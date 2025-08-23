Зеленський привітав українців із Днем прапора: Люди на ТОТ бережуть його, бо знають - ми свою землю не подаруємо окупанту. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем прапора України.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні важливий день – день однієї з наших найбільш сильних емоцій – відчуття, яке буває, коли ти вдома або коли ти впізнаєш своїх і своє. І де б ти у світі не був, у яку б країну ти не приїхав, коли помічаєш український прапор, розумієш, що поруч із тобою, може, і незнайомі тобі особисто люди, але це точно знайомі серця.



Саме цей прапор – це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону. Коли вони бачать українські кольори, вони розуміють: зло минуло. Цей прапор – це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. І вони бережуть цей прапор, вони бережуть його, бо знають: ми свою землю не подаруємо окупанту", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що український прапор символізує найдорожче для сотень тисяч наших воїнів – чоловіків і жінок з усієї нашої України, які захищають не лише той чи інший окремий напрямок.

Також дивіться: Повернення українського прапора: розвідник ГУР передав рятувальникам реліквію з окупованої Донеччини. ФОТОрепортаж

"Не тільки Вовчанськ чи Добропілля, а всю нашу Україну і, ризикуючи своїм життям, виборюють право на життя для всієї нашої держави.



І хай кожен, хто зробив свій власний внесок у таку силу українських кольорів, сьогодні почує ці слова. І ці слова передусім слова вдячності. Це абсолютно заслужено.



Хай живе Україна! Хай завжди гордим буде наш синьо-жовтий прапор! З Днем прапора, шановні українці! Слава Україні!" - додав президент.

Також дивіться: Прапор України і стяг морських піхотинців замайорів над тимчасово окупованою Херсонщиною в День Конституції. ВIДЕО