Трамп привітав Україну із Днем Незалежності: США поважають вашу боротьбу
Президент США Дональд Трамп привітав українців із Днем Незалежності, наголосивши, що Штати вірять у майбутнє України як незалежної держави.
Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Дорогий Президенте Трамп, дякую за щирі привітання з Днем Незалежності України. Цінуємо Ваші теплі слова на адресу українського народу й дякуємо Сполученим Штатам Америки за те, що стоїте пліч-о-пліч з Україною, захищаючи найцінніше – незалежність, свободу й гарантований мир. Переконані, що спільними зусиллями зможемо покласти край цій війні й досягти справжнього миру для України", - зазначив Зеленський, оприлюднивши привітання від Трампа.
"Від імені американського народу я висловлюю свої вітання та найтепліші побажання Вам і мужньому народу України з нагоди святкування 34 років незалежності. Народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох. Відзначаючи цей важливий день, знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, шанують ваші жертви та вірять у ваше майбутнє як незалежної держави.
Зараз саме час покласти край безглуздим убивствам. Сполучені Штати підтримують переговорне врегулювання, яке призведе до міцного миру, покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України.
Хай Бог благословить Україну. З повагою, Дональд Дж. Трамп", - йдеться у листі від Трампа.
Все що потрібно знати
Дальність ракет становить 241-450 км.
По перше кожна коштує як кілька Томагавків.
По друге нам нічим їх запускати.
Це ракети для крейсерів та есмінців з системою Aegis.
По трете оплачує Європа. Т.ч. на ці кілька мільярдів баксів буде менше іншого, більш актуального, озброєння. Це не подарок Україні, це кістка https://en.wikipedia.org/wiki/Raytheon Raytheon та https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin Lockheed Martin за скорочення бюджету США на озброєння
Дякуємо, забери собі це привітання в жопу.
Звучить як Слава Україні!
Трамп поступово стає бандерівцем)
Так що Трамп може засунути свої привітання туди звідки він їх взяв.