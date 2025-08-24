РУС
Как символ непоколебимой поддержки: здание Евросовета подсветили цветами флага Украины. ФОТО

Здание Европейского совета подсветили сине-желтыми цветами в знак поддержки украинского народа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Евросовета Антониу Кошта в соцсети Х.

Здание Евросовета в сине-желтых цветах

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы с вами": Украинский флаг развевается перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе. ФОТО

"Уважаемый народ Украины, сегодня вечером здание "Европа" сияет в ваших национальных цветах - синем и желтом - как символ нашей непоколебимой поддержки вас. Накануне Дня Независимости мы отдаем дань уважения вашему мужеству, стойкости и вашему европейскому будущему. Слава Украине!" - написал он.

Совет Европы (715) флаг (949) Антониу Кошта (64)
Молодці,що підсвітили.
І в той же час секретарка єврокомісії « глибоко стурбована»пошкодженням нафтопроводу дружба і угорщина і словаччина не отримають російської нафти...
24.08.2025 07:55 Ответить
24.08.2025 08:49 Ответить
Все ж таки вони багато зробили для нас і продовжують робити, у тому числі і безкоштовно. Хотілось би більше, але невдячність з нашої сторони виглядала б неправильно.
24.08.2025 09:00 Ответить
24.08.2025 09:32 Ответить
 
 