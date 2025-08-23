1 140 15
"Мы - с вами": Украинский флаг развевается перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе. ФОТО
Перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе в День флага Украины "гордо развевается" украинский флаг.
Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Мужество. Стойкость. Свобода. Флаг Украины несет это все. В День флага Украины он гордо развевается перед нашей штаб-квартирой в Брюсселе", - говорится в сообщении.
В Еврокомиссии добавили, что это является признаком того, что "Европа единая - на стороне Украины ради справедливого и прочного мира. Сегодня и каждый день".
"Мы - с вами", - говорится в заметке Еврокомиссии на украинском языке.
Напомним, 23 августа в Украине отмечают День Государственного флага. Торжества по случаю праздника проходят по всей Украине.
