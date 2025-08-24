УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8299 відвідувачів онлайн
Новини Відео День Незалежності
803 8

Глава МЗС Молдови Попшой українською привітав із Днем Незалежності: Кремль не зможе нас роз’єднати. ВIДЕО

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой привітав українською громадян України із Днем Незалежності.

Відео він оприлюднив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми святкуємо вашу незламну волю, безмежну мужність і непохитну любов до свободи, які сяють, немов маяк у найтемніші часи. Цей день - не просто дата, це гімн вашої душі, яка не скорилась перед лицем агресії несправедливості", - наголосив Попшой.

Міністр нагадав, що Молдова "відкрила свої обійми" для тисяч громадян України, які знайшли у країні притулок, рятуючись від війни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у День Незалежності: 24 лютого Україна стала дорослою та зупинила другу армію світу. ВIДЕО

"Ми бачимо ваш біль і сльози. Але водночас вашу силу, гідність і прагнення до життя. Ви - не гості, ви - частина нас. Ми пишаємося тим, що українська громада, яка століттями жила пліч-о-пліч з молдованами, збагачує нашу землю своєю культурою, теплом, братською любов'ю. Кремль зі своєю ненавистю та брехнею ніколи не зруйнує цих священних зв'язків, які єднають наші серця. Ми – одна сім'я. І разом ми сильніші за будь-яку спробу нас розділити. ...

Ми мріємо про день, коли мир повернеться на ваші землі. Коли діти знову сміятимуться без страху, а сім'ї роз'єднаються за одним столом. Ми віримо в спільне європейське майбутнє, де Україна та Молдова разом будуватимуть світ, заснований на свободі, справедливості та любові до ближнього", - додав Попшой.

Читайте: Трамп привітав Україну із Днем Незалежності: США поважають вашу боротьбу

Автор: 

День Незалежності (703) Молдова (2119) привітання (741)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Моліться за Україну та ЗСУ !!))
показати весь коментар
24.08.2025 10:54 Відповісти
Щось поляки мовчать, не привітали .
показати весь коментар
24.08.2025 10:58 Відповісти
А там нове керівництво ще більшь зайнято від папіредників питанням яким би чином прив'язати ******* Україну до межетнічного конфлакту громадян Польши в 1943 році.
показати весь коментар
24.08.2025 11:04 Відповісти
А там же прокацаплений препіздент зараз.
показати весь коментар
24.08.2025 11:08 Відповісти
Толку від прапорів і гасел, якщо всіх іноземних гостей зустрічає самозванець кротяка рф, автор геноциду українців? 🤬 Дєрьмак вже й не криється, що повністю захопив владу, вигулює касцюми, поки Зебіл читає з папірця тексти на камеру .

Всіх це влаштовує?
показати весь коментар
24.08.2025 11:11 Відповісти
Єрмак сказав, що неначасі. А Єрмак ніколи не бреше. Бо він же Козир
показати весь коментар
24.08.2025 11:18 Відповісти
Подяка Молдові
показати весь коментар
24.08.2025 11:20 Відповісти
Дякуємо Молдова , об'єднутийся з Румунією , але не рвіть наші землі після об'єднання 🇲🇩❤️🇺🇦...
показати весь коментар
24.08.2025 11:23 Відповісти
 
 