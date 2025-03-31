Духовный советник Трампа пастор Бернс прибыл с визитом в Украину. ФОТОрепортаж

В Украину с визитом прибыл известный американский пастор Марк Бернс, которого называют личным духовным советником президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Асман в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Бернс приехал по его приглашению. Он охарактеризовал гостя как влиятельное лицо в религиозных и политических кругах США, которое может влиять на формирование американской стратегии в отношении Украины.

Во время визита пастор посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, где ознакомился с последствиями преступлений российской армии против мирного населения. Он лично пообщался со свидетелями трагедий.

"Увиденное глубоко поразило его - он не скрывал боли, возмущения и искреннего сочувствия. Я уверен, что эти эмоции и свидетельства не останутся лично у него. Пастор Бернс - человек, который имеет возможность быть услышанным там, где принимаются большие решения. И я верю, что голос правды из Украины будет донесен до самого сердца нового американского руководства", - отметил главный раввин Украины.

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