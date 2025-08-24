Як символ непохитної підтримки: Будівлю Євроради підсвітили кольорами прапора України. ФОТО

Будівлю Європейської ради підсвітили синьо-жовтими кольорами на знак підтримки українського народу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Євроради Антоніу Кошта в соцмережі Х.

"Шановний народе України, сьогодні ввечері будівля "Європа" сяє у ваших національних кольорах – синьому та жовтому – як символ нашої непохитної підтримки вас. Напередодні Дня Незалежності ми віддаємо шану вашій мужності, стійкості та вашому європейському майбутньому. Слава Україні!" - написав він.