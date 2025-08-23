Духовный советник Трампа Бернс снова едет в Украину

Американский пастор-евангелист Марк Бернс, которого называют духовным советником президента США Дональда Трампа, объявил о повторном визите в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Бернс написал в соцсети Х, опубликовав фото из аэропорта.

"Покидаю Южную Корею, направляюсь в Украину", - говорится в заметке.

Напомним, первый свой визит в Украину Бернс совершил 31 марта этого года. Во время визита пастор посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, где ознакомился с последствиями преступлений российской армии против мирного населения. Он лично пообщался со свидетелями трагедий.

