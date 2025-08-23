Зеленский поздравил украинцев с Днем флага: Люди на ВОТ берегут его, потому что знают - мы свою землю не отдадим оккупантам. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем флага Украины.

Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня важный день - день одной из наших самых сильных эмоций - ощущение, которое бывает, когда ты дома или когда ты узнаешь своих и свое. И где бы ты в мире ни был, в какую бы страну ты ни приехал, когда замечаешь украинский флаг, понимаешь, что рядом с тобой, может, и незнакомые тебе лично люди, но это точно знакомые сердца.



Именно этот флаг - это ощущение спасения для людей, которых мы возвращаем из российского плена. Когда они видят украинские цвета, они понимают: зло прошло. Этот флаг - это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. И они берегут этот флаг, они берегут его, потому что знают: мы свою землю не подарим оккупанту", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что украинский флаг символизирует самое дорогое для сотен тысяч наших воинов - мужчин и женщин со всей нашей Украины, которые защищают не только то или иное отдельное направление.

"Не только Волчанск или Доброполье, а всю нашу Украину и, рискуя своей жизнью, борются за право на жизнь для всего нашего государства.



И пусть каждый, кто сделал свой собственный вклад в такую силу украинских цветов, сегодня услышит эти слова. И эти слова прежде всего слова благодарности. Это абсолютно заслуженно.



Да здравствует Украина! Пусть всегда гордым будет наш сине-желтый флаг! С Днем флага, уважаемые украинцы! Слава Украине!" - добавил президент.

