Зеленський привітав українців із Днем прапора: Люди на ТОТ бережуть його, бо знають - ми свою землю не подаруємо окупанту. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем прапора України.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні важливий день – день однієї з наших найбільш сильних емоцій – відчуття, яке буває, коли ти вдома або коли ти впізнаєш своїх і своє. І де б ти у світі не був, у яку б країну ти не приїхав, коли помічаєш український прапор, розумієш, що поруч із тобою, може, і незнайомі тобі особисто люди, але це точно знайомі серця.

Саме цей прапор – це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону. Коли вони бачать українські кольори, вони розуміють: зло минуло. Цей прапор – це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. І вони бережуть цей прапор, вони бережуть його, бо знають: ми свою землю не подаруємо окупанту", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що український прапор символізує найдорожче для сотень тисяч наших воїнів – чоловіків і жінок з усієї нашої України, які захищають не лише той чи інший окремий напрямок.

Також дивіться: Повернення українського прапора: розвідник ГУР передав рятувальникам реліквію з окупованої Донеччини. ФОТОрепортаж

"Не тільки Вовчанськ чи Добропілля, а всю нашу Україну і, ризикуючи своїм життям, виборюють право на життя для всієї нашої держави.

І хай кожен, хто зробив свій власний внесок у таку силу українських кольорів, сьогодні почує ці слова. І ці слова передусім слова вдячності. Це абсолютно заслужено.

Хай живе Україна! Хай завжди гордим буде наш синьо-жовтий прапор! З Днем прапора, шановні українці! Слава Україні!" - додав президент.

Також дивіться: Прапор України і стяг морських піхотинців замайорів над тимчасово окупованою Херсонщиною в День Конституції. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25227) прапор (494)
ми свою землю не подаруємо окупанту

Сказав розміновував Чонгару.
23.08.2025 11:21 Відповісти
тварюки смарагдові!!!
Пельку треба стулити.
Зі своїми обдовбаними перфомансами типу "жовта стрічка" у 2022му тільки наражали людей на небезпеку.
Люди на ТОТ покинуті і зневірені, інфа з перших рук.
(Особливо ті хто розуміє чому Херсонщину було захоплено так швидко і взагалі швидкий наступ по всіх шляхах у лютому 22. )
Тим більше до зневіри підливає масла у вогонь і скотське ставлення до біженців з ТОТ і відсутність перспектив ... + Масована пропаганда
23.08.2025 11:15 Відповісти
Валерій ПРОЗАПАС:

Після трьох років потужних "самітів миру", 28 договорів про "гарантії безпеки", та шести років "розведень і розмінувань", у Єрмака нова забавка для хомячків - будем реформувати ОП, каже; військових брати на посади точільщіків карандашів будемо!

І одразу пішли відгуки, які без нудоти читати неможливо; "буде хунта!" пишуть деякі, уявляю що пузатий позітівний паркєт ще понаписує (і це ще не включився своїми теплими губами DJ Тєхнократ-Лєщєнко).
Буде "хунта", буде, дивіться щоб вам Арєстовіча не повернули, відомого військового і реформатора, бо все до того йде.
23.08.2025 11:24 Відповісти
23.08.2025 11:15 Відповісти
не масла, а олії!
друге, Чекалкін перелічив які "бонуси" в ЗСУ видавались після приходу Зейла. Так і що діючі в\службовці тікали, а ті що хотіли підписати контракт - ...... слідом бігли за тікаючими.
а шо, "пропаганда" це типу я мав повірити що той хто завжди знущався і обзивав країну, раптово став дуже її любити? позавчора вроді стрім був Чекалкін, а - з такою собі жруналісткинею В.Максімовою. Там дуже норм. Діма розібрав що до чого. - найдеш вна ютубі? ну, просто деяким - прийди і поклади посилання, а потім вони якщо буде на те воля їх високопревосходітєльства, ліниво клацнуть
23.08.2025 11:26 Відповісти
Я про рашну пропаганду. Люди ж вумні - вони спілкуються і там і тут , випитують де краще. В Україні ********, переселенці жебракують ( хто не мав кількох товстих пачок фін."подушки безпеки") . А на ТОТ хто не згинув від катів і обстрілів , той спокійніше себе відчуває, може хатку придбати на "сертифікат" і жити там де не прилітає ( поки що™ ) . І пенсії більше і медсестри і "вчителі" НЕ жебракують. Люди це все знають , от пропаганда це все підсилює. ( Звичайно не кажучи про православних братів-бурятів, катівні і т.д. )
23.08.2025 11:33 Відповісти
А Україна ніколи не вчилася в пропаганду і контр.пропаганду!! В цьому ми відстали!!! А от ЗЕ-зомбування, на користь кагалу працює на повних обертах. Після хахоплення влади в 2019
23.08.2025 11:36 Відповісти
ну, може й так.
я до того що якщо вже я атеїст, то мені якось ..... "дивно" коли мені щось вдовблюють, типу "пропагандують". ну реально дивно мені як дурачкам вдовбили що Зеля раптом став супер-українцем(ролики ж є де воно вивчає мову, ну, щоб не кривлятись, а в основному грамотно говорити). логіка? "Л".
23.08.2025 11:45 Відповісти
Скільки б часу не минуло, а окуповане і вкрадене неминуче буде повернуто нашій нації. Слава Україні, державі з найвеличнішими символами - гербом і прапором !
23.08.2025 11:18 Відповісти
Ну ви поняли головний посил. Зеленський буде президентом поки Україна не вийде на кордон 1991 року.
23.08.2025 11:20 Відповісти
Хай до кінця року протягне! 🤬
23.08.2025 12:00 Відповісти
ми свою землю не подаруємо окупанту

Сказав розміновував Чонгару.
23.08.2025 11:21 Відповісти
* розміновувач
23.08.2025 11:29 Відповісти
Чекалкін перелічив немало фактів, який кожен, з перелічених, простого Васю би відправив дуже надовго в суді будь-якої країни, вна зону.
А ОЦЕ блін щось ще там рже и жере шашлики?(так навіть тупо спалилось воно що в Бучі ржало, це ж зафіксовано!). Який прапор? Воно тупо рже і спеціально знищує "свою" армію(ну, це типу якби т.з. Шмірліца вибрали вождем рейху і він би радісно віддав наказ знищити "свої" війська під сралінградом замість знищити розплідник зарази - ква-кающе "місто" уродів), під благою метою - блаблабла, тіпа щось там треба нам зробити, і тоді все, противник весело приповзе до мене просити ласки, ой, миру. тьху! І Зеля ще ж атеїст! А що б було якби якийсь віропітек був обраний нарідом? Вірозаврам же їх "бох" прощає просто все, варто тільки пафосне капище відгрохати, як і *****.("храм" "вр рф" в кубінкє, чи десь там під чмосквою, тупо для жертвоприношення(морального, ну, не фізично ж там знищують жертви? хоча хз))
Зеля, уході! На довічне! скумбрія мля зі смаком мівіни гундоса.
23.08.2025 11:21 Відповісти
*Рейху(ну чи Райху, Третього, це ж як "не просто Бонд, а Джеймс Бонд")
23.08.2025 11:28 Відповісти
Валерій ПРОЗАПАС:

Після трьох років потужних "самітів миру", 28 договорів про "гарантії безпеки", та шести років "розведень і розмінувань", у Єрмака нова забавка для хомячків - будем реформувати ОП, каже; військових брати на посади точільщіків карандашів будемо!

І одразу пішли відгуки, які без нудоти читати неможливо; "буде хунта!" пишуть деякі, уявляю що пузатий позітівний паркєт ще понаписує (і це ще не включився своїми теплими губами DJ Тєхнократ-Лєщєнко).
Буде "хунта", буде, дивіться щоб вам Арєстовіча не повернули, відомого військового і реформатора, бо все до того йде.
23.08.2025 11:24 Відповісти
"ми свою землю не подаруємо окупанту. я обміняю її на іншу українську землю"
23.08.2025 11:24 Відповісти
Гнида зелена навіть в своєму кабінеті не має українського державного прапора! Патріот сраний. Поздоровляє він нас. Янус двохликий...
23.08.2025 11:26 Відповісти
Ви праві, згідно всіх аспектів. Але ж дивлячись на те хлєбало, так хочеться виправити першу літеру в назві бога.
23.08.2025 11:34 Відповісти
"Я-ваш вирок"!
І тут він точно не збрехав.
23.08.2025 11:33 Відповісти
-Ми свою землю не подаруємо окупанту..
-Зеленський готовий обговорювати територіальні питання на зустрічі з Путіним, - Кислиця
23.08.2025 11:38 Відповісти
Він же сказав" своя" земля, тобто його особиста. А що робити з особистою землею вирішує тільки він, а не патрійоти.
23.08.2025 11:40 Відповісти
Його земля в Україні, це 2×1×2 під поверхнею! А краще попіл в мусорному пакеті мамі римі в Ізраїль! 🤬
23.08.2025 12:03 Відповісти
Так ты уже отдал треть Украины, ПАДЛО.
23.08.2025 12:21 Відповісти
 
 