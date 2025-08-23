Духовний радник Трампа Бернс знову їде до України

Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, якого називають духовним радником президента США Дональда Трампа, оголосив про повторний візит до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Бернс написав в соцмережі Х, опублікувавши фото з аеропорту.

"Залишаю Південну Корею, прямую до України", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, перший свій візит до України Бернс здійснив 31 березня цього року. Під час візиту пастор відвідав Бучу, Ірпінь і Бородянку, де ознайомився з наслідками злочинів російської армії проти мирного населення. Він особисто поспілкувався зі свідками трагедій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Радник Трампа пастор Бернс зустрівся із захисниками "Азовсталі". ФОТОрепортаж