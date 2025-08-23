РУС
Новости День флага Украины
1 142

В Украине отмечают День Государственного Флага. ФОТОрепортаж

23 августа в Украине отмечают День Государственного флага. Торжества по случаю праздника проходят по всей Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Киеве торжества состоялись возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. В мероприятии принял участие президент Владимир Зеленский и представители иностранных делегаций, сообщили в Офисе президента.

"Этот флаг - это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они берегут этот флаг, потому что знают - мы свою землю не подарим оккупанту", - заявил во время выступления Зеленский.

Он назвал сине-желтый флаг символом единства, надеждой для военнопленных и мечтой для людей на временно оккупированных территориях.

Президент поблагодарил воинов и всех, кто борется за Украину, и призвал присутствующих почтить павших минутой молчания. Мероприятие посетили также представители иностранных делегаций.

"Сине-желтый флаг - это больше, чем символ. Над каждым городом, над каждым селом, над каждым окопом он напоминает нам: мы едины, мы имеем несокрушимый дух и мы обязательно одержим победу", - отметили в Генштабе ВСУ.

День флага Украины
Автор: 

+4
Надеюсь, хоть в этом году без Сердючки и заячих ушей обойдётся?
23.08.2025 11:15 Ответить
+3
23.08.2025 11:26 Ответить
+3
ця зелена ху.ня і празники теж спаскудить...
23.08.2025 11:26 Ответить
Надеюсь, хоть в этом году без Сердючки и заячих ушей обойдётся?
23.08.2025 11:15 Ответить
Кагалу таких тонкощів не зрозуміти
23.08.2025 11:19 Ответить
Не кажучи вже про свинособачу.
23.08.2025 11:21 Ответить
23.08.2025 11:26 Ответить
То ось хто тебе надихає. ))
23.08.2025 12:24 Ответить
ця зелена ху.ня і празники теж спаскудить...
23.08.2025 11:26 Ответить
вона передбачливо с.ї..еться, бо рускіє таваріщі попросили - Вова, уйді, ми тут біндьор німножєчька пабамбім, і ПВО забєрі, каби нічо ні вишла.
(і це ж було вже, не раз - воно звалює завжди коли "ворог"(для нього це партньори) запускає на Київ ракети). вроді би все очевидно, Зейла вже або нема в Києві, або не буде, і будуть пропущені всі що раніше збивались.
23.08.2025 12:13 Ответить
пацани з відритими ротами перед 4 рази мальком?
я впізнаю тебе, родіна
23.08.2025 11:29 Ответить
який зелений ужас ви замутили в 19му - північна українська корея...
23.08.2025 11:39 Ответить
Зі Святом Українці!
23.08.2025 11:47 Ответить
А раптом Зеля прозрів і став дуже..... ну хоч в Бучі не буде ржати тепер?
Ах оставьТЕ. Він тупо знущається і знову рже. зеленожопі вирок вибрали. як правило звалили до гєйропєйсов і кричать - А чьо нам тут так мала платят та? Тупиє фріци, давай денги, денгі давай, а то асвабадім ваши бєрліни са швєциямі.
23.08.2025 12:09 Ответить
вищенькі зліва, маленькі зправа...
а шо б не зобіжать клопа!
от і маємо нашу українську корею...
23.08.2025 12:09 Ответить
Завжди пам'ятайте яка ціна нашого Прапору!!!!
23.08.2025 12:14 Ответить
маю надію колись вищьньким в купі з маленькими весь цей зелений парад остопіздне і підуть дії - і каштани приберуться!
23.08.2025 12:16 Ответить
 
 