Духовний радник Трампа Бернс знову їде до України
Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, якого називають духовним радником президента США Дональда Трампа, оголосив про повторний візит до України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Бернс написав в соцмережі Х, опублікувавши фото з аеропорту.
"Залишаю Південну Корею, прямую до України", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, перший свій візит до України Бернс здійснив 31 березня цього року. Під час візиту пастор відвідав Бучу, Ірпінь і Бородянку, де ознайомився з наслідками злочинів російської армії проти мирного населення. Він особисто поспілкувався зі свідками трагедій.
(Якщо так, то можна буде Трампа канонізувати до отримання нобелівської премії миру чи тільки після?)
До цього доречі і закликає Біблія ( святе письмо іудаїзму, адаптовано перекладене на грецьку та латину для християн ) . Тільки ватикан та візантія похерили ці заповіді. Ну був період іконоборства, але фанатики це зруйнували та оголосили "єрєссю"...
У євангелістів - "намісник Бога на Землі", "альфа і омега, початок і кінець" - це Пастор. І як у всіх конфесіях і сектах, лейтмотив його пісень: "нєсітє ваши дєнєшкі, іначє бить бєдє!"...
І несуть...
Кожна впливова персона це + для нас. Принаймі Київ чи де вона там буде
Марк Бернс - зроби революцію в голові Трампа - доведи, що путін - х*ло! В головах інших людей вона давно здійснилася.
"До Трампа прийшов учора президент FIFA Дж .Інфантіно обговорити майбутній у США чемпіонат світу з футболу.
В Овальному кабінеті його зустрів божевільний у кепці з написом "Трамп у всьому правий", який відразу почав хвалитися спільною фотографією з путіним."
Він невміняємий.