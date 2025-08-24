РУС
Си Цзиньпин в День Независимости: Китай готов развивать долгосрочные отношения с Украиной

Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил украинцев с Днем Независимости.

Поздравление обнародовал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен за поздравления Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина по случаю Дня Независимости Украины и подчеркиваю нашу заинтересованность в развитии долгосрочного двустороннего диалога на основе взаимоуважения ради мира, стабильности и процветания", - отметил он.

"Уважаемый господин Президент. По случаю Дня Независимости Украины выражаю искренние поздравления и наилучшие пожелания Вам и дружественному украинскому народу. Китай и Украину связывает традиционная дружба. В течение последних 33 лет с момента установления дипломатических отношений китайско-украинские отношения стабильно развивались, а сотрудничество в различных сферах дало впечатляющие результаты.

Я готов сотрудничать с Вами, чтобы направить наши двусторонние отношения на стабильное и долгосрочное развитие и принести большую пользу народам обеих стран", - написал лидер Китая.

Смотрите: Глава МИД Молдовы Попшой на украинском поздравил с Днем независимости: Кремль не сможет нас разъединить. ВИДЕО

День Независимости (1198) Китай (3133) поздравление (1068) Си Цзиньпин (313)
Топ комментарии
+15
Китайська скалапендра виповзла.
24.08.2025 11:12 Ответить
+11
У грабу бачили українці вашу співпрацю.
24.08.2025 11:20 Ответить
+6
щОб ти Здох!)
24.08.2025 11:18 Ответить
Китайська скалапендра виповзла.
24.08.2025 11:12 Ответить
Скоріше скорпіон.
24.08.2025 11:17 Ответить
Чёрножопого Арахамчика поздравь жолтое Чмо!
24.08.2025 11:26 Ответить
Україна - це пуп Землі, ми всіх або лякаємо, або дістаємо.
24.08.2025 11:13 Ответить
Спасіба, вас туда же.
24.08.2025 11:14 Ответить
щОб ти Здох!)
24.08.2025 11:18 Ответить
та да ,ми вже війська китайські підготували ,для дипломатичної окупації України ,і попередили світ ,шо готові припхатися у відкриту ,а не так як сьогодні втомилися приховуватися ,спонтом кім чен все робить без нашого дозволу ...сі , пшов нах...собака червона !!!
24.08.2025 11:19 Ответить
У грабу бачили українці вашу співпрацю.
24.08.2025 11:20 Ответить
**** жовта, прибери свої лапи від України.... або хочаб закрий завод у хабаровську... ніколи ні в чому азіатам вірити неможна
24.08.2025 11:20 Ответить
Японія дотримувалася договору про ненапад з совком всю другу війну - якби не дотримувалися нацики взяли би Москву ( її врятували дивізії зняті з Сибіру і Далекого Сходу ).
24.08.2025 11:32 Ответить
Полностью согласен
24.08.2025 11:59 Ответить
Очки н-на-нада???
24.08.2025 11:23 Ответить
хитражопая узкаглазая китаеза
24.08.2025 11:27 Ответить
Комуняку на гілляку!!!
24.08.2025 11:30 Ответить
Якби це була корекція курсу Китаю, щоб відвадити Х-уйла від продовження війни і приборкати чучхейця Ина, аби більше не встрягав у війну, то, можливо, вплив Сі на припинення війни мав би вагоме значення, на відміну від позбавлених сенсу залицянь Трампа до того ж таки Х-уйла.
На жаль, реалії ************ до думки, що Сі буде продовжувати вичавлювати якнайбільшу для себе політичну і економічну користь від воєнної авантюри Московщини, яка перетворила її на сателіта Китаю.
24.08.2025 11:33 Ответить
Ну естественно. Коррекции не будет. Но кацапы уже давно не сателлиты - там практически полная зависимость.
показать весь комментарий
24.08.2025 12:03 Ответить
Цинічний лідер
24.08.2025 11:34 Ответить
Шо кацапня, шо косорылые - вероломные азиатские твари.
24.08.2025 11:36 Ответить
Кацапів добре потролив цим привітанням - хоч якась користь!
24.08.2025 11:41 Ответить
Треба співпрацювати з Китаєм, треба бути хітрійшим, запустити Китайських заводів, трохи 2-3 з Китайцями на них й нехай х7йло спробує вдарить по тих заводах.
24.08.2025 11:45 Ответить
Да пішов ти
24.08.2025 11:50 Ответить
Китай одночасно продасть і сокиру вбивці і труну родині вбитого
Just business
24.08.2025 11:51 Ответить
В сраку собі засунь свою співпрацю, мудак
24.08.2025 12:09 Ответить
готовий віддати свій далекий схід Україні?
24.08.2025 12:34 Ответить
Весь китайський бізнес повинен отримати бан
24.08.2025 12:35 Ответить
Азійське лицемірство.
24.08.2025 13:01 Ответить
Червонопузий кєтай довгостроково йде на✖️уй
24.08.2025 13:25 Ответить
***** ліцемернів китайських покидьків. Україна має справжніх друзів та партнерів. Слава Україні !
24.08.2025 13:31 Ответить
Жовторилі йдіть на ....уй!!!! Україну зі святом Незалежності!!!!
24.08.2025 13:53 Ответить
 
 