Возвращение украинского флага: разведчик ГУР передал спасателям реликвию из оккупированной Донецкой области. ФОТОрепортаж
Представитель ГУР МО Украины передал спасателям ГСЧС Украины государственный флаг ГСЧС, найденный во время боевого задания военных разведчиков на деоккупированной территории Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.
Как отмечается, флаг спрятали спасатели одного из подразделений ГСЧС несколько лет назад - перед тем, как город попал под оккупацию. Чтобы не допустить надругательства со стороны врага, знамя замуровали в кирпичную стену.
Боец Главного управления разведки наткнулся на тайник во время выполнения боевого задания.
"Я увидел его случайно. Достал сверток - в нем был флаг, рядом - пачка сигарет. Забрал сразу - не мог оставить. Это не просто флаг - это реликвия, это память, это часть души тех, кто был здесь до нас. Он был со мной еще месяц, пока не вернулся с задания", - рассказал разведчик.
Этот флаг - символ того, что Украина всегда возвращает свое. В только что освобожденных Херсоне, Балаклее, Макарове и других городах нашу армию всегда встречали с украинским флагом", - сказал представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин.
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