Китай заявил о готовности отправить миротворцев в Украину, - Welt

Китай дал сигнал, что при определенных условиях может присоединиться к миссии по развертыванию миротворческого контингента в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Welt со ссылкой на дипломатов ЕС.

Отмечается, что в китайских властных кругах подтвердили готовность принять участие в миротворческом контингенте для Украины. Однако, подчеркивается, что Пекин будет готов сделать это, "если миротворческие войска будут развернуты на основе мандата ООН".

Такая позиция Китая вызвала неоднозначную реакцию в Брюсселе. С одной стороны, там говорят, что поддержка стран Глобального Юга может способствовать продвижению самой идеи миротворческого контингента в Украине.

С другой же стороны, "существует также опасность, что Китай, прежде всего, захочет шпионить в Украине и займет явно пророссийскую позицию вместо нейтральной в случае конфликта", сказал Welt am Sonntag высокопоставленный дипломат ЕС.

Другой аргумент заключается в том, что большинство стран ЕС по разным причинам предпочитают не предоставлять потенциальным миротворцам мандат на уровне ООН.

