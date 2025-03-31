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Новости Фото Визит Бернса в Украину
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Духовный советник Трампа пастор Бернс прибыл с визитом в Украину. ФОТОрепортаж

В Украину с визитом прибыл известный американский пастор Марк Бернс, которого называют личным духовным советником президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Асман в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Пастор Марк Бернс, духовный советник Дональда Трампа, посетил Украину. Он побывал в Буче, Ирпене и Бородянке, чтобы увидеть последствия российской агрессии.

Как отмечается, Бернс приехал по его приглашению. Он охарактеризовал гостя как влиятельное лицо в религиозных и политических кругах США, которое может влиять на формирование американской стратегии в отношении Украины.

Во время визита пастор посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, где ознакомился с последствиями преступлений российской армии против мирного населения. Он лично пообщался со свидетелями трагедий.

Пастор Марк Бернс, духовный советник Дональда Трампа, посетил Украину. Он побывал в Буче, Ирпене и Бородянке, чтобы увидеть последствия российской агрессии.

"Увиденное глубоко поразило его - он не скрывал боли, возмущения и искреннего сочувствия. Я уверен, что эти эмоции и свидетельства не останутся лично у него. Пастор Бернс - человек, который имеет возможность быть услышанным там, где принимаются большие решения. И я верю, что голос правды из Украины будет донесен до самого сердца нового американского руководства", - отметил главный раввин Украины.

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Автор: 

визит (3074) Украина (44926) Трамп Дональд (5134)


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Топ комментарии
+10
Якісь непонятки - пастор - від нас рабин
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31.03.2025 11:36
+10
Трамп уже експрезидент… Чудово!)))
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31.03.2025 11:38
+8
Нічого нового, про мужєство бєлого флага.
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31.03.2025 11:37
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Бачили, бачили п,дорів, а такого лайна ще не бачили,
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31.03.2025 11:34 Ответить
то насолоджуйтесь, вам з цим лайно ще довго льпатись, от тільки лайно нажаль своє-ахметовське
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31.03.2025 11:41 Ответить
А каламойське вже не лайно?
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31.03.2025 12:11 Ответить
Получаццо главзеб суеверный , как жанчына... ойц, рыжий продолжает атаковать ваву.
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31.03.2025 11:42 Ответить
Особистий папа трампа. Цікаво що буде говорити як вернеться в штати.
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31.03.2025 11:34 Ответить
Нічого нового, про мужєство бєлого флага.
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31.03.2025 11:37 Ответить
Кондон Кондоном. А що вже від горя окаянного від абсолютного зла чекати?
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31.03.2025 11:44 Ответить
Что нужно просто перестать стрелять
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31.03.2025 11:41 Ответить
Рaki-paki... izhe kheruvimy...
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31.03.2025 11:34 Ответить
Якісь непонятки - пастор - від нас рабин
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31.03.2025 11:36 Ответить
Тому що Зе юдей, і нас християн хоче принизити, шануючи нас за гоїв, за нечистих.
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31.03.2025 12:33 Ответить
Дивний у вас причинно-наслідковий зв'язок між подіями. А коли українці вибрали собі в президенти іудея, то цим вони самі себе не принизили, ні?
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31.03.2025 12:46 Ответить
Так в Україні і немає аналогічного пастора, мабуть, бо це священик не католиків, а протестантів!
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31.03.2025 12:43 Ответить
Турчинов?
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31.03.2025 15:00 Ответить
Рабин, прийомний син якого загинув захищаючи Україну.
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31.03.2025 12:49 Ответить
Ось:
повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман:

"За моїм запрошенням до України прибув особливий гість - пастор Марк Бернс, особистий духовний радник президента Дональда Трампа. Це відома в релігійних і політичних колах США постать, чий голос сьогодні має вагу у формуванні нової стратегії та політики Америки", - написав рабин.
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31.03.2025 19:19 Ответить
Чому експрезидента? Трамп що - уже всьо? І що це за юдейські... А, ну так - донька заміжня за євреєм і прийняла іудоїзм. Я от одного не розумію: ну, зєльонскій же єврей, ну, камон. Нє, ну те, що він десь там колись шматочок свининки, ну, з ким не буває?
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31.03.2025 11:37 Ответить
Ну, один жеж раз - фсьо?..😉 значить, фсьо, це - стосовно того трумпфа😁. А про цього ще скажуть... 🤣 Обмовка за Фрейдом, ящитаю.
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31.03.2025 11:58 Ответить
Щоб Ви знали Тамп прийняв йудаїзм ,тільки не розумію чому штатівські українці християни проголосували за це трампло -тряпло ,напевно тому що тупі плоскоземельці
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31.03.2025 20:06 Ответить
Честь головному рабину України.Багато він зробив і робить добра.Ше й,як видно,політикою чуток займається.Що ж ми у президенти якогось бракованого єврея обрали?
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31.03.2025 11:38 Ответить
Рабин - це истинный еврей, последним поделится, а жид це переводнячЬок, последнее отберет, еще и, как шлепер , боягуз.
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31.03.2025 11:45 Ответить
В іудеїв було 12 звичайних колін і 13 коліно погане, яке існувало на території Хазарського Каганату, що охоплював ******* східну Україну. Погодження Зе з цього 13-го коліна не виключене...
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31.03.2025 12:53 Ответить
Оцi ж а-ля евреi, з хазарського каганату, й мають поганяло - жиди, а не евреi, бо переводняки. Тих жидiв жидiвсько-саавецька влада чомусь намагалася до Бiробiджану заховати.
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31.03.2025 13:09 Ответить
Трамп уже експрезидент… Чудово!)))
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31.03.2025 11:38 Ответить
Він уже став живим богом на землі. Шо йому якесь президентство...

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31.03.2025 11:46 Ответить
Нагадало фільм "Догма", там де Джордж Карлін каже, що Ісусу потрібен новий образ - Дружище Христос, так і для Дональда буде - Дружище Трампос)
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31.03.2025 12:57 Ответить
Чи скаже Трамп, - "Ви мені набридли. Піду я від вас"?

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31.03.2025 13:26 Ответить
...американський пастор Марк Бернс, якого називають особистим духовним радником експрезидента США Дональда Трампа. Джерело: https://censor.net/ua/p3544157
А то вже цікаво...
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31.03.2025 11:43 Ответить
та то все просто насправді. той пастор був духовним радником Рудого під час його першої каденції. а зараз він уже не є його духовним радником.
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31.03.2025 11:52 Ответить
Там у нього зараз жінка якась... Чи чиясь?..😉😁
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31.03.2025 11:59 Ответить
Краще би прийшов на лижах пастор Шлаг із Швейцарії. І не від Трампа.
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31.03.2025 11:45 Ответить
Снігу нема на лижах ходити...😏
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31.03.2025 12:55 Ответить
Вітаю зусилля всіх людей доброї волі які допоможуть дати ***** путлєру!
Слава Україні!
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31.03.2025 11:46 Ответить
О какой духовности может идти речь если трамп это даже не животное, а бесполое злобное существо?
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31.03.2025 11:47 Ответить
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31.03.2025 11:50 Ответить
Духовний радник трампа це путєн!
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31.03.2025 11:55 Ответить
Мабуть цей духовний радник зʼявився у Трампа після першого терміну, коли він прийняв іудаїзм, тому така колізія з екс президентом Трампом.
Духовний радник у аморальної людини - це нонсенс, або чисто для проформи.
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31.03.2025 11:56 Ответить
Щось тут не так.Зброю не дають,посилають пасторів.За упокій?
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31.03.2025 11:57 Ответить
Щоб мати вплив на Тампона, щоб донести через духовного отця в мізки Тампона. Ось для чого це робиться.
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31.03.2025 12:00 Ответить
😂
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31.03.2025 12:01 Ответить
Поскільки вони набожні - потрібно через пастора донести до Тампона важливість підтримки України
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31.03.2025 11:59 Ответить
Саме цікаве криється в новині - особистий духовний радник ЕКСПРЕЗИДЕНТА США Дональда Трампа
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31.03.2025 12:07 Ответить
Мабуть підключився поміж иого правлінням
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31.03.2025 12:12 Ответить
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31.03.2025 12:13 Ответить
Пастор церкви, де Ісуса Христа вважають Месією, і голова юдеїв, де заперечують Ісуса Христа.
Як можна з'єднати те, що не з'єднується?
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31.03.2025 12:29 Ответить
Ці, якщо їм вигідно, поєднають і виправдають що завгодно!
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31.03.2025 12:44 Ответить
Релігія потрібна для керування людьми. Деталі то таке.
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31.03.2025 12:52 Ответить
Старозавітні пророки у іудеїв і у християн одні і ті ж! Ось, що об'єднує ці дві авраамічні релігії. А Ісуса Христа євреї не прийняли, бо він їм відверто сказав, щоб вони раю на землі не чекали, так як рай може бути тільки на Небесах. От вони його і розіп'яли, і досі чекають свого царя земного, що зробить їм рай на Землі. Звідси маємо: іудейський цар земний - це і є християнський антихрист.
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31.03.2025 13:06 Ответить
Як все заплутано.

І який стосунок мають ці всі семітські штучки до корінного індо-європейського населення Європи?

Чому для нас будь-що з єврейського чи арабського повинно мати значення?
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31.03.2025 13:56 Ответить
А по-вашому краще бути язичниками?
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31.03.2025 14:58 Ответить
Звісно. У слов'ян була своя релігія. У вікінгів була. У персів була (і яка багатюща!)

Представники семітських народів або переконали, що "людина -- раб [божий]" (єврейські корені християнства), або вкорінили це вогнем і мечем (ісламізація Ірану, etc.)

То ж маємо те, що маємо.

Японці на це все, мабуть, дивляться зверхньо. І абсолютно мають рацію.
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31.03.2025 15:27 Ответить
Ісламізація Ірану відбулася здебільшого не силою (вогнем і мечем), а фінансовою політикою. Справа в тому, що іновірці, згідно з Кораном, повинні платити данину (джизьє). Це данину щорічно беруть з усіх немусульман в мусульманських країнах. ЇЇ мають платити всі, "крім жінок, дітей і божевільних". Сума залежить від майнового стану невірного. Причому, вважається, що це робиться не стільки ради грошей, скільки заради приниження невірних.
Так, в Ірані тільки найбагатші іранці змогли зберегти віру своїх предків. Але зрештою, вони були змушені переселитися до Індії.

Имам 'Абдуррахман бин Наср ас-Са'ди сказал: «Джизья взимается один раз в год, причем богатые, зажиточные и бедные люди должны выплачивать ее в соответствии со своими возможностями. Именно так обращались с людьми Писания Умар Ибн аль-Хаттаб и другие мусульманские правители. Каждый христианин или иудей должен выплачивать джизью собственноручно, что подчеркивает его низкое положение перед мусульманами. Никто не имеет права отправлять дань со слугой или другим посыльным, потому что она принимается только из рук самих людей Писания. Если они просят мусульман принять дань и признают их власть, не пытаются строить козни и причинять мусульманам зло, выполняют их требования, отказываются от высокомерия и признают себя униженными и покорными, то мусульманский правитель или его наместник должны заключить с ними мирный договор. Но если люди Писания не станут выполнять своих обязательств или выплачивать джизью собственноручно и униженно, то мусульмане должны сражаться с ними, пока те не обратятся в ислам. Опираясь на этот аят, многие богословы считали, что джизья взимается только с людей Писания, потому что Аллах повелел взимать ее только с них и не упомянул остальных неверующих. Это значит, что с остальными неверующими следует сражаться, пока те не примут ислам. Однако джизью также разрешается взимать с огнепоклонников, которые проживают на мусульманских землях, потому что Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, взимал ее с огнепоклонников Хаджара»
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31.03.2025 16:16 Ответить
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31.03.2025 16:51 Ответить
Японці майже поголовно - язичники. І що в цьому поганого?
Найголовніше у їхній релігії сінто, - це поклоніння красі природи.
Дуже гарна релігія, як на мене. І тут немає суворого (по суті, злого) бога, якого треба боятися. В основі всіх аврамічних релігій (юдаїзм, християнство, іслам), так чи інакше, - культ смерті, страху і насильства. А язичництво, - це оспівування життя в усіх його проявах.

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31.03.2025 15:50 Ответить
Exactly. 👍
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31.03.2025 17:18 Ответить
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31.03.2025 19:12 Ответить
Слово "христос", - це грецький переклад єврейського слова "мошіах" (месія), яке означає "спаситель". Євреї називали Ісуса його справжнім ім'ям, - Єшуа бен Ноцрі (Ісус із Назарету). І звали його рабином (раббі), тобто, вчителем.
Є ціла країна, яка називається "Христос". Тобто, "Спаситель". Тобто, - "Ель Сальвадор" іспанською мовою. Якщо перекласти іспанською вислів "християнський антихрист", то вийде щось на зразок "сальвадорський контрасальвадор". )))
Таким чином, прямий переклад слова "християнство", - "спасительство" ("спасителівництво").
Якби древнім євреям показали фільм "Супермен", вони б повірили, що їх порятує хлопець в червоному плащі і синьому тріко. І релігія б тепер називалася "суперменство".

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31.03.2025 14:23 Ответить
******* "христоси" (тобто, "рятівники") працюють щодня у ДСНС. І у Збройних Силах України. Це наші справжні спасителі.

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31.03.2025 14:36 Ответить
Побачив...і що далі? Глибоке занепокоєння?
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31.03.2025 14:21 Ответить
Духовний радник трампа - звучить як анекдот. Тільки несмішний
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01.04.2025 02:22 Ответить
 
 