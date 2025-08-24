Трамп привітав Україну із Днем Незалежності: США поважають вашу боротьбу

Президент США Дональд Трамп привітав українців із Днем Незалежності, наголосивши, що Штати вірять у майбутнє України як незалежної держави.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогий Президенте Трамп, дякую за щирі привітання з Днем Незалежності України. Цінуємо Ваші теплі слова на адресу українського народу й дякуємо Сполученим Штатам Америки за те, що стоїте пліч-о-пліч з Україною, захищаючи найцінніше – незалежність, свободу й гарантований мир. Переконані, що спільними зусиллями зможемо покласти край цій війні й досягти справжнього миру для України", - зазначив Зеленський, оприлюднивши привітання від Трампа.

"Від імені американського народу я висловлюю свої вітання та найтепліші побажання Вам і мужньому народу України з нагоди святкування 34 років незалежності. Народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох. Відзначаючи цей важливий день, знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, шанують ваші жертви та вірять у ваше майбутнє як незалежної держави.

Зараз саме час покласти край безглуздим убивствам. Сполучені Штати підтримують переговорне врегулювання, яке призведе до міцного миру, покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України.

Хай Бог благословить Україну. З повагою, Дональд Дж. Трамп", - йдеться у листі від Трампа.

