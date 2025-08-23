УКР
Китай заявив про готовність відправити миротворців в Україну, - Welt

Військові Китаю можуть взяти учать у миротворчій місії

Китай дав сигнал, що за певних умов може приєднатися до місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Welt із посиланням на дипломатів ЄС.

Зазначається, що у китайських владних колах  підтвердили готовність взяти участь у миротворчому контингенті для України. Проте, підкреслюється, що Пекін буде готовий зробити це, "якщо миротворчі війська будуть розгорнуті на основі мандату ООН".

Така позиція Китаю викликала неоднозначну реакцію в Брюсселі. З одного боку, там кажуть, що підтримка країн Глобального Півдня може сприяти просуванню самої ідеї миротворчого контингенту в Україні.

З іншого ж боку, "існує також небезпека, що Китай насамперед захоче шпигувати в Україні і займе явно проросійську позицію замість нейтральної в разі конфлікту", сказав Welt am Sonntag високопоставлений дипломат ЄС.

Інший аргумент полягає в тому, що більшість країн ЄС з різних причин воліють не надавати потенційним миротворцям мандат на рівні ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай про зустріч Трампа та Зеленського: Підтримуємо всі зусилля для досягнення миру

хто б сумнівався. вбивці
показати весь коментар
23.08.2025 12:24 Відповісти
Ще косорилих п.дорів нам не вистачало. Тут з парашинськими п.дорами не знаємо що робити. А КНДР чому мовчить?
показати весь коментар
23.08.2025 12:30 Відповісти
інформація к размишлєнію:
на Майдані, на Меморіалі, серед безлічі прапорів всіх країн і вже навіть цілих "секторів" білорусів, грузин, колумбійців та французів, є лише один !!!! прапор кнр !

 серед півтора міліардів мало-піньінь знайшовся лише один Герой, який пожертвував життям за волю.
китайців (Тайвань - 23 млн.) на Майдані вже четверо...

.
показати весь коментар
23.08.2025 13:11 Відповісти
Простіше кажучи, Китай хоче розмістити тут свої війська і контролювати Україну.
показати весь коментар
23.08.2025 12:25 Відповісти
З них такі вояки як с гівна пуля, історія все пам'ятає
показати весь коментар
23.08.2025 12:37 Відповісти
Зате шпигувати вони майстри.
показати весь коментар
23.08.2025 13:06 Відповісти
таки так, але вірно служили красним, в спецзагонах чк, гвалтуючи і заколюючи штиками українських дівчат
показати весь коментар
23.08.2025 13:06 Відповісти
на основі мандату ООН , на який сам Китай накладе вето .
показати весь коментар
23.08.2025 12:26 Відповісти
Мандат ООН выдается на основе Генеральной Ассамблеи ООН, а там косорылые большой роли не играют.
показати весь коментар
23.08.2025 12:33 Відповісти
...решения Генеральной Ассамблеи ООН.
показати весь коментар
23.08.2025 12:37 Відповісти
китайських миротворців відправьте до кацапії. Яка різниця, скільки китайців на московії, лямом більше, лямом меньше
показати весь коментар
23.08.2025 12:27 Відповісти
Прямо у мацкву, вже давно відомо що вона гумова
показати весь коментар
23.08.2025 12:35 Відповісти
"гарна ідея" - китайські "миротворці" на ТОТ.
у цьому випадку на цих ТОТ можна ставити хрест.

але то все дурне - згоду на розміщення миротворців дає держава, в якій вони розміщуються.

.
показати весь коментар
23.08.2025 13:15 Відповісти
Хіба що вперед ногами.
показати весь коментар
23.08.2025 12:27 Відповісти
при "любові" українців до китайців, в піднебесну вперед ногами поїде не один китаєць

.
показати весь коментар
23.08.2025 13:16 Відповісти
Ще б росіянців пригнали миротворцями
показати весь коментар
23.08.2025 12:29 Відповісти
Вони обов'язково будуть. Трамп особисто попросить накаже. Будуть мироточити миротворити урядовий квартал у Кийові і окрема бригада - Львів.
показати весь коментар
23.08.2025 12:36 Відповісти
ОПа легалізується ?

.
показати весь коментар
23.08.2025 13:18 Відповісти
А ********** молчат?
показати весь коментар
23.08.2025 12:29 Відповісти
Це не їхня війна, це мені сказав один старий білоруський гандон. Сказав що переживає за всіх.
показати весь коментар
23.08.2025 12:33 Відповісти
Я имел у видах главняка чипсов.
показати весь коментар
23.08.2025 12:39 Відповісти
Європейські уйо*ки з радістю погодяться.
показати весь коментар
23.08.2025 12:30 Відповісти
********* будуть миротворити бурштинові області України.
показати весь коментар
23.08.2025 12:31 Відповісти
Без північної кореї не те.
показати весь коментар
23.08.2025 12:32 Відповісти
Північні півкорейці будуть для китайців "шестєріть па пєрімєтру".
показати весь коментар
23.08.2025 12:40 Відповісти
ЄС ну от вам і головний ворог ,а ви його приймаєте ,годуїте ...от звідкі війна в Європі ...
показати весь коментар
23.08.2025 12:36 Відповісти
Китайські миротворці можуть бути тільки з Тайваню. Комуняків, що захопили Китай, знищити. Звільнити Китай для уряду з Тайваню і передати їм їхні території аж по Урал.
показати весь коментар
23.08.2025 12:42 Відповісти
Комуняків, що захопили Китай, можна знищити тільки разом із населенням всієї планети. Бо зброя масового ураження не розбирає.
показати весь коментар
23.08.2025 12:59 Відповісти
А нафіг нам треба ці жовтопикі комуняки?
показати весь коментар
23.08.2025 12:43 Відповісти
А КНДР чого пасе задніх? Та й Іран мовчить.
показати весь коментар
23.08.2025 12:44 Відповісти
Не треба нам червонодупих.

Будь які комуністи -- смертельні вороги України.
показати весь коментар
23.08.2025 12:44 Відповісти
Ще б Китай запропонував додати в миротворці Іран і Північну Корею.
показати весь коментар
23.08.2025 12:46 Відповісти
Хто б сумнівався. Разом з кацапами вони швиденько СВО закінчать.

А еуропейці нехай і далі шукають приводів уникнути цього страшного словосполучення "еуропейські миротворці в Україні".
показати весь коментар
23.08.2025 12:49 Відповісти
Для тих хто хотів спільний кордон з Китаєм мрії починають збуватися.
показати весь коментар
23.08.2025 12:51 Відповісти
спільний україно-китайський кордон зрозумілий ще з лютого 2022-гого, після відвідин буйлом олімпіади в пекіні

.
показати весь коментар
23.08.2025 13:21 Відповісти
Китайсаький троянський кінь...Нафіг потрібно
показати весь коментар
23.08.2025 12:53 Відповісти
Ще одні окупанти в Україні не потрібні...
показати весь коментар
23.08.2025 12:53 Відповісти
Неееее, только не китайцы
показати весь коментар
23.08.2025 12:53 Відповісти
нам достатньо корейців Ина
показати весь коментар
23.08.2025 12:56 Відповісти
Ще у півнячий кореї спитали б 😂
показати весь коментар
23.08.2025 13:00 Відповісти
жовтопикі розуміють, що якщо до Трампа дійде, що путін його найобує, то рассіюшку рознесуть в хлам. Треба рятувати лаптєногих
показати весь коментар
23.08.2025 13:00 Відповісти
Думаю, це Трамп нас нахлобучіває.
показати весь коментар
23.08.2025 13:02 Відповісти
Хай по-перше своїх ублюдків з полону заберуть. Міняємо тільки на азовців. І не один до одного.
показати весь коментар
23.08.2025 13:02 Відповісти
пішли китайози *****
показати весь коментар
23.08.2025 13:11 Відповісти
а кінча ін нікого не хоче відправити?
показати весь коментар
23.08.2025 13:12 Відповісти
На *** з України, пацюки жовтопикі !
показати весь коментар
23.08.2025 13:14 Відповісти
Звичайна китайська хитрожопість. Ми не проти, але нехай радбез оон дасть нам мандат, а радбез раша і китай.
показати весь коментар
23.08.2025 13:14 Відповісти
Ми ? Хто "ми" ?
показати весь коментар
23.08.2025 13:22 Відповісти
Чудова ідея, розмістити іх по лінії фронту. ***** не буде ризикувати розлютити хазяїна
показати весь коментар
23.08.2025 13:15 Відповісти
Вузькоокі воюють проти нас як держава,а тепер рядяться в тогу миротворця? Що, з кацапєтовкою вирішили поділити зони окупації? Реакція тільки одна- геть накуй!
показати весь коментар
23.08.2025 13:17 Відповісти
В Укарїні не війна, а «криза», схаменітсься! Не потрібні нам ваші миротворці.
показати весь коментар
23.08.2025 13:22 Відповісти
 
 