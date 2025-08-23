Зеленский поздравил украинцев с Днем флага: Люди на ВОТ берегут его, потому что знают - мы свою землю не отдадим оккупантам. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем флага Украины.
Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня важный день - день одной из наших самых сильных эмоций - ощущение, которое бывает, когда ты дома или когда ты узнаешь своих и свое. И где бы ты в мире ни был, в какую бы страну ты ни приехал, когда замечаешь украинский флаг, понимаешь, что рядом с тобой, может, и незнакомые тебе лично люди, но это точно знакомые сердца.
Именно этот флаг - это ощущение спасения для людей, которых мы возвращаем из российского плена. Когда они видят украинские цвета, они понимают: зло прошло. Этот флаг - это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. И они берегут этот флаг, они берегут его, потому что знают: мы свою землю не подарим оккупанту", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что украинский флаг символизирует самое дорогое для сотен тысяч наших воинов - мужчин и женщин со всей нашей Украины, которые защищают не только то или иное отдельное направление.
"Не только Волчанск или Доброполье, а всю нашу Украину и, рискуя своей жизнью, борются за право на жизнь для всего нашего государства.
И пусть каждый, кто сделал свой собственный вклад в такую силу украинских цветов, сегодня услышит эти слова. И эти слова прежде всего слова благодарности. Это абсолютно заслуженно.
Да здравствует Украина! Пусть всегда гордым будет наш сине-желтый флаг! С Днем флага, уважаемые украинцы! Слава Украине!" - добавил президент.
Пельку треба стулити.
Зі своїми обдовбаними перфомансами типу "жовта стрічка" у 2022му тільки наражали людей на небезпеку.
Люди на ТОТ покинуті і зневірені, інфа з перших рук.
(Особливо ті хто розуміє чому Херсонщину було захоплено так швидко і взагалі швидкий наступ по всіх шляхах у лютому 22. )
Тим більше до зневіри підливає масла у вогонь і скотське ставлення до біженців з ТОТ і відсутність перспектив ... + Масована пропаганда
друге, Чекалкін перелічив які "бонуси" в ЗСУ видавались після приходу Зейла. Так і що діючі в\службовці тікали, а ті що хотіли підписати контракт - ...... слідом бігли за тікаючими.
а шо, "пропаганда" це типу я мав повірити що той хто завжди знущався і обзивав країну, раптово став дуже її любити? позавчора вроді стрім був Чекалкін, а - з такою собі жруналісткинею В.Максімовою. Там дуже норм. Діма розібрав що до чого. - найдеш вна ютубі? ну, просто деяким - прийди і поклади посилання, а потім вони якщо буде на те воля їх високопревосходітєльства, ліниво клацнуть
я до того що якщо вже я атеїст, то мені якось ..... "дивно" коли мені щось вдовблюють, типу "пропагандують". ну реально дивно мені як дурачкам вдовбили що Зеля раптом став супер-українцем(ролики ж є де воно вивчає мову, ну, щоб не кривлятись, а в основному грамотно говорити). логіка? "Л".
Сказав розміновував Чонгару.
А ОЦЕ блін щось ще там рже и жере шашлики?(так навіть тупо спалилось воно що в Бучі ржало, це ж зафіксовано!). Який прапор? Воно тупо рже і спеціально знищує "свою" армію(ну, це типу якби т.з. Шмірліца вибрали вождем рейху і він би радісно віддав наказ знищити "свої" війська під сралінградом замість знищити розплідник зарази - ква-кающе "місто" уродів), під благою метою - блаблабла, тіпа щось там треба нам зробити, і тоді все, противник весело приповзе до мене просити ласки, ой, миру. тьху! І Зеля ще ж атеїст! А що б було якби якийсь віропітек був обраний нарідом? Вірозаврам же їх "бох" прощає просто все, варто тільки пафосне капище відгрохати, як і *****.("храм" "вр рф" в кубінкє, чи десь там під чмосквою, тупо для жертвоприношення(морального, ну, не фізично ж там знищують жертви? хоча хз))
Зеля, уході! На довічне! скумбрія мля зі смаком мівіни гундоса.
Після трьох років потужних "самітів миру", 28 договорів про "гарантії безпеки", та шести років "розведень і розмінувань", у Єрмака нова забавка для хомячків - будем реформувати ОП, каже; військових брати на посади точільщіків карандашів будемо!
І одразу пішли відгуки, які без нудоти читати неможливо; "буде хунта!" пишуть деякі, уявляю що пузатий позітівний паркєт ще понаписує (і це ще не включився своїми теплими губами DJ Тєхнократ-Лєщєнко).
Буде "хунта", буде, дивіться щоб вам Арєстовіча не повернули, відомого військового і реформатора, бо все до того йде.
І тут він точно не збрехав.
-Зеленський готовий обговорювати територіальні питання на зустрічі з Путіним, - Кислиця