ними по этому счету». Всего же, по мнению бывшего председателя КНР, Россия должна вернуть Китаю более 1,5 млн квадратных километров.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:39 Ответить
+4
достатньо корейців Ина
показать весь комментарий
25.08.2025 10:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Только наемников на стороне россии?
показать весь комментарий
25.08.2025 10:37 Ответить
Китай не планує відправляти миротворців до України, але може їх відправити для допомоги куйлу в окупації України
показать весь комментарий
25.08.2025 10:38 Ответить
В соссію відправляйте!
Мао Цзэдун: «Россия захватила слишком много земель… Более 100 лет назад они отрезали земли к востоку от Байкала, включая и Боли (Хабаровск), и Хайшэньвэй (Владивосток), и полуостров Камчатка. Этот счет не погашен, мы еще не рассчитались с ними по этому счету». Всего же, по мнению бывшего председателя КНР, Россия должна вернуть Китаю более 1,5 млн квадратных километров.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:39 Ответить
Заведіть краще біля мільйону "миротворців" у Східний Сибір, а японці нехай помиротворять на Далекому Сході.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:40 Ответить
достатньо корейців Ина
показать весь комментарий
25.08.2025 10:42 Ответить
пси китайські , всі вже розібралися , шо московія китайською зброєю та своїми найманцями і досі тримає цю війну для вбивств та окупації України ...шоб ваш червонодупий режим гигнувся , разом з сі ...прискоренно !!!
показать весь комментарий
25.08.2025 10:42 Ответить
Навряд. Скоріше вони розібралися, що підтримувати і надалі відмороженого фашиста путіна може бути шкідливо для бізнеса. А вбивста українців, і взагалі людей їм до лампочки. Вони легко пожертвують кільканадцять мільйонів своїх власних громадян заради якоїсь шизоїдної мети своєї компартії.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:51 Ответить
- Китай не планує відправляти миротворців до України, - МЗС КНР.
- Ну то нехай відправляє войнотворців до Сибіру!
показать весь комментарий
25.08.2025 10:50 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2025 10:55 Ответить
Дякувати Богу! Це надихає
показать весь комментарий
25.08.2025 10:59 Ответить
 
 