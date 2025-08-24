УКР
Як символ непохитної підтримки: Будівлю Євроради підсвітили кольорами прапора України. ФОТО

Будівлю Європейської ради підсвітили синьо-жовтими кольорами на знак підтримки українського народу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Євроради Антоніу Кошта в соцмережі Х.

Будівля Євроради у синьо-жовтих кольорах

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми з вами": Український прапор майорить перед штаб-квартирою Єврокомісії у Брюсселі. ФОТО

"Шановний народе України, сьогодні ввечері будівля "Європа" сяє у ваших національних кольорах – синьому та жовтому – як символ нашої непохитної підтримки вас. Напередодні Дня Незалежності ми віддаємо шану вашій мужності, стійкості та вашому європейському майбутньому. Слава Україні!" - написав він.

Рада Європи (476) прапор (499) Кошта Антоніу (64)
Молодці,що підсвітили.
І в той же час секретарка єврокомісії « глибоко стурбована»пошкодженням нафтопроводу дружба і угорщина і словаччина не отримають російської нафти...
24.08.2025 07:55 Відповісти
24.08.2025 08:49 Відповісти
Все ж таки вони багато зробили для нас і продовжують робити, у тому числі і безкоштовно. Хотілось би більше, але невдячність з нашої сторони виглядала б неправильно.
24.08.2025 09:00 Відповісти
24.08.2025 09:32 Відповісти
 
 