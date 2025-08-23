РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8426 посетителей онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине
3 818 74

Китай заявил о готовности отправить миротворцев в Украину, - Welt

Военные Китая могут принять участие в миротворческой миссии

Китай дал сигнал, что при определенных условиях может присоединиться к миссии по развертыванию миротворческого контингента в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Welt со ссылкой на дипломатов ЕС.

Отмечается, что в китайских властных кругах подтвердили готовность принять участие в миротворческом контингенте для Украины. Однако, подчеркивается, что Пекин будет готов сделать это, "если миротворческие войска будут развернуты на основе мандата ООН".

Такая позиция Китая вызвала неоднозначную реакцию в Брюсселе. С одной стороны, там говорят, что поддержка стран Глобального Юга может способствовать продвижению самой идеи миротворческого контингента в Украине.

С другой же стороны, "существует также опасность, что Китай, прежде всего, захочет шпионить в Украине и займет явно пророссийскую позицию вместо нейтральной в случае конфликта", сказал Welt am Sonntag высокопоставленный дипломат ЕС.

Другой аргумент заключается в том, что большинство стран ЕС по разным причинам предпочитают не предоставлять потенциальным миротворцам мандат на уровне ООН.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай о встрече Трампа и Зеленского: Поддерживаем все усилия для достижения мира

Автор: 

Китай (3132) миротворцы (1203) ООН (4229)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Ще косорилих п.дорів нам не вистачало. Тут з парашинськими п.дорами не знаємо що робити. А КНДР чому мовчить?
показать весь комментарий
23.08.2025 12:30 Ответить
+24
Простіше кажучи, Китай хоче розмістити тут свої війська і контролювати Україну.
показать весь комментарий
23.08.2025 12:25 Ответить
+15
хто б сумнівався. вбивці
показать весь комментарий
23.08.2025 12:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хто б сумнівався. вбивці
показать весь комментарий
23.08.2025 12:24 Ответить
Ще косорилих п.дорів нам не вистачало. Тут з парашинськими п.дорами не знаємо що робити. А КНДР чому мовчить?
показать весь комментарий
23.08.2025 12:30 Ответить
інформація к размишлєнію:
на Майдані, на Меморіалі, серед безлічі прапорів всіх країн і вже навіть цілих "секторів" білорусів, грузин, колумбійців та французів, є лише один !!!! прапор кнр !

 серед півтора міліардів мало-піньінь знайшовся лише один Герой, який пожертвував життям за волю.
китайців (Тайвань - 23 млн.) на Майдані вже четверо...

.
показать весь комментарий
23.08.2025 13:11 Ответить
між іншим, ви помітили, що в Україні повністю щезли китайці, які ще якось зустрічались до війни.
їх не має повністю !
нещодавно зустрів одного та спитав:
"що ж ви курви косоокі витворяєте ?"
так він мені відповів: "я ні до чого, я - просто чєловєка"
насєкомоє, курва, китай, виявляється, - ні до чого!

.
показать весь комментарий
23.08.2025 13:27 Ответить
На Дніпропетровщині в селі Павлівка стоїть пам'ятник "невідомому китайському герою-воїну який загинув за свободу українського народу у 1920 році" !!!!!!!!!!!!!!!!!! Це просто найдикіший треш !!!!! Це якби ми зараз ставили пам'ятник північним корейцям.
Ще й нова табличка. Голову того села треба посадити в тюрму.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:24 Ответить
Простіше кажучи, Китай хоче розмістити тут свої війська і контролювати Україну.
показать весь комментарий
23.08.2025 12:25 Ответить
З них такі вояки як с гівна пуля, історія все пам'ятає
показать весь комментарий
23.08.2025 12:37 Ответить
Зате шпигувати вони майстри.
показать весь комментарий
23.08.2025 13:06 Ответить
таки так, але вірно служили красним, в спецзагонах чк, гвалтуючи і заколюючи штиками українських дівчат
показать весь комментарий
23.08.2025 13:06 Ответить
Дивно що кацапи не пропонують своїх «миротворців».
показать весь комментарий
23.08.2025 13:40 Ответить
на основі мандату ООН , на який сам Китай накладе вето .
показать весь комментарий
23.08.2025 12:26 Ответить
Мандат ООН выдается на основе Генеральной Ассамблеи ООН, а там косорылые большой роли не играют.
показать весь комментарий
23.08.2025 12:33 Ответить
...решения Генеральной Ассамблеи ООН.
показать весь комментарий
23.08.2025 12:37 Ответить
китайських миротворців відправьте до кацапії. Яка різниця, скільки китайців на московії, лямом більше, лямом меньше
показать весь комментарий
23.08.2025 12:27 Ответить
Прямо у мацкву, вже давно відомо що вона гумова
показать весь комментарий
23.08.2025 12:35 Ответить
"гарна ідея" - китайські "миротворці" на ТОТ.
у цьому випадку на цих ТОТ можна ставити хрест.

але то все дурне - згоду на розміщення миротворців дає держава, в якій вони розміщуються.

.
показать весь комментарий
23.08.2025 13:15 Ответить
Хіба що вперед ногами.
показать весь комментарий
23.08.2025 12:27 Ответить
при "любові" українців до китайців, в піднебесну вперед ногами поїде не один китаєць

.
показать весь комментарий
23.08.2025 13:16 Ответить
Ще б росіянців пригнали миротворцями
показать весь комментарий
23.08.2025 12:29 Ответить
Вони обов'язково будуть. Трамп особисто попросить накаже. Будуть мироточити миротворити урядовий квартал у Кийові і окрема бригада - Львів.
показать весь комментарий
23.08.2025 12:36 Ответить
ОПа легалізується ?

.
показать весь комментарий
23.08.2025 13:18 Ответить
А ********** молчат?
показать весь комментарий
23.08.2025 12:29 Ответить
Це не їхня війна, це мені сказав один старий білоруський гандон. Сказав що переживає за всіх.
показать весь комментарий
23.08.2025 12:33 Ответить
Я имел у видах главняка чипсов.
показать весь комментарий
23.08.2025 12:39 Ответить
Європейські уйо*ки з радістю погодяться.
показать весь комментарий
23.08.2025 12:30 Ответить
********* будуть миротворити бурштинові області України.
показать весь комментарий
23.08.2025 12:31 Ответить
Без північної кореї не те.
показать весь комментарий
23.08.2025 12:32 Ответить
Північні півкорейці будуть для китайців "шестєріть па пєрімєтру".
показать весь комментарий
23.08.2025 12:40 Ответить
ЄС ну от вам і головний ворог ,а ви його приймаєте ,годуїте ...от звідкі війна в Європі ...
показать весь комментарий
23.08.2025 12:36 Ответить
Китайські миротворці можуть бути тільки з Тайваню. Комуняків, що захопили Китай, знищити. Звільнити Китай для уряду з Тайваню і передати їм їхні території аж по Урал.
показать весь комментарий
23.08.2025 12:42 Ответить
Комуняків, що захопили Китай, можна знищити тільки разом із населенням всієї планети. Бо зброя масового ураження не розбирає.
показать весь комментарий
23.08.2025 12:59 Ответить
Або дуже просто - відрізати їх від світового ринку.
Є працелюбні Корея, Японія, інші Тигри Азії. Вони забезпечать прості товари. Та й Китайська Республіка Тайваню теж, як її будуть захищати
показать весь комментарий
23.08.2025 13:40 Ответить
А нафіг нам треба ці жовтопикі комуняки?
показать весь комментарий
23.08.2025 12:43 Ответить
А КНДР чого пасе задніх? Та й Іран мовчить.
показать весь комментарий
23.08.2025 12:44 Ответить
Не треба нам червонодупих.

Будь які комуністи -- смертельні вороги України.
показать весь комментарий
23.08.2025 12:44 Ответить
Ще б Китай запропонував додати в миротворці Іран і Північну Корею.
показать весь комментарий
23.08.2025 12:46 Ответить
Хто б сумнівався. Разом з кацапами вони швиденько СВО закінчать.

А еуропейці нехай і далі шукають приводів уникнути цього страшного словосполучення "еуропейські миротворці в Україні".
показать весь комментарий
23.08.2025 12:49 Ответить
Для тих хто хотів спільний кордон з Китаєм мрії починають збуватися.
показать весь комментарий
23.08.2025 12:51 Ответить
спільний україно-китайський кордон зрозумілий ще з лютого 2022-гого, після відвідин буйлом олімпіади в пекіні

.
показать весь комментарий
23.08.2025 13:21 Ответить
Китайсаький троянський кінь...Нафіг потрібно
показать весь комментарий
23.08.2025 12:53 Ответить
Ще одні окупанти в Україні не потрібні...
показать весь комментарий
23.08.2025 12:53 Ответить
Неееее, только не китайцы
показать весь комментарий
23.08.2025 12:53 Ответить
нам достатньо корейців Ина
показать весь комментарий
23.08.2025 12:56 Ответить
Ще у півнячий кореї спитали б 😂
показать весь комментарий
23.08.2025 13:00 Ответить
жовтопикі розуміють, що якщо до Трампа дійде, що путін його найобує, то рассіюшку рознесуть в хлам. Треба рятувати лаптєногих
показать весь комментарий
23.08.2025 13:00 Ответить
Думаю, це Трамп нас нахлобучіває.
показать весь комментарий
23.08.2025 13:02 Ответить
Хай по-перше своїх ублюдків з полону заберуть. Міняємо тільки на азовців. І не один до одного.
показать весь комментарий
23.08.2025 13:02 Ответить
пішли китайози *****
показать весь комментарий
23.08.2025 13:11 Ответить
а кінча ін нікого не хоче відправити?
показать весь комментарий
23.08.2025 13:12 Ответить
На *** з України, пацюки жовтопикі !
показать весь комментарий
23.08.2025 13:14 Ответить
Звичайна китайська хитрожопість. Ми не проти, але нехай радбез оон дасть нам мандат, а радбез раша і китай.
показать весь комментарий
23.08.2025 13:14 Ответить
Ми ? Хто "ми" ?
показать весь комментарий
23.08.2025 13:22 Ответить
Невже не зрозуміло ? Це китайці про себе.
показать весь комментарий
23.08.2025 13:29 Ответить
Чудова ідея, розмістити іх по лінії фронту. ***** не буде ризикувати розлютити хазяїна
показать весь комментарий
23.08.2025 13:15 Ответить
Вузькоокі воюють проти нас як держава,а тепер рядяться в тогу миротворця? Що, з кацапєтовкою вирішили поділити зони окупації? Реакція тільки одна- геть накуй!
показать весь комментарий
23.08.2025 13:17 Ответить
В Укарїні не війна, а «криза», схаменітсься! Не потрібні нам ваші миротворці.
показать весь комментарий
23.08.2025 13:22 Ответить
Нам достатньо кривавих москальскіх вошей; ще і цеї жовтої сарани в Україні не вистачало..
показать весь комментарий
23.08.2025 13:26 Ответить
жовтопики "миротворці" яки стоять за спинами кацамордих вбивць
показать весь комментарий
23.08.2025 13:29 Ответить
Китайці хочуть окупувати Україну без бою за мандатом ООН. Китайці заохочували ***** почати війну і напасти на Україну! Категорично "ні". Китайцям дуже заважають країни "триморя" - Україна, Польша, Латвія, Литва, Естонія. А от Білорусь вже захопили! Вони дуже хочуть захопити європейські ринки, але без домінування в Україні їм цього ніколи не досягти. Ми маємо це розуміти і захищати власні інтереси. Врешті ж ми не плацдарм, не хаб китайського непотребу, не провінція ********** і не "один шовковий шлях"! Тому китайців, диктатора Сі і Комуністичну Партію Китаю та всіх китайських "міротвоців" і їх сателітів та проксі *****, *****, *****. Кацапи це "таран Китаю". Колись ми дозволили кацапським військам пройти через Україну для спільної військової кампанії. Вони ввійшли. Без бою. Як союзники. Кампанія закінчилась, але війська кацапів не вишли і ми отримали спаплюжену Україну і 300 років окупації. Щоб ви зрозуміли, європейців китайці називають "білими мавпами", а це і є расизм...
показать весь комментарий
23.08.2025 13:26 Ответить
а "оон" чий ??? Трамп забезпечить щоб він керувався цапами і комуняками-*************
показать весь комментарий
23.08.2025 13:35 Ответить
ООН вже померла і труп просто смердить. "Право вето" в Раді Безпеки ООН зробило організацію недієздатною, а США, ********* і Китай безкарними в своїх експансійних прагненнях і засобах досягнення своїх егоїстичних цілей. ООН це сороміцька назва для 200 країн які обслуговують інтереси "ради безпеки ООН" і фактично не мають права голосу, або їх голоси блокуються Радою Безпеки ООН. ООН це сінекура для відставних і бездарних чиновників з усього світу.
показать весь комментарий
23.08.2025 13:47 Ответить
Відправте міліонів 5 китайців-миротворців до москви ...
показать весь комментарий
23.08.2025 13:29 Ответить
А що там в тій москві робити? Що там є з того що потрібно китайцям? Ресурсів нема. Самі бюрократи і якісь смішні голодранці які живуть за рахунок того що визискується з територій віджатих у Китаю в Сибіру та на Далекому Сході і які вважають себе "олігархами" бо ***** призначив їх багатими. Китайці повертаються туди де й були до кацапської окупації. Та ще й хапнуть до Уралу в якості репарацій...
показать весь комментарий
23.08.2025 13:55 Ответить
Хто-хто , а китайці точно знають , що там зробити ...
показать весь комментарий
23.08.2025 15:14 Ответить
Упс.
Ще більше окупантів.
Щоб у куйла були не зв'язані руки для формування резервів "шоб сойтісь посєрєдінє"
показать весь комментарий
23.08.2025 13:34 Ответить
Із спілкування з простими китайцями з Алібаби, то вони все розуміють і на стороні України. У них росія в свій час забрала дуже багато територій. Готові навіть донатити на ЗСУ, але в них заборона на платежі в Україну і росію Донатять українській діаспорі.
показать весь комментарий
23.08.2025 13:35 Ответить
Повний писець, виродки й₴бнуті, краще нехай китай направить свої війська на росію
показать весь комментарий
23.08.2025 13:51 Ответить
У полку ***. утих поповнення! Ще одні шакали доєдналися до паралельної реальності оркостану. Але, на щастя, світ живе в адекватній свідомості.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:16 Ответить
китай це ворог. як прийде сюди то не обійдеться без конфліктів
показать весь комментарий
23.08.2025 14:24 Ответить
геноцидники уйгуров собрались миротворить в Украине
показать весь комментарий
23.08.2025 14:25 Ответить
Ще китайців тут не вистачало. Як їх потім спровадити нах хаус?
показать весь комментарий
23.08.2025 14:27 Ответить
Ага. Ще корейців з *********** захопіть з собою і буде повний шик
показать весь комментарий
23.08.2025 14:51 Ответить
То що ви косоокі хочете це замало, нам тут ще вас жовторилих не вистачало!!! Сидіть в своєму китайосранску і не підпригуйте!!!
показать весь комментарий
23.08.2025 15:02 Ответить
Троянский конь - ваши миротворцы.
показать весь комментарий
23.08.2025 15:06 Ответить
 
 