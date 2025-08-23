В Украине отмечают День Государственного Флага. ФОТОрепортаж

23 августа в Украине отмечают День Государственного флага. Торжества по случаю праздника проходят по всей Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Киеве торжества состоялись возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. В мероприятии принял участие президент Владимир Зеленский и представители иностранных делегаций, сообщили в Офисе президента.

"Этот флаг - это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они берегут этот флаг, потому что знают - мы свою землю не подарим оккупанту", - заявил во время выступления Зеленский.

Он назвал сине-желтый флаг символом единства, надеждой для военнопленных и мечтой для людей на временно оккупированных территориях.

Президент поблагодарил воинов и всех, кто борется за Украину, и призвал присутствующих почтить павших минутой молчания. Мероприятие посетили также представители иностранных делегаций.

"Сине-желтый флаг - это больше, чем символ. Над каждым городом, над каждым селом, над каждым окопом он напоминает нам: мы едины, мы имеем несокрушимый дух и мы обязательно одержим победу", - отметили в Генштабе ВСУ.

