Зеленський привітав українців із Днем прапора: Люди на ТОТ бережуть його, бо знають - ми свою землю не подаруємо окупанту. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем прапора України.
Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні важливий день – день однієї з наших найбільш сильних емоцій – відчуття, яке буває, коли ти вдома або коли ти впізнаєш своїх і своє. І де б ти у світі не був, у яку б країну ти не приїхав, коли помічаєш український прапор, розумієш, що поруч із тобою, може, і незнайомі тобі особисто люди, але це точно знайомі серця.
Саме цей прапор – це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону. Коли вони бачать українські кольори, вони розуміють: зло минуло. Цей прапор – це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. І вони бережуть цей прапор, вони бережуть його, бо знають: ми свою землю не подаруємо окупанту", - йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив, що український прапор символізує найдорожче для сотень тисяч наших воїнів – чоловіків і жінок з усієї нашої України, які захищають не лише той чи інший окремий напрямок.
"Не тільки Вовчанськ чи Добропілля, а всю нашу Україну і, ризикуючи своїм життям, виборюють право на життя для всієї нашої держави.
І хай кожен, хто зробив свій власний внесок у таку силу українських кольорів, сьогодні почує ці слова. І ці слова передусім слова вдячності. Це абсолютно заслужено.
Хай живе Україна! Хай завжди гордим буде наш синьо-жовтий прапор! З Днем прапора, шановні українці! Слава Україні!" - додав президент.
Пельку треба стулити.
Зі своїми обдовбаними перфомансами типу "жовта стрічка" у 2022му тільки наражали людей на небезпеку.
Люди на ТОТ покинуті і зневірені, інфа з перших рук.
(Особливо ті хто розуміє чому Херсонщину було захоплено так швидко і взагалі швидкий наступ по всіх шляхах у лютому 22. )
Тим більше до зневіри підливає масла у вогонь і скотське ставлення до біженців з ТОТ і відсутність перспектив ... + Масована пропаганда
друге, Чекалкін перелічив які "бонуси" в ЗСУ видавались після приходу Зейла. Так і що діючі в\службовці тікали, а ті що хотіли підписати контракт - ...... слідом бігли за тікаючими.
а шо, "пропаганда" це типу я мав повірити що той хто завжди знущався і обзивав країну, раптово став дуже її любити? позавчора вроді стрім був Чекалкін, а - з такою собі жруналісткинею В.Максімовою. Там дуже норм. Діма розібрав що до чого. - найдеш вна ютубі? ну, просто деяким - прийди і поклади посилання, а потім вони якщо буде на те воля їх високопревосходітєльства, ліниво клацнуть
я до того що якщо вже я атеїст, то мені якось ..... "дивно" коли мені щось вдовблюють, типу "пропагандують". ну реально дивно мені як дурачкам вдовбили що Зеля раптом став супер-українцем(ролики ж є де воно вивчає мову, ну, щоб не кривлятись, а в основному грамотно говорити). логіка? "Л".
Сказав розміновував Чонгару.
А ОЦЕ блін щось ще там рже и жере шашлики?(так навіть тупо спалилось воно що в Бучі ржало, це ж зафіксовано!). Який прапор? Воно тупо рже і спеціально знищує "свою" армію(ну, це типу якби т.з. Шмірліца вибрали вождем рейху і він би радісно віддав наказ знищити "свої" війська під сралінградом замість знищити розплідник зарази - ква-кающе "місто" уродів), під благою метою - блаблабла, тіпа щось там треба нам зробити, і тоді все, противник весело приповзе до мене просити ласки, ой, миру. тьху! І Зеля ще ж атеїст! А що б було якби якийсь віропітек був обраний нарідом? Вірозаврам же їх "бох" прощає просто все, варто тільки пафосне капище відгрохати, як і *****.("храм" "вр рф" в кубінкє, чи десь там під чмосквою, тупо для жертвоприношення(морального, ну, не фізично ж там знищують жертви? хоча хз))
Зеля, уході! На довічне! скумбрія мля зі смаком мівіни гундоса.
Після трьох років потужних "самітів миру", 28 договорів про "гарантії безпеки", та шести років "розведень і розмінувань", у Єрмака нова забавка для хомячків - будем реформувати ОП, каже; військових брати на посади точільщіків карандашів будемо!
І одразу пішли відгуки, які без нудоти читати неможливо; "буде хунта!" пишуть деякі, уявляю що пузатий позітівний паркєт ще понаписує (і це ще не включився своїми теплими губами DJ Тєхнократ-Лєщєнко).
Буде "хунта", буде, дивіться щоб вам Арєстовіча не повернули, відомого військового і реформатора, бо все до того йде.
І тут він точно не збрехав.
-Зеленський готовий обговорювати територіальні питання на зустрічі з Путіним, - Кислиця