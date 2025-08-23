УКР
Духовний радник Трампа Бернс знову їде до України

Пастор Бернс знов їде до України

Американський пастор-євангеліст Марк Бернс,  якого називають духовним радником президента США Дональда Трампа, оголосив про повторний візит до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Бернс написав в соцмережі Х, опублікувавши фото з аеропорту.

"Залишаю Південну Корею, прямую до України", -  йдеться в дописі.

Нагадаємо, перший свій візит до України Бернс здійснив 31 березня цього року. Під час візиту пастор відвідав Бучу, Ірпінь і Бородянку, де ознайомився з наслідками злочинів російської армії проти мирного населення. Він особисто поспілкувався зі свідками трагедій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Радник Трампа пастор Бернс зустрівся із захисниками "Азовсталі". ФОТОрепортаж

Україна (6072) Трамп Дональд (6985)
+6
Коли авторитетна особа тебе підтримує, то це завжди добре.
23.08.2025 10:52 Відповісти
+4
Коли останній раз духовний радник спілкувався з рабом божим донні?
23.08.2025 11:01 Відповісти
+4
У педофила, мошенника и х#йловского раба есть духовный наставник. Это анекдот... Как и сам x#йло, стоящий в храме со свечой.

23.08.2025 11:02 Відповісти
Марк Бернс ризикує ...фсб дасть вказівку трампу, звільнити Бернса...
23.08.2025 10:18 Відповісти
А євангелісти мають власних святих?
(Якщо так, то можна буде Трампа канонізувати до отримання нобелівської премії миру чи тільки після?)
23.08.2025 10:27 Відповісти
У протестантів не можно поклонятися "духам", трупам та взагалі якимось людям чи істотам. Суворе єдинобожжя! ( Монотеїзм).
До цього доречі і закликає Біблія ( святе письмо іудаїзму, адаптовано перекладене на грецьку та латину для християн ) . Тільки ватикан та візантія похерили ці заповіді. Ну був період іконоборства, але фанатики це зруйнували та оголосили "єрєссю"...
23.08.2025 11:03 Відповісти
"Це все так, але трішечки не так..."
У євангелістів - "намісник Бога на Землі", "альфа і омега, початок і кінець" - це Пастор. І як у всіх конфесіях і сектах, лейтмотив його пісень: "нєсітє ваши дєнєшкі, іначє бить бєдє!"...
І несуть...
23.08.2025 11:32 Відповісти
Нехай їде до кацапів,та виганя дияволів з ***** та його оточення.
23.08.2025 10:39 Відповісти
Ну, їде, а шо користі з цього?
23.08.2025 10:50 Відповісти
Коли авторитетна особа тебе підтримує, то це завжди добре.
23.08.2025 10:52 Відповісти
Меньше буде обстрілів.
Кожна впливова персона це + для нас. Принаймі Київ чи де вона там буде
23.08.2025 11:05 Відповісти
мабуть печє пана...
23.08.2025 10:52 Відповісти
ТАК А С САНДЕЙЕМ АДЕЛАДЖА РАЗОБРАЛИСЬ !?)
23.08.2025 10:52 Відповісти
А що з ним? Хіба він в Україні. Його будинок пустий.
23.08.2025 11:00 Відповісти
Радник рудої курви-*****..
23.08.2025 10:55 Відповісти
"Перед тим як революція здійснюється, вона робиться в головах у людей"
Марк Бернс - зроби революцію в голові Трампа - доведи, що путін - х*ло! В головах інших людей вона давно здійснилася.
23.08.2025 10:58 Відповісти
безнадійно
23.08.2025 11:30 Відповісти
23.08.2025 12:16 Відповісти
Марк Бернс це двоюрідний брат Жана Беленюка?
23.08.2025 11:08 Відповісти
Тоді можна і Жана Беленюка відрядити до Трампа. Разом з Бернсом вони йому швидше мозги вправлять )
23.08.2025 11:38 Відповісти
Їдучи з Південної Кореї до України, Бернс міг би при нагоді привезти кілька десятків тисяч чогось діаметром 155 мм. Тоді його добре слово творило б чудеса, а не пук, як у його пацієнта Трампа.
23.08.2025 11:11 Відповісти
Може потім надихне Трампа?
23.08.2025 11:14 Відповісти
Добра новина. Знову на запрошення Моше Реувен Асмана?
23.08.2025 11:18 Відповісти
Онуки Трампа та дочка вже евреї. Трамп навряд чи має стосунок до християнства, но мабуть це краще, ніж нічого.
23.08.2025 11:23 Відповісти
Буде просити в українців вибачення за дії (чи скоріше бездіяльність) пана Нарциса Трампа?
23.08.2025 11:30 Відповісти
@ (в перекладі):
"До Трампа прийшов учора президент FIFA Дж .Інфантіно обговорити майбутній у США чемпіонат світу з футболу.
В Овальному кабінеті його зустрів божевільний у кепці з написом "Трамп у всьому правий", який відразу почав хвалитися спільною фотографією з путіним."

23.08.2025 12:13 Відповісти
Вчора були новини, одна за одною, про те, як трамп серидиться через приліт кацапського шахеда на американське виробництво Закарпаття, і зразу ж запрошує ***** на чемпіонат.
Він невміняємий.
23.08.2025 12:45 Відповісти
Господе прости. *****?
23.08.2025 12:55 Відповісти
вітре доні!
23.08.2025 13:10 Відповісти
 
 