Зеленський у День Незалежності: 24 лютого Україна стала дорослою та зупинила другу армію світу. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у відеозверненні.
Він нагадав, що Україна вистояла проти великого лиха, яке Росія принесла на нашу землю.
Також Зеленський зазначив, що на Майдані незалежності можна знайти великі символи того, за що ми боремось і як долаємо війну.
Це і монумент Незалежності, і "Нульовий кілометр", який є початковою точкою відліку відстаней до міст України.
"Сьогодні ці позначки мають зовсім інше значення. Вони вже не лише про кілометри, вони нагадують, що все це - Україні. Там наші люди і жодна відстань між нами це не змінить, і жодна тимчасова окупація це не змінить. І одного дня ця відстань між українцями зникне і ми знову будемо разом як одна сім'я, як одна країна", - додав він.
Зеленський зауважив, що саме тут, на Майдані, українці часто прощаються із полеглими захисниками.
Україна прагне мирного життя, саме це вона робить 1278 днів війни за незалежність.
"За кожен із цих днів я хочу подякувати тобі. Український воїн, український волонтер. Лікар. Рятувальник. Вчитель. Наша молодь. Наші батьки. Кожен українець та кожна українка. За ту Україну, якою вона вже є зараз. Яка стала дорослою 24 лютого. Взяла долю в свої руки, взяла у свої руки зброю. Не мала часу вагатися та права боятися. І реально зупинила другу армію світу. Ми про це казатимемо, бо це вбиває міф про непереможну російську армію. Ми це довели та продовжуємо доводити зараз. ...
Ми доводимо, що українці є та українці будуть на цій землі, площі. Де через сто років стоятимуть наші наступні покоління. І через сто років відзначатимуть тут День Незалежності України", - додав глава держави.
Зеленський нагадав, що Україна хоче тиші та достойного і всеосяжного миру.
"Ось така Україна тепер. Ось така Україна ніколи більше в історії не буде примушена до сорому, який "рускіє" називають "компромісом". Нам потрібен справедливий мир. Яким буде наше майбутнє, вирішувати тільки нам. І світ це знає та поважає", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А мівіна, бо ж шалики йому тоді вже в горлянці застрягали, мерзоті...
ще варіант на фейсбуці https://www.facebook.com/watch?v=2024942548030310
Воно ж, гнида, вже почало мочити всіх, хто може стати на заваді, всіх в лайні топити, а воно і далі буде найвеличніше.
Воно бреше, лицемірить, плете всіляку маячню, а тупе бидло хавали свої відкриває. Подобається...
А тупого бидла 73%... на жаль...
Он "Фламінго", ще ні одного запуску, а вже скандал... черговий... І знову брехня, знову підстава, знову відосік і все...
Нашій незалежності вже 107 років
22 січня 1918 року Українська Центральна Рада (УЦР) ухвалила IV Універсал, яким проголосила Українську Народну Республіку (УНР) самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою
з 1919 року
Українська влада керувала Україною в екзилі,
під час окупації України
совєтами
ЦЕ ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ.
До фізичного болю нестерпно дивитися заготовлені офіційні відоси і слухати гундосі промови на честь Дня Прапора, Дня Незалежності, до інших святкових дат.
На день Прапора, яким вкривають могили тих, які загинули - у дуже значній мірі! - через про.оби пафосного оратора.
Як би не пітніли його спічрайтери напередодні офіційних свят, підбираючи сотні синонімів, аби мова була особливо виразною, а емоція збивала з ніг, я ніколи не забуду - як не забудуть мільйони! - сцену на Софіївській площі, розмальовану у кольори прапора.
І як він борзо стрибав по ній. І як він тиц-тиц-тиц! - підспівував попсі, яка розчепірювалася на сцені…
Ось тоді він був старавжній.
І тоді всі події були незворотними. І кількість гірких могил під нашим прапором також…
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmoldova.europalibera.org%2Fa%2F%25D1%258F-%25D0%25B6-%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2585-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BA-%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25BB-%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B5%2F30241052.html&psig=AOvVaw0LE_tkM95Uw4gfbMToIwk7&ust=1756104117609000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBgQjhxqFwoTCOD3oeTroo8DFQAAAAAdAAAAABAK «Я ж не лох!» Как Зеленский разоружал «Азов» на Донбассе
а потім мстива Оманська Гнида поховала Азов в Маріуполіhttps://moldova.europalibera.org/a/%D1%8F-%D0%B6-%D0%BD%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5/30241052.html
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/4230054777281669/?__cft__[0]=AZXer9TM2cQjcVpMUoOQwlPmof4LB53WkPGjtmwG5Fw4iey3sqhYFmAts1lRwcQE2iUusjwgWLhRNxVxp4Hu31LQKTLCxLBRpbvQkkecHDQMqpBn9qMl_gJ63Rx0KkTv1jvrd7zc4RYt1IbXrpEULd3IBoi5Uiize3f3kF8ApIraEhMfRRdVqJ2aihJElZLyh-VR48le0Y1xcbda9Te9k4I7&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·
34 роки тому ми відновили свою Незалежність.
За неї боролися десятки поколінь. Тисячу років ми йшли до неї.
І того дня, 24 серпня 1991-го, ми отримали шанс. Не всі тоді розуміли, наскільки це важливо. Для когось - вихідний, сцена на Майдані, пісні й вірші. Але саме тоді розпочалася нова історія України.
2004-го був перший іспит. І ми його склали.
2014-го - другий. І тоді вся країна встала разом, щоб відстояти Гідність і Незалежність.
А сьогодні ми проходимо третій.
І цього разу ніякого перескладання не буде.
Ми платимо дуже високу ціну.
За право говорити власною мовою. За право жити у власному домі. За право бути собою. Ми вже зробили кроки, які здавалися неможливими. Але найтяжчий шлях ще попереду. І пройти його ми мусимо - за тих, хто не повернувся з бою.
Нам потрібно зберегти все, що робило нас сильними:
Рішучість Помаранчевої революції.
Гідність Майдану.
Безстрашність воїнів 2014-го.
І Незалежність, яку ми відстояли 24 лютого.
Наше завтра будується сьогодні. Його основи - сильна Армія. Рідна Мова. Віра в Господа і в себе. Європейський Союз і НАТО.
Мрію, щоб за кілька років ми говорили не про
типи ракет і шахедів, що літають над нашим українськими містами. А про цивільні лоукости, які так само як і 2017 року нарешті полетять до Відня на філіжанку кави. Щоб проблеми Європейського Союзу стали й нашими й ми разом вирішували їх. Щоб нарешті в усіх українських хатах, в усіх квартирах пролунало:
«Мамо, я вдома».
З Днем Незалежності!
Слава Україні!
Прикордонної служби та ДСНС в Азовському морі
15 червня 2019 року
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg
з нього такий математик як і юрист. пахне сепаратизмом.....ми вован воюємо з 2014 року. а ти тоді на москві сидів
Досварилися, аж гримить!
Україно,чи ти була колись
Незалежною, хоч на мить? :
Від кайданів,що волю сковують,
Від копит, що у душу б'ють,
Від чужих, що тебе СКУПОВУЮТЬ,
І своїх, що тебе ПРОДАЮТЬ!
Ліна Костенко.
А ми ше й імена зрадників.