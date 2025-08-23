Китай заявив про готовність відправити миротворців в Україну, - Welt
Китай дав сигнал, що за певних умов може приєднатися до місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Welt із посиланням на дипломатів ЄС.
Зазначається, що у китайських владних колах підтвердили готовність взяти участь у миротворчому контингенті для України. Проте, підкреслюється, що Пекін буде готовий зробити це, "якщо миротворчі війська будуть розгорнуті на основі мандату ООН".
Така позиція Китаю викликала неоднозначну реакцію в Брюсселі. З одного боку, там кажуть, що підтримка країн Глобального Півдня може сприяти просуванню самої ідеї миротворчого контингенту в Україні.
З іншого ж боку, "існує також небезпека, що Китай насамперед захоче шпигувати в Україні і займе явно проросійську позицію замість нейтральної в разі конфлікту", сказав Welt am Sonntag високопоставлений дипломат ЄС.
Інший аргумент полягає в тому, що більшість країн ЄС з різних причин воліють не надавати потенційним миротворцям мандат на рівні ООН.
на Майдані, на Меморіалі, серед безлічі прапорів всіх країн і вже навіть цілих "секторів" білорусів, грузин, колумбійців та французів, є лише один !!!! прапор кнр !
серед півтора міліардів мало-піньінь знайшовся лише один Герой, який пожертвував життям за волю.
китайців (Тайвань - 23 млн.) на Майдані вже четверо...
.
у цьому випадку на цих ТОТ можна ставити хрест.
але то все дурне - згоду на розміщення миротворців дає держава, в якій вони розміщуються.
.
.
попроситьнакаже. Будуть мироточитимиротворити урядовий квартал у Кийові і окрема бригада - Львів.
.
Будь які комуністи -- смертельні вороги України.
А еуропейці нехай і далі шукають приводів уникнути цього страшного словосполучення "еуропейські миротворці в Україні".
.