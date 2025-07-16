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Повернення українського прапора: розвідник ГУР передав рятувальникам реліквію з окупованої Донеччини. ФОТОрепортаж

Представник ГУР МО України передав рятувальникам ДСНС України державний прапор ДСНС, знайдений під час бойового завдання воєнних розвідників на деокупованій території Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

Як зазначається, прапор сховали рятувальники одного з підрозділів ДСНС кілька років тому — перед тим, як місто потрапило під окупацію. Щоб не допустити наруги з боку ворога, стяг замурували в цегляну стіну.

Боєць Головного управління розвідки натрапив на схованку під час виконання бойового завдання.

"Я побачив його випадково. Дістав згорток — у ньому був прапор, поруч — пачка цигарок. Забрав одразу — не міг залишити. Це не просто прапор — це реліквія, це пам’ять, це частина душі тих, хто був тут до нас. Він був зі мною ще місяць, поки не повернувся із завдання", — розповів розвідник.

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Розвідник передав рятувальникам ДСНС прапор
Розвідник передав рятувальникам ДСНС прапор
Розвідник передав рятувальникам ДСНС прапор
Розвідник передав рятувальникам ДСНС прапор

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Цей прапор — символ того, що Україна завжди повертає своє. У щойно звільнених Херсоні, Балаклії, Макарові та інших містах нашу армію завжди зустрічали з українським прапором", — сказав представник ГУР МО України Євгеній Єрін.

Автор: 

прапор (491) Донецька область (9060) ДСНС (5212) ГУР (601)


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16.07.2025 16:49 Відповісти
 
 