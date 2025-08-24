Как символ непоколебимой поддержки: здание Евросовета подсветили цветами флага Украины. ФОТО
Здание Европейского совета подсветили сине-желтыми цветами в знак поддержки украинского народа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Евросовета Антониу Кошта в соцсети Х.
"Уважаемый народ Украины, сегодня вечером здание "Европа" сияет в ваших национальных цветах - синем и желтом - как символ нашей непоколебимой поддержки вас. Накануне Дня Независимости мы отдаем дань уважения вашему мужеству, стойкости и вашему европейскому будущему. Слава Украине!" - написал он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І в той же час секретарка єврокомісії « глибоко стурбована»пошкодженням нафтопроводу дружба і угорщина і словаччина не отримають російської нафти...