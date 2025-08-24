УКР
2 423 47

Трамп привітав Україну із Днем Незалежності: США поважають вашу боротьбу

Президент США Дональд Трамп привітав українців із Днем Незалежності, наголосивши, що Штати вірять у майбутнє України як незалежної держави.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогий Президенте Трамп, дякую за щирі привітання з Днем Незалежності України. Цінуємо Ваші теплі слова на адресу українського народу й дякуємо Сполученим Штатам Америки за те, що стоїте пліч-о-пліч з Україною, захищаючи найцінніше – незалежність, свободу й гарантований мир. Переконані, що спільними зусиллями зможемо покласти край цій війні й досягти справжнього миру для України", - зазначив Зеленський, оприлюднивши привітання від Трампа.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у День Незалежності: 24 лютого Україна стала дорослою та зупинила другу армію світу. ВIДЕО

"Від імені американського народу я висловлюю свої вітання та найтепліші побажання Вам і мужньому народу України з нагоди святкування 34 років незалежності. Народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох. Відзначаючи цей важливий день, знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, шанують ваші жертви та вірять у ваше майбутнє як незалежної держави.

Зараз саме час покласти край безглуздим убивствам. Сполучені Штати підтримують переговорне врегулювання, яке призведе до міцного миру, покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України.

Хай Бог благословить Україну. З повагою, Дональд Дж. Трамп", - йдеться у листі від Трампа.

Читайте: Духовний радник Трампа Бернс знову їде до України

Зеленський Володимир (25234) привітання (741) США (24117) Трамп Дональд (6986)
+15
показати весь коментар
24.08.2025 10:35 Відповісти
+14
А допомогти в боротьбі з переважаючим ворогом?
показати весь коментар
24.08.2025 10:32 Відповісти
+7
Трамп: у меня с президентом Путиным очень хорошие отношения

Все що потрібно знати
показати весь коментар
24.08.2025 10:35 Відповісти
А допомогти в боротьбі з переважаючим ворогом?
показати весь коментар
24.08.2025 10:32 Відповісти
Трамп: у меня с президентом Путиным очень хорошие отношения

Все що потрібно знати
показати весь коментар
24.08.2025 10:35 Відповісти
то статеві відносини
показати весь коментар
24.08.2025 10:37 Відповісти
Якіб не були відношення-оберігатися треба.
показати весь коментар
24.08.2025 10:41 Відповісти
⚡️Адміністрація Трампа схвалила продаж для України 3350 ракет збільшеного радіусу атаки (ERAM), які мають надійти через шість тижнів, - WSJ

Дальність ракет становить 241-450 км.
показати весь коментар
24.08.2025 10:36 Відповісти
без дозволу ПЕНТАГОНУ нанесення ними ударів по території 3,14дерації
показати весь коментар
24.08.2025 10:38 Відповісти
якщо подали дозволу не треба
показати весь коментар
24.08.2025 10:40 Відповісти
якщо продали дозволу не треба
показати весь коментар
24.08.2025 10:42 Відповісти
БЕЗ ДОЗВОЛУ ПЕНТАГОНУ НУ НІЯК....https://www.dw.com/uk/pentagon-blokue-vikoristanna-ukrainou-raket-atacms-dla-udariv-po-rosii-wsj/a-73743398
показати весь коментар
24.08.2025 10:48 Відповісти
якщо купив ,роби о хочеш
показати весь коментар
24.08.2025 10:52 Відповісти
НІ.В Україні є куплені ракети ,але ними не дозволяють наносити удари по 3,14дерації,про що німецьке видання і пише.
показати весь коментар
24.08.2025 10:56 Відповісти
Це Ви про три тисячі балістики, довгі ''нептуни'' і рожеві ''Фламінго''? Так вони наші, то виходить, що не дозволяє бити президент?
показати весь коментар
24.08.2025 11:09 Відповісти
читай уважно , тоді не будеш нести "всяку ..(закінчення придумай сам....)
показати весь коментар
24.08.2025 11:19 Відповісти
!!!!!!!
показати весь коментар
24.08.2025 12:13 Відповісти
Знаю за ракети - США це ж НАТО - чому тільки інші країни допомагають? - США ж можуть сказати - а ось 50 ракет від нас
показати весь коментар
24.08.2025 10:42 Відповісти
ЄС заплатив 800 мільйонів доларів
показати весь коментар
24.08.2025 10:46 Відповісти
А дозвіл на удари по сосії не дали, навіть не дивлячись на продажу
показати весь коментар
24.08.2025 10:44 Відповісти
Це зенітні ракети класу Стандарт.
По перше кожна коштує як кілька Томагавків.
По друге нам нічим їх запускати.
Це ракети для крейсерів та есмінців з системою Aegis.
По трете оплачує Європа. Т.ч. на ці кілька мільярдів баксів буде менше іншого, більш актуального, озброєння. Це не подарок Україні, це кістка https://en.wikipedia.org/wiki/Raytheon Raytheon та https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin Lockheed Martin за скорочення бюджету США на озброєння
показати весь коментар
24.08.2025 11:13 Відповісти
Та надати зброї хоч на трлн не проблема. США бачать, що українці нація ухилянтів, а не воїнів як ізраїльтяни.
показати весь коментар
24.08.2025 10:38 Відповісти
ти хоч кінчаєш коли це триндиш?
показати весь коментар
24.08.2025 10:40 Відповісти
Щось Ви дядьку 3,14здите...Мабуть москаль або ка-цап???4 РОКИ ВІЙНИ З РАШИСТОМ...СКІЛЬКИ ЧАСУ Б ПРОТРИМАВСЯ ІЗРАЇЛЬ У ВІЙНІ З КУЙЛОМ???
показати весь коментар
24.08.2025 10:42 Відповісти
кацапе,у тебе <***** вус відклеївся!
показати весь коментар
24.08.2025 10:46 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2025 10:35 Відповісти
Буряти побили та вбили кота. Потрібно було тримати зброю у руках.
показати весь коментар
24.08.2025 10:40 Відповісти
Лапоть, пішов на ...уй.
показати весь коментар
24.08.2025 12:16 Відповісти
кому потрібна словесна лицемірна куйня. від співучасника рашистського геноциду українського народу куйла?
показати весь коментар
24.08.2025 10:37 Відповісти
За твоїми вчинками того не скажеш.
показати весь коментар
24.08.2025 10:37 Відповісти
Подяка, якщо це щиро
показати весь коментар
24.08.2025 10:37 Відповісти
3350 ракет в подарунок
показати весь коментар
24.08.2025 10:38 Відповісти
Тут бажано докладніше: за чиї гроші банкет?
показати весь коментар
24.08.2025 10:58 Відповісти
Хоча це і не важливо зараз. Ложка до обіду важливіше
показати весь коментар
24.08.2025 10:59 Відповісти
Це добре, що США поважають. А ти, схоже, ні. Тому є шанс, що в 2026 році вибори в 2 палати ти програєш і тебе імпечментуть.
показати весь коментар
24.08.2025 10:38 Відповісти
Саме краще привітання був би некролог на трампа та путіна
показати весь коментар
24.08.2025 10:39 Відповісти
Він хоя втямив від радників, що таке "34 років незалежності України"? Та ні, не дійшло. Бо знову в'якає міфічні переговори з наполяганням нашої капітуляції...

Дякуємо, забери собі це привітання в жопу.
показати весь коментар
24.08.2025 10:46 Відповісти
Незалежна держава це держава яка не питає в ***** як їй жити і куди йти. А Тампон постійно їздить до ***** і питає що Україні робити а чого не робити щоб ***** сподобалось
показати весь коментар
24.08.2025 10:48 Відповісти
Не віримо, пане Дональде!
показати весь коментар
24.08.2025 10:49 Відповісти
США, поважають. Та піздець ні.
показати весь коментар
24.08.2025 10:51 Відповісти
Норвегія та Німеччина профінансують закупівлю двох систем Patriot для України
показати весь коментар
24.08.2025 11:03 Відповісти
Трампло-тріпло.
показати весь коментар
24.08.2025 11:11 Відповісти
Якби не США зі своєю допомогою, починаючи з 2022 року, то України давно вже не було б. Дякуйте і поважайте тих, хто дає допомогу, та не кусайте руку дающому. Краще запитайте свого Найвєлічайшого, як було відбиватися від ворога у 2022 році, застосовуючи придбані ним на бюджетні гроші тисячами асфальтоукладчиків, бітумовозками і катками.
показати весь коментар
24.08.2025 11:14 Відповісти
Знав би ти про незалежність України,якби тобі не підсунула секретарка(((
показати весь коментар
24.08.2025 11:19 Відповісти
"Хай Бог благословить Україну"
Звучить як Слава Україні!
Трамп поступово стає бандерівцем)
показати весь коментар
24.08.2025 11:23 Відповісти
дідусь спить на самому ділі, четверта ранку...
показати весь коментар
24.08.2025 11:25 Відповісти
Трамбол балабол ТИ мерзенна кончана наволоч
показати весь коментар
24.08.2025 11:29 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2025 12:06 Відповісти
Виборці Трампа пишуть що Україна так само винна у війні як і рашка, а спровокував все це Байден. Тобто суцільно російські наративи.
Так що Трамп може засунути свої привітання туди звідки він їх взяв.
показати весь коментар
24.08.2025 12:09 Відповісти
 
 