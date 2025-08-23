1 221 23
Духовный советник Трампа Бернс снова едет в Украину
Американский пастор-евангелист Марк Бернс, которого называют духовным советником президента США Дональда Трампа, объявил о повторном визите в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Бернс написал в соцсети Х, опубликовав фото из аэропорта.
"Покидаю Южную Корею, направляюсь в Украину", - говорится в заметке.
Напомним, первый свой визит в Украину Бернс совершил 31 марта этого года. Во время визита пастор посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, где ознакомился с последствиями преступлений российской армии против мирного населения. Он лично пообщался со свидетелями трагедий.
Топ комментарии
+4 віктор федорович #394174
показать весь комментарий23.08.2025 10:52 Ответить Ссылка
+2 Владимир #594971
показать весь комментарий23.08.2025 10:39 Ответить Ссылка
+2 Ivan Pogorelov
показать весь комментарий23.08.2025 10:58 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(Якщо так, то можна буде Трампа канонізувати до отримання нобелівської премії миру чи тільки після?)
До цього доречі і закликає Біблія ( святе письмо іудаїзму, адаптовано перекладене на грецьку та латину для християн ) . Тільки ватикан та візантія похерили ці заповіді. Ну був період іконоборства, але фанатики це зруйнували та оголосили "єрєссю"...
Кожна впливова персона це + для нас. Принаймі Київ чи де вона там буде
Марк Бернс - зроби революцію в голові Трампа - доведи, що путін - х*ло! В головах інших людей вона давно здійснилася.