В Украине отмечают День Государственного Флага. ФОТОрепортаж
23 августа в Украине отмечают День Государственного флага. Торжества по случаю праздника проходят по всей Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Киеве торжества состоялись возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. В мероприятии принял участие президент Владимир Зеленский и представители иностранных делегаций, сообщили в Офисе президента.
"Этот флаг - это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они берегут этот флаг, потому что знают - мы свою землю не подарим оккупанту", - заявил во время выступления Зеленский.
Он назвал сине-желтый флаг символом единства, надеждой для военнопленных и мечтой для людей на временно оккупированных территориях.
Президент поблагодарил воинов и всех, кто борется за Украину, и призвал присутствующих почтить павших минутой молчания. Мероприятие посетили также представители иностранных делегаций.
"Сине-желтый флаг - это больше, чем символ. Над каждым городом, над каждым селом, над каждым окопом он напоминает нам: мы едины, мы имеем несокрушимый дух и мы обязательно одержим победу", - отметили в Генштабе ВСУ.
(і це ж було вже, не раз - воно звалює завжди коли "ворог"(для нього це партньори) запускає на Київ ракети). вроді би все очевидно, Зейла вже або нема в Києві, або не буде, і будуть пропущені всі що раніше збивались.
я впізнаю тебе, родіна
Ах оставьТЕ. Він тупо знущається і знову рже. зеленожопі вирок вибрали. як правило звалили до гєйропєйсов і кричать - А чьо нам тут так мала платят та? Тупиє фріци, давай денги, денгі давай, а то асвабадім ваши бєрліни са швєциямі.
а шо б не зобіжать клопа!
от і маємо нашу українську корею...