Зеленский поздравил украинцев с Днем флага: Люди на ВОТ берегут его, потому что знают - мы свою землю не отдадим оккупантам. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем флага Украины.

Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня важный день - день одной из наших самых сильных эмоций - ощущение, которое бывает, когда ты дома или когда ты узнаешь своих и свое. И где бы ты в мире ни был, в какую бы страну ты ни приехал, когда замечаешь украинский флаг, понимаешь, что рядом с тобой, может, и незнакомые тебе лично люди, но это точно знакомые сердца.

Именно этот флаг - это ощущение спасения для людей, которых мы возвращаем из российского плена. Когда они видят украинские цвета, они понимают: зло прошло. Этот флаг - это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. И они берегут этот флаг, они берегут его, потому что знают: мы свою землю не подарим оккупанту", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что украинский флаг символизирует самое дорогое для сотен тысяч наших воинов - мужчин и женщин со всей нашей Украины, которые защищают не только то или иное отдельное направление.

Также смотрите: Возвращение украинского флага: разведчик ГУР передал спасателям реликвию из оккупированной Донецкой области. ФОТОрепортаж

"Не только Волчанск или Доброполье, а всю нашу Украину и, рискуя своей жизнью, борются за право на жизнь для всего нашего государства.

И пусть каждый, кто сделал свой собственный вклад в такую силу украинских цветов, сегодня услышит эти слова. И эти слова прежде всего слова благодарности. Это абсолютно заслуженно.

Да здравствует Украина! Пусть всегда гордым будет наш сине-желтый флаг! С Днем флага, уважаемые украинцы! Слава Украине!" - добавил президент.

Также смотрите: Флаг Украины и знамя морских пехотинцев взвилось над временно оккупированной Херсонщиной в День Конституции. ВИДЕО

Зеленский Владимир (21690) флаг (946)
+6
ми свою землю не подаруємо окупанту

Сказав розміновував Чонгару.
23.08.2025 11:21 Ответить
+5
тварюки смарагдові!!!
Пельку треба стулити.
Зі своїми обдовбаними перфомансами типу "жовта стрічка" у 2022му тільки наражали людей на небезпеку.
Люди на ТОТ покинуті і зневірені, інфа з перших рук.
(Особливо ті хто розуміє чому Херсонщину було захоплено так швидко і взагалі швидкий наступ по всіх шляхах у лютому 22. )
Тим більше до зневіри підливає масла у вогонь і скотське ставлення до біженців з ТОТ і відсутність перспектив ... + Масована пропаганда
23.08.2025 11:15 Ответить
+5
Валерій ПРОЗАПАС:

Після трьох років потужних "самітів миру", 28 договорів про "гарантії безпеки", та шести років "розведень і розмінувань", у Єрмака нова забавка для хомячків - будем реформувати ОП, каже; військових брати на посади точільщіків карандашів будемо!

І одразу пішли відгуки, які без нудоти читати неможливо; "буде хунта!" пишуть деякі, уявляю що пузатий позітівний паркєт ще понаписує (і це ще не включився своїми теплими губами DJ Тєхнократ-Лєщєнко).
Буде "хунта", буде, дивіться щоб вам Арєстовіча не повернули, відомого військового і реформатора, бо все до того йде.
23.08.2025 11:24 Ответить
