Китай заявив про готовність відправити миротворців в Україну, - Welt

Китай дав сигнал, що за певних умов може приєднатися до місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Welt із посиланням на дипломатів ЄС.

Зазначається, що у китайських владних колах підтвердили готовність взяти участь у миротворчому контингенті для України. Проте, підкреслюється, що Пекін буде готовий зробити це, "якщо миротворчі війська будуть розгорнуті на основі мандату ООН".

Така позиція Китаю викликала неоднозначну реакцію в Брюсселі. З одного боку, там кажуть, що підтримка країн Глобального Півдня може сприяти просуванню самої ідеї миротворчого контингенту в Україні.

З іншого ж боку, "існує також небезпека, що Китай насамперед захоче шпигувати в Україні і займе явно проросійську позицію замість нейтральної в разі конфлікту", сказав Welt am Sonntag високопоставлений дипломат ЄС.

Інший аргумент полягає в тому, що більшість країн ЄС з різних причин воліють не надавати потенційним миротворцям мандат на рівні ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай про зустріч Трампа та Зеленського: Підтримуємо всі зусилля для досягнення миру