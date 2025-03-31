Духовный советник Трампа пастор Бернс прибыл с визитом в Украину. ФОТОрепортаж
В Украину с визитом прибыл известный американский пастор Марк Бернс, которого называют личным духовным советником президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Асман в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Бернс приехал по его приглашению. Он охарактеризовал гостя как влиятельное лицо в религиозных и политических кругах США, которое может влиять на формирование американской стратегии в отношении Украины.
Во время визита пастор посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, где ознакомился с последствиями преступлений российской армии против мирного населения. Он лично пообщался со свидетелями трагедий.
"Увиденное глубоко поразило его - он не скрывал боли, возмущения и искреннего сочувствия. Я уверен, что эти эмоции и свидетельства не останутся лично у него. Пастор Бернс - человек, который имеет возможность быть услышанным там, где принимаются большие решения. И я верю, что голос правды из Украины будет донесен до самого сердца нового американского руководства", - отметил главный раввин Украины.
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повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман:
"За моїм запрошенням до України прибув особливий гість - пастор Марк Бернс, особистий духовний радник президента Дональда Трампа. Це відома в релігійних і політичних колах США постать, чий голос сьогодні має вагу у формуванні нової стратегії та політики Америки", - написав рабин.
А то вже цікаво...
Слава Україні!
Духовний радник у аморальної людини - це нонсенс, або чисто для проформи.
Як можна з'єднати те, що не з'єднується?
І який стосунок мають ці всі семітські штучки до корінного індо-європейського населення Європи?
Чому для нас будь-що з єврейського чи арабського повинно мати значення?
Представники семітських народів або переконали, що "людина -- раб [божий]" (єврейські корені християнства), або вкорінили це вогнем і мечем (ісламізація Ірану, etc.)
То ж маємо те, що маємо.
Японці на це все, мабуть, дивляться зверхньо. І абсолютно мають рацію.
Так, в Ірані тільки найбагатші іранці змогли зберегти віру своїх предків. Але зрештою, вони були змушені переселитися до Індії.
Имам 'Абдуррахман бин Наср ас-Са'ди сказал: «Джизья взимается один раз в год, причем богатые, зажиточные и бедные люди должны выплачивать ее в соответствии со своими возможностями. Именно так обращались с людьми Писания Умар Ибн аль-Хаттаб и другие мусульманские правители. Каждый христианин или иудей должен выплачивать джизью собственноручно, что подчеркивает его низкое положение перед мусульманами. Никто не имеет права отправлять дань со слугой или другим посыльным, потому что она принимается только из рук самих людей Писания. Если они просят мусульман принять дань и признают их власть, не пытаются строить козни и причинять мусульманам зло, выполняют их требования, отказываются от высокомерия и признают себя униженными и покорными, то мусульманский правитель или его наместник должны заключить с ними мирный договор. Но если люди Писания не станут выполнять своих обязательств или выплачивать джизью собственноручно и униженно, то мусульмане должны сражаться с ними, пока те не обратятся в ислам. Опираясь на этот аят, многие богословы считали, что джизья взимается только с людей Писания, потому что Аллах повелел взимать ее только с них и не упомянул остальных неверующих. Это значит, что с остальными неверующими следует сражаться, пока те не примут ислам. Однако джизью также разрешается взимать с огнепоклонников, которые проживают на мусульманских землях, потому что Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, взимал ее с огнепоклонников Хаджара»
Найголовніше у їхній релігії сінто, - це поклоніння красі природи.
Дуже гарна релігія, як на мене. І тут немає суворого (по суті, злого) бога, якого треба боятися. В основі всіх аврамічних релігій (юдаїзм, християнство, іслам), так чи інакше, - культ смерті, страху і насильства. А язичництво, - це оспівування життя в усіх його проявах.
Є ціла країна, яка називається "Христос". Тобто, "Спаситель". Тобто, - "Ель Сальвадор" іспанською мовою. Якщо перекласти іспанською вислів "християнський антихрист", то вийде щось на зразок "сальвадорський контрасальвадор". )))
Таким чином, прямий переклад слова "християнство", - "спасительство" ("спасителівництво").
Якби древнім євреям показали фільм "Супермен", вони б повірили, що їх порятує хлопець в червоному плащі і синьому тріко. І релігія б тепер називалася "суперменство".