Зеленський у День Незалежності: 24 лютого Україна стала дорослою та зупинила другу армію світу. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності України.

про це глава держави повідомив у відеозверненні.

Він нагадав, що Україна вистояла проти великого лиха, яке Росія принесла на нашу землю.

Також Зеленський зазначив, що на Майдані незалежності можна знайти великі символи того, за що ми боремось і як долаємо війну.

Це і монумент Незалежності, і "Нульовий кілометр", який є початковою точкою відліку відстаней до міст України.

"Сьогодні ці позначки мають зовсім інше значення. Вони вже не лише про кілометри, вони нагадують, що все це - Україні. Там наші люди і жодна відстань між нами це не змінить, і жодна тимчасова окупація це не змінить. І одного дня ця відстань між українцями зникне і ми знову будемо разом як одна сім'я, як одна країна", - додав він.

Зеленський зауважив, що саме тут, на Майдані, українці часто прощаються із полеглими захисниками.

Україна прагне мирного життя, саме це вона робить 1278 днів війни за незалежність.

"За кожен із цих днів я хочу подякувати тобі. Український воїн, український волонтер. Лікар. Рятувальник. Вчитель. Наша молодь. Наші батьки. Кожен українець та кожна українка. За ту Україну, якою вона вже є зараз. Яка стала дорослою 24 лютого. Взяла долю в свої руки, взяла у свої руки зброю. Не мала часу вагатися та права боятися. І реально зупинила другу армію світу. Ми про це казатимемо, бо це вбиває міф про непереможну російську армію. Ми це довели та продовжуємо доводити зараз. ...

Ми доводимо, що українці є та українці будуть на цій землі, площі. Де через сто років стоятимуть наші наступні покоління. І через сто років відзначатимуть тут День Незалежності України", - додав глава держави.

Зеленський нагадав, що Україна хоче тиші та достойного і всеосяжного миру.

"Ось така Україна тепер. Ось така Україна ніколи більше в історії не буде примушена до сорому, який "рускіє" називають "компромісом". Нам потрібен справедливий мир. Яким буде наше майбутнє, вирішувати тільки нам. І світ це знає та поважає", - підсумував він.

