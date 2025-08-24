Глава МЗС Молдови Попшой українською привітав із Днем Незалежності: Кремль не зможе нас роз’єднати. ВIДЕО

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой привітав українською громадян України із Днем Незалежності.

Відео він оприлюднив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми святкуємо вашу незламну волю, безмежну мужність і непохитну любов до свободи, які сяють, немов маяк у найтемніші часи. Цей день - не просто дата, це гімн вашої душі, яка не скорилась перед лицем агресії несправедливості", - наголосив Попшой.

Міністр нагадав, що Молдова "відкрила свої обійми" для тисяч громадян України, які знайшли у країні притулок, рятуючись від війни.

"Ми бачимо ваш біль і сльози. Але водночас вашу силу, гідність і прагнення до життя. Ви - не гості, ви - частина нас. Ми пишаємося тим, що українська громада, яка століттями жила пліч-о-пліч з молдованами, збагачує нашу землю своєю культурою, теплом, братською любов'ю. Кремль зі своєю ненавистю та брехнею ніколи не зруйнує цих священних зв'язків, які єднають наші серця. Ми – одна сім'я. І разом ми сильніші за будь-яку спробу нас розділити. ...

Ми мріємо про день, коли мир повернеться на ваші землі. Коли діти знову сміятимуться без страху, а сім'ї роз'єднаються за одним столом. Ми віримо в спільне європейське майбутнє, де Україна та Молдова разом будуватимуть світ, заснований на свободі, справедливості та любові до ближнього", - додав Попшой.

