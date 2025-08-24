Глава МИД Молдовы Попшой на украинском поздравил с Днем независимости: Кремль не сможет нас разъединить. ВИДЕО

Глава МИД Молдовы Михай Попшой поздравил украинских граждан Украины с Днем Независимости.

Видео он обнародовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы празднуем вашу несокрушимую волю, безграничное мужество и непоколебимую любовь к свободе, которые сияют, словно маяк в самые темные времена. Этот день - не просто дата, это гимн вашей души, которая не покорилась перед лицом агрессии несправедливости", - подчеркнул Попшой.

Министр напомнил, что Молдова "открыла свои объятия" для тысяч граждан Украины, которые нашли в стране убежище, спасаясь от войны.

"Мы видим вашу боль и слезы. Но в то же время вашу силу, достоинство и стремление к жизни. Вы - не гости, вы - часть нас. Мы гордимся тем, что украинская община, которая веками жила бок о бок с молдаванами, обогащает нашу землю своей культурой, теплом, братской любовью. Кремль со своей ненавистью и ложью никогда не разрушит этих священных связей, которые объединяют наши сердца. Мы - одна семья. И вместе мы сильнее любой попытки нас разделить.

Мы мечтаем о дне, когда мир вернется на ваши земли. Когда дети снова будут смеяться без страха, а семьи разъединятся за одним столом. Мы верим в общее европейское будущее, где Украина и Молдова вместе будут строить мир, основанный на свободе, справедливости и любви к ближнему", - добавил Попшой.

