Китай заявил о готовности отправить миротворцев в Украину, - Welt
Китай дал сигнал, что при определенных условиях может присоединиться к миссии по развертыванию миротворческого контингента в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Welt со ссылкой на дипломатов ЕС.
Отмечается, что в китайских властных кругах подтвердили готовность принять участие в миротворческом контингенте для Украины. Однако, подчеркивается, что Пекин будет готов сделать это, "если миротворческие войска будут развернуты на основе мандата ООН".
Такая позиция Китая вызвала неоднозначную реакцию в Брюсселе. С одной стороны, там говорят, что поддержка стран Глобального Юга может способствовать продвижению самой идеи миротворческого контингента в Украине.
С другой же стороны, "существует также опасность, что Китай, прежде всего, захочет шпионить в Украине и займет явно пророссийскую позицию вместо нейтральной в случае конфликта", сказал Welt am Sonntag высокопоставленный дипломат ЕС.
Другой аргумент заключается в том, что большинство стран ЕС по разным причинам предпочитают не предоставлять потенциальным миротворцам мандат на уровне ООН.
на Майдані, на Меморіалі, серед безлічі прапорів всіх країн і вже навіть цілих "секторів" білорусів, грузин, колумбійців та французів, є лише один !!!! прапор кнр !
серед півтора міліардів мало-піньінь знайшовся лише один Герой, який пожертвував життям за волю.
китайців (Тайвань - 23 млн.) на Майдані вже четверо...
.
їх не має повністю !
нещодавно зустрів одного та спитав:
"що ж ви курви косоокі витворяєте ?"
так він мені відповів: "я ні до чого, я - просто чєловєка"
насєкомоє, курва, китай, виявляється, - ні до чого!
.
Ще й нова табличка. Голову того села треба посадити в тюрму.
у цьому випадку на цих ТОТ можна ставити хрест.
але то все дурне - згоду на розміщення миротворців дає держава, в якій вони розміщуються.
.
.
попроситьнакаже. Будуть мироточитимиротворити урядовий квартал у Кийові і окрема бригада - Львів.
.
Є працелюбні Корея, Японія, інші Тигри Азії. Вони забезпечать прості товари. Та й Китайська Республіка Тайваню теж, як її будуть захищати
Будь які комуністи -- смертельні вороги України.
А еуропейці нехай і далі шукають приводів уникнути цього страшного словосполучення "еуропейські миротворці в Україні".
.
Ще більше окупантів.
Щоб у куйла були не зв'язані руки для формування резервів "шоб сойтісь посєрєдінє"