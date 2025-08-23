РУС
Визит Бернса в Украину
Духовный советник Трампа Бернс снова едет в Украину

Американский пастор-евангелист Марк Бернс, которого называют духовным советником президента США Дональда Трампа, объявил о повторном визите в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Бернс написал в соцсети Х, опубликовав фото из аэропорта.

"Покидаю Южную Корею, направляюсь в Украину", - говорится в заметке.

Напомним, первый свой визит в Украину Бернс совершил 31 марта этого года. Во время визита пастор посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, где ознакомился с последствиями преступлений российской армии против мирного населения. Он лично пообщался со свидетелями трагедий.

+4
Коли авторитетна особа тебе підтримує, то це завжди добре.
23.08.2025 10:52 Ответить
+2
Нехай їде до кацапів,та виганя дияволів з ***** та його оточення.
23.08.2025 10:39 Ответить
+2
"Перед тим як революція здійснюється, вона робиться в головах у людей"
Марк Бернс - зроби революцію в голові Трампа - доведи, що путін - х*ло! В головах інших людей вона давно здійснилася.
23.08.2025 10:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Марк Бернс ризикує ...фсб дасть вказівку трампу, звільнити Бернса...
23.08.2025 10:18 Ответить
Коли останній раз духовний радник спілкувався з рабом божим донні?
23.08.2025 11:01 Ответить
А євангелісти мають власних святих?
(Якщо так, то можна буде Трампа канонізувати до отримання нобелівської премії миру чи тільки після?)
23.08.2025 10:27 Ответить
У протестантів не можно поклонятися "духам", трупам та взагалі якимось людям чи істотам. Суворе єдинобожжя! ( Монотеїзм).
До цього доречі і закликає Біблія ( святе письмо іудаїзму, адаптовано перекладене на грецьку та латину для християн ) . Тільки ватикан та візантія похерили ці заповіді. Ну був період іконоборства, але фанатики це зруйнували та оголосили "єрєссю"...
23.08.2025 11:03 Ответить
Нехай їде до кацапів,та виганя дияволів з ***** та його оточення.
Ну, їде, а шо користі з цього?
показать весь комментарий
23.08.2025 10:50 Ответить
Коли авторитетна особа тебе підтримує, то це завжди добре.
23.08.2025 10:52 Ответить
Меньше буде обстрілів.
Кожна впливова персона це + для нас. Принаймі Київ чи де вона там буде
23.08.2025 11:05 Ответить
мабуть печє пана...
23.08.2025 10:52 Ответить
ТАК А С САНДЕЙЕМ АДЕЛАДЖА РАЗОБРАЛИСЬ !?)
23.08.2025 10:52 Ответить
А що з ним? Хіба він в Україні. Його будинок пустий.
показать весь комментарий
23.08.2025 11:00 Ответить
Радник рудої курви-*****..
23.08.2025 10:55 Ответить
23.08.2025 10:58 Ответить
У педофила, мошенника и х#йловского раба есть духовный наставник. Это анекдот... Как и сам x#йло, стоящий в храме со свечой.

23.08.2025 11:02 Ответить
Марк Бернс це двоюрідний брат Жана Беленюка?
23.08.2025 11:08 Ответить
Їдучи з Південної Кореї до України, Бернс міг би при нагоді привезти кілька десятків тисяч чогось діаметром 155 мм. Тоді його добре слово творило б чудеса, а не пук, як у його пацієнта Трампа.
23.08.2025 11:11 Ответить
Може потім надихне Трампа?
23.08.2025 11:14 Ответить
Добра новина. Знову на запрошення Моше Реувен Асмана?
23.08.2025 11:18 Ответить
Онуки Трампа та дочка вже евреї. Трамп навряд чи має стосунок до християнства, но мабуть це краще, ніж нічого.
23.08.2025 11:23 Ответить
Буде просити в українців вибачення за дії (чи скоріше бездіяльність) пана Нарциса Трампа?
23.08.2025 11:30 Ответить
 
 