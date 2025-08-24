Си Цзиньпин в День Независимости: Китай готов развивать долгосрочные отношения с Украиной

Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил украинцев с Днем Независимости.

Поздравление обнародовал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен за поздравления Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина по случаю Дня Независимости Украины и подчеркиваю нашу заинтересованность в развитии долгосрочного двустороннего диалога на основе взаимоуважения ради мира, стабильности и процветания", - отметил он.

"Уважаемый господин Президент. По случаю Дня Независимости Украины выражаю искренние поздравления и наилучшие пожелания Вам и дружественному украинскому народу. Китай и Украину связывает традиционная дружба. В течение последних 33 лет с момента установления дипломатических отношений китайско-украинские отношения стабильно развивались, а сотрудничество в различных сферах дало впечатляющие результаты.

Я готов сотрудничать с Вами, чтобы направить наши двусторонние отношения на стабильное и долгосрочное развитие и принести большую пользу народам обеих стран", - написал лидер Китая.

