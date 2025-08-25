Китай не планирует отправлять миротворцев в Украину, - МИД КНР
В Китае прокомментировали информацию о якобы готовности отправить миротворцев в Украину.
Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
Так, в Министерстве иностранных дел заявили, что Пекин не планирует отправлять миротворцев в Украину.
Напомним, ранее издание Welt сообщало, что Китай дал сигнал, что при определенных условиях может присоединиться к миссии по развертыванию миротворческого контингента в Украине.
Топ комментарии
+5 Nikol Kovalenko
показать весь комментарий25.08.2025 10:37 Ответить Ссылка
+4 Роман Демченко
показать весь комментарий25.08.2025 10:39 Ответить Ссылка
+4 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий25.08.2025 10:42 Ответить Ссылка
Мао Цзэдун: «Россия захватила слишком много земель… Более 100 лет назад они отрезали земли к востоку от Байкала, включая и Боли (Хабаровск), и Хайшэньвэй (Владивосток), и полуостров Камчатка. Этот счет не погашен, мы еще не рассчитались с ними по этому счету». Всего же, по мнению бывшего председателя КНР, Россия должна вернуть Китаю более 1,5 млн квадратных километров.
- Ну то нехай відправляє войнотворців до Сибіру!