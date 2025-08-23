РУС
Новости Фото День флага Украины
1 140 15

"Мы - с вами": Украинский флаг развевается перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе. ФОТО

Перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе в День флага Украины "гордо развевается" украинский флаг.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Украинский флаг перед штаб-квартирой Еврокомиссии

"Мужество. Стойкость. Свобода. Флаг Украины несет это все. В День флага Украины он гордо развевается перед нашей штаб-квартирой в Брюсселе", - говорится в сообщении.

В Еврокомиссии добавили, что это является признаком того, что "Европа единая - на стороне Украины ради справедливого и прочного мира. Сегодня и каждый день".

"Мы - с вами", - говорится в заметке Еврокомиссии на украинском языке.

Смотрите: Зеленский поздравил украинцев с Днем флага: Люди на ВОТ берегут его, потому что знают - мы свою землю не отдадим оккупантам. ВИДЕО

Напомним, 23 августа в Украине отмечают День Государственного флага. Торжества по случаю праздника проходят по всей Украине.

Автор: 

Еврокомиссия (1518) флаг (946)
Топ комментарии
+5
А, давайте розберемося, що зробила Європа, щоб закінчити війну в Україні, ми з вами, і потужна стурбованість, от і все.
показать весь комментарий
23.08.2025 13:45 Ответить
+3
Так зніміть бодай мадьярський, щоб не позоритися.
показать весь комментарий
23.08.2025 13:26 Ответить
+2
Прапор можна взяти в руки і всією квартирою піти на 0
показать весь комментарий
23.08.2025 13:47 Ответить
показать весь комментарий
Мадяри не підтримали антиукраїнський референдум Орбана, чим тобі мадяри не вгодили?
показать весь комментарий
23.08.2025 14:11 Ответить
А, давайте розберемося, що зробила Європа, щоб закінчити війну в Україні, ми з вами, і потужна стурбованість, от і все.
показать весь комментарий
23.08.2025 13:45 Ответить
Я обісрався 41 місяць в ЗСУ, до цього працюючи на мирній професії, а після отримання повістки в ТЦК, мені почали розповідати про 336 статтю ККУ.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:44 Ответить
показать весь комментарий
А чи вся Європа з Україною ?
показать весь комментарий
23.08.2025 13:52 Ответить
Хм.. сборисько імпотентів
показать весь комментарий
23.08.2025 14:08 Ответить
мой потужнометр зашкаливает
показать весь комментарий
23.08.2025 14:21 Ответить
Досить пафосу і показухи. Де далекобійна зброя і справжні санкції проти Сосії? Де заява ЄС і НАТО що вони хочуть перемоги України а не дамовленостей і компромісів з московськими людоїдами?
показать весь комментарий
23.08.2025 14:50 Ответить
Аж очі від пафосу засльозились..
показать весь комментарий
23.08.2025 15:03 Ответить
показать весь комментарий
23.08.2025 15:17 Ответить
 
 